Literatur aus dem Automaten KI-generierte Bücher fluten Amazon

Nach den Drehbuchautoren streiken nun auch die Schauspieler in Hollywood: Sie fürchten, dass künftig KI-Systeme ihre Arbeit übernehmen könnten. Namhafte Schauspieler wie George Clooney, Matt Damon und Susan Sarandon haben sich mit der von der Gewerkschaft SAG-AFTRA organisierten Streikbewegung solidarisiert. In einem Offenen Brief, der von renommierten Schriftstellern wie Margaret Atwood und Jonathan Franzen unterzeichnet wurde, fordern über 8500 Autoren die Entwickler großer Sprachmodelle dazu auf, den Datenklau an ihren Texten zu beenden.