Oh wie schön ist Brandenburg Landpartien zu kulinarischen Lieblingsorten

Wenn er sein Boot hinaus auf den See steuert, atmet Frederik Buhrke hörbar durch. Als Betriebsleiter der Fischerei Köllnitz hat er oft genug mit Papierkram an Land zu tun, dabei schlägt sein Herz für alles, was im Wasser schwimmt. Selbst wenn er Feierabend hat, geht er angeln. Buhrkes Revier auf der Groß Schauener Seenkette ist exklusiv: Als Teil der Heinz-Sielmann-Stiftung steht es unter Naturschutz, die Fischer arbeiten zusammen mit den Naturschützern daran, dass die Landschaft zu sich selbst finden kann.