SPD, Grüne und FDP haben sich nach Sondierungen auf Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung verständigt. In Deutschland könne eine Regierung gebildet werden, die das Land modernisiere, sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Man habe sich auf ein gemeinsames Papier, das den Parteigremien vorgelegt werde, geeinigt. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprach von einer „Fortschrittskoalition“. Christian Lindner sagte, er sehe die Chance, dass eine mögliche Koalition größer werde als die Summe ihrer Teile . Er hob hervor, dass es klare finanzielle Leitplanken geben werde.

Das insgesamt zwölfseitige Sondierungspapier enthält Vorhaben für einen modernen Staat, Klimaschutz, Soziales, Zukunftsinvestitionen und Europa. Einige wichtige Forderungen im Überblick:

Die Parteien wollen einen beschleunigten Ausstieg aus der Kohleverstromung: „Idealerweise gelingt das schon bis 2030“.

Alle geeigneten Dachflächen sollen für Solarenergie genutzt werden - für gewerbliche Neubauten verpflichtend, bei privaten Neubauten die Regel.

Ein generelles Tempolimit soll es nicht geben.

Der Mindestlohn soll in einer „einmaligen Anpassung“ auf zwölf Euro erhöht werden

Anstelle der bisherigen Grundsicherung Hartz IV soll es ein sogenanntes „Bürgergeld“ geben.

Die Ampel-Sondierer bekennen sich zur Schuldenbremse: "Wir werden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur"

Die Parteien peilen einen Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr an – davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen.

Wer gut in Deutschland integriert ist und für seinen Lebensunterhalt sorgen kann, soll schneller einen Aufenthaltsstatus bekommen können. Ein „Spurwechsel“ soll ermöglicht werden.

Das Wahlalter für die Wahlen zum Bundestag und zum Europäischen Parlament soll auf 16 Jahre abgesenkt werden.

Das komplette Sondierungspapier können Sie hier als PDF herunterladen.

Proteste am Morgen

Als am Morgen Olaf Scholz am hub27, einer Veranstaltungshalle auf dem Berliner Messegelände vorfuhr, schallte ihm ein lautes "Unsere Zukunft ist nicht verhandelbar" entgegen. Dutzende junge Leute haben sich vor dem Gebäude versammelt und demonstrieren fürs Klima. Drei von ihnen große Köpfe mit den Gesichtern von Annalena Baerbock, Christian Lindner und Olaf Scholz aufgesetzt, sie wiegen Weltkugeln in ihren Händen.

Scholz grinst – seit er sich auf dem Weg in das Kanzleramt wähnt, umgibt ihn eine neue Leichtigkeit. Das wurde auch bei seiner Reise in die USA Mitte der Woche zur IWF-Jahrestagung deutlich. Doch die Leichtigkeit des Seins wird noch früh genug der Bürde des Amtes weichen – sollte es so kommen.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut", rufen die Klimaaktivisten immer wieder. Als FDP-Chef Christian Lindner als einer der letzten kommt, wechseln sie die Botschaft: "Lass das mal die Profis machen." Lindner hatte ja einst der Fridays-for-Future-Bewegung beschieden, den Klimaschutz lieber den Profis zu überlassen. Er lächelt und wünscht guten Morgen.

Als dann wenige Stunden später die Verhandler vor die Presse treten, sind die Klimaaktivisten verschwunden. Das Sondierungspapier müssen nun müssen nun die Gremien der Parteien absegnen.

Bei den Grünen könnte es dann auf einen kleinen Parteitag am Sonntag hinauslaufen. Sie haben nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland im Berliner Westhafen ein "Event & Convention Center" für den Länderrat am Sonntag angemietet. Der Beginn sei mit 12 Uhr festgelegt worden. Bei der FDP wären Parteigremien am Zug.

Proteste von Klimaschützern beim Eintreffen der Sondierer von SPD, Grünen und FDP. Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Laut FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann soll auch die Fraktion eingebunden sein. „Sowas haben in der Vergangenheit immer Bundesvorstand und Fraktion gemeinsam beraten und das wird auch wieder so sein, falls wir zu einem Ergebnis kommen“, sagte Buschmann der Funke Mediengruppe. Bei der SPD werden auch Fraktion und die führenden Parteigremien eingebunden. An die SPD-Bundestagsabgeordneten ging am Freitagvormittag eine Mail raus: „Über die Ergebnisse soll zeitnah im Rahmen einer Webex-Schaltkonferenz der Fraktion informiert werden.“ Die Sitzung werde voraussichtlich im Laufe des Nachmittages oder frühen Abends stattfinden.

Koalitionsverhandlungen könnten dann bereits am nächsten Dienstag starten. Am Ende wird es bei den Grünen einen Mitgliederentscheid über Inhalte und Personal geben, bei der SPD wahrscheinlich ein Parteitag, ebenso bei der FDP wäre das denkbar. Scholz' erklärtes Ziel ist eine Regierungsbildung vor Weihnachten. Er könnte Mitte Dezember erstmals beim EU-Gipfel am 16./17. Dezember als neuer Kanzler teilnehmen - in diesem Fall würde Angela Merkel den Rekord von Helmut Kohl, was die längste Regierungszeit betrifft, um wenige Tage verfehlen.

Die große Finanzierungsfrage

Bei dem großen Brocken Steuern und Finanzen zeichneten sich im Vorfeld erste mögliche Kompromisslinien ab: Da wegen der Corona-Krise 2022 noch einmal die Schuldenbremse ausgesetzt werden darf, könnte das für neue Schulden in der Größenordnung von 100 Milliarden Euro oder noch mehr genutzt werden, um quasi Investitionen vorzufinanzieren.

Die in Washington noch einmal von Scholz und den anderen G20-Finanzministern final besprochene Mindeststeuer für global agierende Konzerne von 15 Prozent könnte Deutschland ab 2023 bis zu sechs Milliarden Euro im Jahr bringen. Das seien "Mehreinnahmen ohne Steuererhöhungen", hatte Scholz in Washington betont. Denn die sind mit der FDP nicht zu machen.

.Guter Dinge: Olaf Scholz beim Eintreffen zu den Ampel-Sondierungen. Foto: Christof Stache/AFP

Auch bei einer Legalisierung von Cannabis und einer staatlich kontrollierten Abgabe könnte der Fiskus kräftig mitverdienen. Die Grünen brauchen für ihren kleinen Parteitag natürlich besonders konkrete Ansagen in Sachen Klimaschutz, sie fordern zum 50 Milliarden Euro jährlich an entsprechenden Investitionen.

Keine Wunschkoalition

Während SPD und Grüne erklärte Wunschpartner sind, hoffte die FDP lange auf eine Jamaika-Koalition unter Führung der CDU/CSU. Diese gilt angesichts des Führungschaos in der Union nach der Niederlage bei der Bundestagswahl Ende September aber inzwischen als unwahrscheinlich. Allerdings haben die Entscheidung der SPD in Mecklenburg-Vorpommern für ein Bündnis mit der Linken und in Berlin für eine mögliche Neuauflage von Rot-Grün-Rot neue Zweifel gesät, möglich wären in beiden Fällen auch Ampel-Koalition. So aber werden die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat und damit die Zustimmung der Bundesländer zu möglichen Ampel-Regierungsprojekten im Bund komplizierter.

In der Bevölkerung hat eine Ampel-Koalition Rückhalt. Ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP fänden inzwischen 62 Prozent aller Befragten im neuen Politbarometer von ZDF und Tagesspiegel gut. Drei Viertel würden es begrüßen, wenn Scholz Kanzler würde. Dies sehe eine deutliche Mehrheit der SPD-, Grünen-, FDP- und Linke-Anhänger so, aber auch 55 Prozent in der Unions-Anhängerschaft.