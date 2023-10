Architekturbiennale in Shanghai Der Gentrifizierung den Kampf angesagt

Die neue Piazza vor dem Rockbund Art Museum ist gut gefüllt. Es ist erst früher Nachmittag und dennoch strömt ein auffällig junges Publikum in das Rockbund-Viertel in der Nähe der berühmten Uferpromenade Bund. Es umfasst sechs Neubauten und elf historische Gebäude aus den Jahren 1896 bis 1932, die europäische Baustile mit asiatischen Elementen verbinden. Während sich wenige Straßenzüge entfernt in der kilometerlangen Shopping Mall in der Nanjing Road die Massen an den Konsumtempeln vorbeidrängeln, zieht es andere in das von David Chipperfield Architects frisch restaurierte Areal.