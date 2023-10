„Nobelhart & Schmutzig“-Chef Billy Wagner im Interview „Wir können nicht weitermachen wie bisher“

Herr Wagner, in Ihrem Restaurant gibt es jetzt einen Verhaltenskodex, den alle unterschreiben, die im „Nobelhart & Schmutzig“ arbeiten. Er soll Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung und Diskriminierungen verhindern. Warum brauchten Sie so etwas?

Da kam viel zusammen, unter anderem ein konkreter Vorfall. Vor ein paar Jahren hatten wir auf einer Weihnachtsfeier einen Übergriff. Ein Mitarbeiter bedrängte drei Kolleginnen. Wir hatten aber keinen Prozess, wie man damit umgeht, wenn so was passiert. Das wollten wir ändern. Und bei der Gelegenheit haben wir uns gefragt, wie wir überhaupt arbeiten wollen. Dann haben wir alle Bereiche unseres kleinen Unternehmens mit 15 Mitarbeitenden durchleuchtet.