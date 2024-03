Angst vor AfD-Sieg in Sachsen „Das Sterben hat längst begonnen“

In einer Bäckerei im sächsischen Freiberg sitzt an einem Donnerstagmorgen im Februar ein Mann und erzählt einen Witz. Kanzler Olaf Scholz, SPD, und Wirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, seien zu Besuch bei einer Kita in Freiberg. Als die Leiterin fragt, ob es Geld für ein Planschbecken gebe, sage Habeck, das gehe leider nicht. Keine finanziellen Spielräume. Dann besuchten sie die Justizvollzugsanstalt Waldheim. Ob es nicht vielleicht Geld für einen Pool gebe? Habeck sage sofort ja. Als Scholz und er anschließend allein seien, frage Scholz, warum Habeck dafür Geld übrighabe. „Na, denkst Du vielleicht, dass wir nochmal in den Kindergarten kommen?!“, sagt der Mann, der Habeck mimt.