Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wie stehen Sie zum Thema Gendern an Schulen?

Doppelpunkt, Unterstrich, Sternchen – oder nichts von alldem? Gendergerechte Sprache soll Frauen und non-binäre Menschen sichtbarer machen. Der Umgang damit wird allerdings kontrovers diskutiert. Die Kritik lautet häufig, Kindern und Eingewanderten werde das Deutsche dadurch unnötig erschwert. An vielen Schulen gibt es noch keine Vorgaben, wie Lehrkräfte damit umgehen sollen.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Wie stehen Sie zum Thema Gendern an Schulen?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Als Dankeschön lesen Sie die PNN 42 Tage für nur 1 €. Erhalten Sie Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf pnn.de – oder in unserer beliebten App. Am Morgen erhalten Sie zudem unseren preisgekrönten Checkpoint-Newsletter.