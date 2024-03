Neuer Senats-Plan für Elisabeth-Aue Keine Wohnung weniger, dafür höher bauen

Keine Wohnung weniger, dafür höher bauen – das plant die Senatsbauverwaltung auf der Elisabeth-Aue. Zwar hält sie trotz der Kritik aus Pankow an der Zielzahl von „mindestens 5000“ neuen Wohnungen fest. Aber: „Der Senat nimmt Bedenken ernst und strebt eine behutsame Entwicklung in dem Sinne an, dass die Bebauung der Elisabeth-Aue möglichst flächensparend erfolgen soll“, teilte sie auf Anfrage des Abgeordneten Harald Laatsch (AfD) mit. Durch höhere Häuser würden mehr als 50 Prozent der umkämpften landeseigenen Ackerfläche im Norden Berlins unversiegelt bleiben.