Arbeitsmarktforscher zum Bürgergeld-Streit „Früher und länger, aber keine Totalsanktionen“

Herr Weber, Arbeitsminister Hubertus Heil will zwei Monate Totalsanktion im Bürgergeld für Jobverweigerer, die Union will sogar unbefristete Sanktionen. Wie sehen Sie die Sache?

Die Forschung zeigt, dass Sanktionen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand einen Job annimmt. Und zwar nicht nur bei denen, die tatsächlich mit einer Sanktion belegt werden, sondern auch bei anderen. Das ist auch plausibel und der Sinn von Sanktionen: Dass es sie gibt, soll dafür sorgen, dass sie gar nicht erst ausgesprochen werden müssen.

Über den Befragten © Michael Bode Enzo Weber ist Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.

Manche sagen, kaum jemand werde sanktioniert, also seien Sanktionen nicht so wichtig. Dieses Argument greift also zu kurz?

Ja. Zur Wahrheit gehört aber auch: Sanktionen wirken in zwei Richtungen, positiv und negativ. Weil sie den Druck erhöhen, führen sie auch dazu, dass Menschen Jobs annehmen, die schlecht bezahlt sind und wenig Perspektive bieten. Auch können sie zu einem Vertrauensverlust zum Jobcenter führen, was die Arbeitsmarktintegration erschwert.

Wer hat dann Recht, Hubertus Heil oder die Union?

Wir brauchen Sanktionen, aber mit dem richtigen Maß. Ein Wettlauf um mehr Härte wäre falsch. Ich plädiere für Möglichkeiten, früher und länger zu sanktionieren als derzeit, aber auf Totalsanktionen, die ein sehr harter Eingriff sind, zu verzichten.

Langzeitarbeitslosigkeit liegt meist nicht darin begründet, dass jemand partout nicht will. Arbeitsmarktforscher Enzo Weber

Früher und länger, was heißt das?

Derzeit gibt es Stufen: 10 Prozent Sanktion für einen Monat, dann 20 Prozent für zwei Monate, dann 30 Prozent für drei Monate. Das ist auf relativ niedrigem Niveau im Vergleich zu Totalsanktionen, macht aber trotzdem einen hohen administrativen Aufwand. Es gibt gute Gründe dafür, in manchen Fällen schärfer vorzugehen – also schneller und nötigenfalls auch länger zu sanktionieren – damit Menschen nicht in der Arbeitslosigkeit hängenbleiben. Eine längere Sanktion könnte, sobald angebracht, jederzeit aufgehoben werden. Insbesondere zeigen die Arbeitsmarktdaten seit geraumer Zeit, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt. Diese Entwicklung muss unbedingt gestoppt werden. Aber mir erschließt sich nicht, warum man gleich zur Totalsanktion greifen möchte. Und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, das auf eine kleine Gruppe von Menschen mit Verweigerungshaltung zu beschränken.

Das bekommen Familien Zum Jahreswechsel wurden die Regelsätze im Bürgergeld erhöht. Zwei Rechenbeispiele. Ein Elternpaar hat zwei gemeinsame Kinder, eines ist drei, das andere acht Jahre alt. Dann bekam die Familie neben Miete und Heizkosten für alle vier Personen gemeinsam bisher Regelsätze in Höhe von 1568 Euro pro Monat. Ab Januar 2024 kommt deutlich mehr aufs Konto, nämlich 1759 Euro. Ein anderes Elternpaar hat vier Kinder. Sie sind sieben, zehn, 14 und 17 Jahre alt. Dann bekam die Familie bisher 2438 Euro aufs Konto. Ab Januar sind es 2734 Euro.

Warum nicht?

Langzeitarbeitslosigkeit liegt meist nicht darin begründet, dass jemand partout nicht will, sondern in anderen Faktoren. Fehlende Qualifikation, gesundheitliche Einschränkungen, Kinderbetreuungspflichten, pflegebedürftige Angehörige, Sprachhürden, höheres Alter – und oft kommen mehrere dieser Hemmnisse zusammen. Beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit gibt es wenig Schwarz und Weiß.

Diesen vielfältigen Problemen ist nur durch engmaschige Betreuung beizukommen, die Ampelkoalition aber kürzt die Mittel für die Wiedereingliederung Arbeitsloser.

In der Tat, und das ist ein Fehler. Arbeitslosigkeit kostet Staat und Sozialversicherungen pro Jahr über 60 Milliarden Euro, die gesamtgesellschaftlichen Kosten sind noch viel höher. Jede Investition in die Vermittlung und Eingliederung macht sich unmittelbar bezahlt. Jeder Mensch, der dauerhaft in der Arbeitslosigkeit hängenbleibt, ist für den Staat dagegen enorm teuer.

Beispielsweise Vertreter der Gebäudereinigungsbranche beklagen, Mitarbeiter würden gezielt kündigen, um ins Bürgergeld zu wechseln. Was sagt die Statistik?

Diejenigen, die von solchen Fällen berichten, denken sich das sicher nicht aus. In der Gesamtstatistik ist aber keine Zunahme erkennbar, im Gegenteil. Unser Problem liegt auf der anderen Seite, nämlich darin, dass Menschen zu lange nicht aus der Arbeitslosigkeit herauskommen.

Zum Januar wurde das Bürgergeld um rund zwölf Prozent erhöht, was heftig umstritten war. Was halten Sie von der Methode, mit der die Regelsätze berechnet werden?

Die zwölf Prozent liegen deutlich über den Lohnsteigerungen im selben Zeitraum, was für sich genommen in der Tat schwierig ist. Die Formel ist so konstruiert, dass die Inflation bei der Fortschreibung grundsätzlich aufgeschlagen wird, aber einmalig für das aktuelle Jahr noch einmal. Das fällt aber im nächsten Jahr wieder weg, dann wird es vielleicht sogar eine Nullrunde geben. Das ist nicht glücklich gelöst, denn man sieht ja, was es auslöst: Im einen Jahr gibt es Kritik von der einen Seite, es gäbe zu viel obendrauf. Im nächsten Jahr beschwert sich die andere Seite, es gäbe zu wenig. Das schafft nur böses Blut und Irritationen und ist schlecht für die Akzeptanz des Bürgergeldes.

Haben Sie eine Idee, wie es besser ginge?

Ich würde nur eine Inflationsanpassung zugrunde legen, diese aber so aktuell wie nur möglich. Mein Vorschlag ist, das Preisniveau im dritten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres zu betrachten. Auf dieser Grundlage könnte der Regelsatz zum folgenden Jahreswechsel festgelegt werden.