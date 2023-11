Ampel-Pläne fürs Elterngeld „Im Ergebnis vermutlich nur eine Sparmaßnahme“

Frau Pfahl, die Ampel geht ans Elterngeld ran. Künftig muss einer der so genannten Partnermonate genommen werden, ohne dass gleichzeitig auch der Partner oder die Partnerin in Elternzeit ist. Was halten Sie davon?

Dahinter steckt die Idee, Väter nachhaltiger an der Kindererziehung zu beteiligen. Aber wenn man nur diese eine Sache ändert, ohne das Elterngeld insgesamt hin zu stärkerer Partnerschaftlichkeit zu reformieren, ist es im Ergebnis vermutlich nur eine Sparmaßnahme.

Zur Person © PR Svenja Pfahl ist Soziologin, Expertin für das Thema Elterngeld und Partnerin beim sozialwissenschaftlichen Forschungs- und Beratungsinstitut SowiTra in Berlin.

Warum?

Das könnte zu einer Alles-Oder-Nichts-Entscheidung werden. Im Ergebnis wird ein Teil der Väter dann gar keine Elterngeldmonate mehr nehmen wollen, wenn sie von den zwei Partnermonaten einen allein in Elterngeldzeit sein müssten. Denn das ist zukünftig die Bedingung. Erfüllt man sie für den einen Monat nicht, fallen beide Partnermonate weg. Oder: Die Mutter ist parallel zwar auch zu Hause, verzichtet aber in diesem Monat auf den Elterngeldanspruch, damit der Vater seinen bekommt. Letztlich spart der Staat damit vielleicht sogar in erster Linie Geld.

Wie ginge es besser?

Der Anteil der so genannten Partnermonate sollte insgesamt ausgedehnt werden. Das Modell 12+2, das der Gesetzgeber im Jahr 2007 als Richtschnur vorgegeben hat, hat sich verselbstständigt. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie selbstverständlich das Elterngeld auch ganz anders aufteilen können und die zwei Partnermonate nur die Mindestzahl sind.

Was ist Ihr Vorschlag?

Es bräuchte ein anderes Grundmodell. Die Monate sollten erst einmal gleichberechtigt aufgeteilt werden, also sieben plus sieben, wenn es bei der Gesamtzahl von 14 bleiben soll. Wer davon abweichen will, kann Monate auf die Partnerin oder den Partner überschreiben lassen, aber nur auf Antrag. Die Signalwirkung wäre eine ganz andere als derzeit. Und die Politik könnte über die Jahre nachsteuern, indem Schritt für Schritt immer weniger Monate überschrieben werden können, die gleichberechtigte Aufgabenteilung also langfristig immer stärker vorgegeben wird.

Was ist mit Partnerschaften, in denen nicht mit zwei vergleichsweise komfortablen Akademikergehältern gewirtschaftet wird, sondern es tatsächlich auf jeden Euro ankommt – und der Mann einfach mehr verdient?

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn die Politik am Elterngeld schraubt, muss sie auch dafür sorgen, dass sich die Berufswelt stärker ändert. Solange Frauen und Männer nicht gleiche Chancen und gleiches Geld haben, können wir auch nicht davon ausgehen, dass sie die Elternzeit unbedingt 50:50 aufteilen sollen. Es ist zum Beispiel ein Fehler, dass die Regierung immer weiter am Modell Minijob festhält und Frauen geradezu ermutigt, nur auf diese Art dazuzuverdienen. Es braucht Teilzeitinitiativen gerade für Männer und insgesamt eine Perspektive, um sowohl das Elterngeld als auch den Arbeitsmarkt insgesamt hin zu echter Gleichstellung weiterzuentwickeln.

Sehr viel Streit gab es um die Idee, Gutverdienenden das Elterngeld zu streichen. Diese Streichung kommt nun weniger streng und außerdem später als zunächst gedacht. Ist das knappe Geld des Staates bei den Menschen mit hohem Einkommen gut investiert?

Mir wäre es wichtiger, den Mindestbetrag zu erhöhen. Das würde Leuten helfen, die es absolut nötig hätten. Der Mindestbetrag liegt seit der Einführung des Elterngelds unverändert bei 300 Euro. Ebenso wie der Höchstbetrag von 1800 Euro wurde er nie erhöht, als gäbe es keine Inflation. Das ist ein klares Versäumnis der Politik.

Die Gutverdienenden haben lautstark auf ihre Interessen aufmerksam gemacht.

Das ist auch nicht verkehrt. Es stimmt, dass zum Beispiel mit einer Abschaffung des Ehegattensplittings Milliarden zu sparen wären, aber stattdessen wird beim Elterngeld gekürzt, wo es um viel kleinere Summen geht. Richtig ist aber auch, dass es bei den Gutverdienenden nur in sehr, sehr wenigen Fällen um Konstellationen geht, wo beide Elternteile wirklich jeweils hälftig 75.000 Euro zu versteuerndes Einkommen oder mehr erwirtschaften. Oft ist es eben doch so, dass der Mann 120.000 Euro nach Hause bringt und die Frau 30.000. Das Elterngeld ist bei 1800 Euro gedeckelt, also muss der Mann ohnehin einen sehr großen finanziellen Verlust in Kauf nehmen. Da fällt die Streichung des Elterngeldes im Grunde kaum noch ins Gewicht. Bei Vätern mit sehr hohen Einkommen hängt es doch vor allem davon ab, ob sie ihre berufliche Tätigkeit überhaupt für die Familie unterbrechen wollen – und weniger von dem für sie geringen Ausgleich in Höhe von 1800 Euro.

Ein viel beschworenes Bild ist das vom Urlaub unter Palmen auf Staatskosten in der gemeinsamen Elternzeit. Klischee oder Realität?

In unserer Forschung sind wir unter den Paaren, die länger gemeinsam im Ausland waren, vor allem jenen begegnet, wo ein Partner ursprünglich aus einem anderen Land stammt. Ich finde, es ist legitim und nachvollziehbar, dass man dann die Chance nutzen will, mit dem Baby einen längeren Aufenthalt in der zweiten Heimat zum Beispiel bei den Großeltern zu verbringen. Das Bild vom langen Urlaub mag in manchen Fällen der Realität entsprechen, aber insgesamt wird es in der Öffentlichkeit überzeichnet.

Sie plädieren dafür, das Elterngeld grundsätzlich zu überarbeiten. Welche Ideen gibt es dafür?

Zum Beispiel könnte der Prozentsatz vom Gehalt, den Eltern ersetzt bekommen, dynamisiert werden: Mehr Prozente in den ersten sieben Monaten, weniger Prozente in weiteren Monaten. Das hätte eine sehr starke Anreizwirkung dahin, dass dann eben jeder Elternteil sieben Monate nimmt, also für eine stärker partnerschaftliche Aufteilung. Aber es gibt natürlich auch politische Kräfte, die gar nicht wollen, dass über das Elterngeld traditionelle Familienmodelle aufgebrochen werden.

Welche Ziele wurden damals mit der Einführung verfolgt und wie gut wurden diese erreicht?

Es gab damals drei Ziele, zwei davon wurden recht gut erreicht. Nämlich Nummer eins: Familien sollten nach der Geburt eines Kindes einen geschützten Freiraum haben. Und Nummer zwei: Mütter sollten darin unterstützt werden, in den Beruf zurückkehren. Der statistisch allerbeste Schutz gegen Kinderarmut ist die Erwerbstätigkeit beider Elternteile. Da hat das Elterngeld viel zum Positiven verändert, eben weil es das Leitbild vorgegeben hat, dass es ein Jahr Pause gibt, danach aber die Rückkehr in den Beruf ansteht.

Und Ziel Nummer drei?

Das war, Väter stärker in die Sorgeverantwortung zu bringen. Und da ist eindeutig noch am meisten Luft. Zwar hat sich einiges getan. Vor der Einführung des Elterngelds nahmen nur drei bis fünf Prozent der Väter überhaupt Erziehungsurlaub. Heute geht knapp die Hälfte der Väter in Elternzeit. Aber eben sehr oft nur ganz kurz oder nur, wenn gleichzeitig auch die Mutter zu Hause ist.

2007 war Deutschland mit seinem damals ganz neuen Modell Vorreiter. Wie sieht es heute aus?

Mittlerweile ist Deutschland ganz schön abgehängt. Andere Länder haben deutlich modernere Modelle mit stärkeren Anreizen für Partnerschaftlichkeit. Familienministerin Lisa Paus setzt ihren Schwerpunkt aktuell sehr stark auf das Thema Kindergrundsicherung, was ja auch wichtig ist. Dennoch würde ich mir wünschen, dass sie sich zukünftig auch wieder mit weiteren Reformideen befasst. Gerade das Elterngeld gehört dann endlich nach oben auf die Agenda.