Arbeiten im Ruhestandsalter Warum Silver Worker so zufrieden sind

Endlich angekommen an der Altersgrenze und damit ab in den Ruhestand? Immer mehr Menschen machen das anders. Eine gute Nachricht, angesichts von Fachkräftemangel und Überalterung – und so wird auch innerhalb der Ampelkoalition diskutiert, was getan werden muss, um die so genannten Silver Worker zu unterstützen.

Der Anteil der deutschen Erwerbstätigen ab 65 Jahren hat sich von 2010 bis 2019 nahezu verdoppelt und auch seitdem weiter zugenommen. Nun legte die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im frisch veröffentlichten „Arbeitszeitreport Deutschland“ detaillierte Zahlen vor, die es so bisher nicht gab. Sie basieren auf einer repräsentativen Befragung.

Demnach sind 15 von 1000 Beschäftigten eigentlich schon im Rentenalter angekommen. Zwei Drittel von ihnen sind Männer, der Anteil der Frauen steigt aber. Das Durchschnittsalter liegt bei 71 Jahren. Oft arbeiten die Silver Worker schon lange bei demselben Arbeitgeber.

Knapp zwei Drittel der Silver Worker geben an, vor allem aus persönlichen Gründen weiter zu arbeiten, also zum Beispiel, weil sie im Job Erfüllung finden. Nur für ein Viertel ist die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, das Hauptmotiv. Gut die Hälfte ist selbstständig tätig, knapp die Hälfte abhängig beschäftigt.

Die statistischen Erkenntnisse im Detail

Im Schnitt arbeiten die Befragten 31,6 Stunden pro Woche, gut die Hälfte ist in Teilzeit tätig. Allerdings werden alle, die weniger als zehn Wochenstunden arbeiten, von der Statistik nicht erfasst. Die meisten Silver Worker können ihre konkreten Arbeitszeiten mitgestalten, vor allem jene mit hohem Bildungsniveau. Die Befragten arbeiten überwiegend im Dienstleistungsbereich sowie in kleinen Betrieben.

Überragend hoch ist die Zufriedenheit: 98 Prozent geben an, mit der Arbeit insgesamt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. 90 Prozent sagen dasselbe über ihre Work-Life-Balance. Ihren Gesundheitszustand bezeichnen 72 Prozent als gut oder sehr gut. Die häufigsten Beschwerden: Rückenprobleme und Erschöpfung. Die Menschen, die vor allem aus finanziellen Gründen noch arbeiten, sind weniger zufrieden und auch weniger gesund als jene, die aus persönlichen Gründen noch nicht im Ruhestand sind.

Nicht solange schuften lassen, bis die Wirbelsäule hinüber ist und es ab in die Reha geht. Pascal Kober, arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

„Es ist interessant, wie stark für die Silver Worker die Arbeitsbedingungen maßgeblich sind“, sagt die grüne Bundestagsabgeordnete und Arbeitsmarktpolitikerin Beate Müller-Gemmeke. „Die Menschen wollen vor allem dann länger arbeiten, wenn sie selbstbestimmt tätig sind, und auch die Souveränität über die eigene Zeit spielt eine große Rolle.“ Sie hält es deshalb für sinnvoll, grundsätzlich über eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit nachzudenken. „Das könnte sich für alle lohnen, wenn die Menschen dann freiwillig im höheren Alter länger gesund arbeiten.“

Klar ist aber, dass das nicht für die Rechtsanwältin wie den Bauarbeiter gleichermaßen gilt. „Nicht jeder Job lässt sich bis ins höhere Alter ausüben“, sagt Müller-Gemmeke. Das sieht auch Pascal Kober, arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, so. „Für Menschen in körperlich fordernden Berufen muss der Ansatz sein, sie nicht solange schuften zu lassen, bis die Wirbelsäule hinüber ist und es ab in die Reha geht. Wir müssen früher mit Weiterbildung und Umschulung ansetzen, damit die Menschen in einem anderen Beruf gesund lange arbeiten können“, sagt er.

Die Menschen wollen vor allem dann länger arbeiten, wenn sie selbstbestimmt tätig sind. Beate Müller-Gemmeke, grüne Bundestagsabgeordnete

Kober schlägt außerdem Korrekturen im Arbeitsrecht vor, denn wer die Altersgrenze für die Rente erreicht, aber weitermachen will, steht in Sachen Arbeitsvertrag oft vor juristischen Hürden. „Da müssen wir als Koalition ans Arbeitsrecht ran, denn das sind kleine Stellschrauben mit großer Wirkung.“

Kober wünscht sich außerdem einen flexiblen Alterskorridor für den Renteneintritt nach skandinavischem Vorbild. „Da sollte die Politik ansetzen, statt immer nur über eine Erhöhung des Renteneintrittsalters zu sprechen.“

Im Jahr 2017 ist ein Gesetz zur Flexi-Rente in Kraft getreten, das flexibles Arbeiten bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze und auch das Weiterarbeiten im Rentenalter fördern soll. Es ist aber kaum bekannt, und die Möglichkeiten werden kaum genutzt, wie eine Evaluation des Statistischen Bundesamts aus dem Oktober 2022 zeigt.

Im Koalitionsvertrag hat die Ampel sich vorgenommen, die Flexi-Rente bekannter zu machen. Schon umgesetzt wurde der Plan, auch Menschen im vorzeitigen Rentenbezug einen Zuverdienst ohne Obergrenze zu ermöglichen.

