Astronaut Alexander Gerst im Interview „Wir wollen dorthin, wo noch nie ein Mensch war“

Herr Gerst, Artemis 1 soll in den nächsten Tagen starten. Zweimal wurde der Start der amerikanischen Mondrakete bereits wegen technischer Probleme abgebrochen, nun ist der avisierte Termin am Dienstag wegen eines Tropensturms verschoben worden. Mit Artemis 2 sollen dann schon Astronauten um den Mond fliegen, mit Artemis 3 auch ein Europäer. Würden Sie nach nur einem Testflug in so ein Raumschiff entspannt einsteigen können? Ist das nicht zu riskant?

Ich vertraue den Ingenieurinnen und Ingenieuren von Nasa und Esa, die eine solche Freigabe nicht leichtfertig erteilen. Was vor 50 Jahren die Nasa mit den Apollo-Mondflügen geschafft hat, war deutlich riskanter. Und was für jemanden riskant ist, das ist ja eine persönliche Bewertung. Freilich würde ich im zweiten Flug mitfliegen. Das Space-Shuttle ist bereits beim ersten Flug mit Menschen geflogen.

Zur Person Alexander Gerst ist Astronaut, Geophysiker und Vulkanologe. Der 46-Jährige war auf seinen beiden Raumfahrtmissionen in den Jahren 2014 und 2018 insgesamt 362 Tage im All und hält damit den deutschen Rekord. Für die jüngere Generation ist er der deutsche Astronaut schlechthin - nicht nur wegen seiner Kooperation mit der „Sendung mit der Maus“. Über Twitter und andere soziale Medien gab und gibt Gerst viele Einblicke in sein Leben und Arbeiten im Weltraum und auf der Erde. In kurzer Zeit folgten Hundertausende „Astro-Alex“ auf seinen Kanälen. Getwittert wird übrigens nicht nur aus dem All, im August setze er diesen philosophischen Tweet ab - und zwar von der Erde: „Das beste am Weltraum? Er ermöglicht uns einzigartige Perspektiven auf uns selbst. Etwas Abstand ist manchmal ganz hilfreich...“

Gerst setzt sich für den Schutz der Umwelt ein. Am 25. November 2018, einen Tag vor seiner Rückkehr auf die Erde, verbreitete er ein von der ISS aufgenommenes Video, in dem er sich an seine zukünftigen Enkel richtet und sich im Namen seiner Generation für die Ausbeutung des Planeten Erde bei ihnen entschuldigt. (cse) Fast wie auf dem Sofa: Alexander Gerst 2018 beim Fußball-Schauen in der ISS. © Twitter

Sie konnten in der Nasa-Montagehalle bereits das Mondraumschiff Orion sehen. Es ist fast fertig. Und es könnte auch das Raumschiff sein, mit dem Sie eventuell 2025 zum Mond fliegen. Was haben Sie in diesem Moment gedacht?

Das Raumschiff Orion, das mit europäischem Antrieb mehrere Hunderttausend Kilometer weit wegfliegen wird, hinter den Mond, hat bereits jetzt schon eine magische Aura von Ambition um sich und regt zum Träumen an. Wenn man ein Gefährt sieht, das dafür gebaut ist, Menschen tief ins All zu tragen, vielleicht sogar einen selbst, dann macht das natürlich etwas mit den Emotionen. Man baut eine Beziehung zu diesem Schiff auf. Besonders deshalb, weil es zur Hälfte in Europa gebaut wurde, in Bremen, einer alten Entdeckerstadt. Und das erzeugt Fernweh. Ich glaube, die ersten Segelschiffe, die damals über den Horizont hinausgesegelt sind, die hatten auch eine solche Aura um sich.

Die Artemis 1 sollte schon zwei Mal starten - zwei Mal wurde der Start verschoben. Die Nasa favorisiert nun den 27. September als Termin. © Foto: AFP/ CHANDAN KHANNA

Fasziniert Sie der Mond mehr als anderes im All? Oder ist er neben Sonne, schwarzen Löchern und Sternen auch nur eines von vielen Astro-Dingen?

Der Mond ist als unser nächster Begleiter etwas Besonderes. Er ist inzwischen sogar erreichbarer geworden als es früher die unentdeckten Kontinente waren. Jeder einzelne Mensch hat schon mal unter dem Nachthimmel gestanden und zum Mond hochgeschaut. Und viele haben sich dann auch gefragt, wie es wohl wäre, von dort oben hier herunterzuschauen. Was würde man dann sehen, und fühlen? Und dann steht man plötzlich vor einem Gefährt, dem fast fertigen Raumschiff Orion, das genau so etwas möglich machen könnte. Hunderttausende Generationen von Menschen haben von unten nach oben geschaut. Dieses Vehikel erlaubt den entgegengesetzten Blick.

Ist der Mond nicht eher etwas für diejenigen Astronauten, die gerade ausgewählt werden aus 22.000 Bewerbern?

Die neuen Astronautinnen und Astronauten, die wir gegenwärtig auswählen, werden zunächst ausgebildet. Das dauert mehrere Jahre. Danach werden sie erst einmal zur ISS fliegen, auch um Erfahrungen aufzubauen. Mondmissionen sind dann schon deutlich komplexer. Man ist viel weiter draußen, muss autonom entscheiden, da es nicht immer Hilfe von der Bodenstation gibt. Da ist man auf die Erfahrung von vorhergehenden Missionen angewiesen.

Die ISS ist dann so etwas wie die Trainingseinheit für den Mond?

Das alleine wird ihr nicht gerecht. Aber es ist ein elementar wichtiger Ort, um Erfahrungen für die Entdeckung des tiefen Weltraumes aufzubauen.

Wir sind in der goldenen Zeit der ISS, sie gibt uns mehr denn je zurück. Wir ernten sozusagen Wissenschaft. Alexander Gerst

Brauchen wir die Internationale Raumstation noch, wenn es das Gateway am Mond gibt?

Ja, gerade jetzt, wo sie vollständig fertiggestellt ist. Wir sind in der goldenen Zeit der ISS, sie gibt uns mehr denn je zurück. Wir ernten sozusagen Wissenschaft. Die Forschungslabore sind voll ausgebaut und laufen.

Die bemannte Raumfahrt und ihre Experimente beschäftigen sich ja vor allem mit sich selbst …

… nein, ganz und gar nicht. Nie hatten wir mehr Experimente an Bord der ISS mit irdischen Fragestellungen und Themen. Um Wissenslücken zu schließen, die auf der Erde unüberwindbar sind. Dinge, die das Leben auf der Erde besser machen, weil wir Krankheiten neu verstehen und neue Materialien schaffen. Wenn es irgendwann die ISS nicht mehr gibt, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Nachfolger. Und darum müssen wir uns jetzt schon kümmern. Das können wir nicht erst entscheiden, wenn es mit der ISS vorbei ist. Es wird eine der wichtigen Entscheidungen im November beim Esa-Gipfel sein.

Die Nasa plant ja das Gateway als Station in der Mondumlaufbahn. Warum brauchen wir dann überhaupt noch einen ISS-Nachfolger?

Auf dem Gateway werden wir zwar Experimente zur Erforschung des tiefen Weltraumes und des Weltraumwetters durchführen, es ist aber zu weit von der Erde weg, um die ISS zu ersetzen. Dorthin kann man nicht annähernd so schnell Experimente hochschicken. Es wäre auch zu aufwändig, so weit entfernt Dinge zu erforschen, die im niedrigen Erdorbit auch erforschbar sind. Unser Bestreben ist es, die nächste Raumstation in Erdnähe von kommerziellen Anbietern bauen und betreiben zu lassen. Mit der Esa als Ankerkunden zum Beispiel.

Sicher ein gutes Ziel, aber es hat ja bisher nicht mal ansatzweise mit der Kommerzialisierung bei der ISS funktioniert.

In den USA schon, vor allem in den letzten Jahren. Und auch in Europa gelingt das seit Jahren im Satellitenbau. Schon lange zuvor gab es natürlich die Hoffnung, dass die Beteiligung der Industrie auch im Bereich astronautischer Raumfahrt zeitiger und vor allem stärker passiert. Aber ich sehe, dass es nun in die richtige Richtung geht. In den Hallen hier am Kennedy Space Center stehen schon reihenweise Prototypen neuer, privater Weltraumtechnik zum Transport von Menschen. Wenn wir das in Europa verschlafen mit unserer Industrie, dann sind wir leider aus diesem in Zukunft sehr wichtigen Business raus. Wir haben jetzt gerade noch so die Chance, im kommerziellen astronautischen Weltraumgeschäft dabei zu sein. Wenn sich Europa zusammenrauft.

Basisstation der Weltraumerforschung: die internationale Raumstation ISS. © NASA/dpa

Ganz prinzipiell: Hat es überhaupt noch Sinn, so aufwendig Menschen zu Mond und Mars zu schicken, wenn doch Roboter auch diesen Job machen könnten?

Das ist eine falsche Grundannahme. Wir müssen natürlich nicht alles mit Menschen machen. Aber dort, wo es Sinn ergibt, muss der Mensch dabei sein. Es gibt eben Dinge, die ein Mensch viel besser kann als jeder Roboter. Wir Menschen können komplexe Umgebungen besser erfassen, spontan, intuitiv und flexibel entscheiden. Roboter sind bei manch anderen Aufgaben dafür besser. Beides widerspricht sich nicht, sondern ergänzt sich. Selbst die ISS ist zu 90 Prozent robotisch arbeitend. Aber ohne Menschen funktioniert sie nicht, sie würde nicht lange fliegen. Wir haben gelernt, dass die Synergie aus menschlichen und robotischen Fähigkeiten das Gesamtsystem am weitesten voranbringt. Abgesehen davon, ein Roboter kann sich nun mal kein Blut abnehmen, um sein Immunsystem für die Medikamentenentwicklung zu erforschen.

Die Marsrover der Nasa machen ja aber seit Jahren einen absolut guten Job. Und sind deutlich billiger und weniger riskant als eine bemannte Marsmission.

So richtig verstehen wir einen Ort erst, wenn wir als Menschen dort waren. Der Leiter der amerikanischen Mars-Roboter-Missionen hat auf einer Konferenz gesagt: Wozu die Roboter Jahre gebraucht haben, Bodenproben und Steine zu sammeln, ein Mensch würde genau das in ungefähr einer Woche schaffen. Ich habe eben ein Geologie-Training für Mondmissionen durchlaufen, mit international führenden Planetenforscherinnen und -forschern. Viele von ihnen sind an den aktuellen robotischen Marsmissionen direkt beteiligt. Alle betonten, wie wichtig es für die Wissenschaft sei, dass als nächster Schritt bald auch Menschen auf dem Mond und Mars forschen.

Angenommen, Sie wären auf dem Mond: Was könnten Sie dort besser machen als Roboter?

Menschen wären sehr viel effizienter, und könnten daher weitaus mehr Proben von vielen unterschiedlichen Orten nehmen, was die Datenlage wesentlich verbessert. Menschen könnten spontan auf unvorhergesehene Dinge und Situationen reagieren. Ein Beispiel dafür: Die Viking-Sonden hatten in den siebziger Jahren auf dem Mars einen Bagger mit. Hätte der nur ein paar Zentimeter tiefer gegraben, dann wäre damals vielleicht schon Wasser auf dem Mars entdeckt worden, nicht erst Jahrzehnte später. Das weiß man heute. Ein Mensch hätte zum Beispiel bemerken können, dass der Boden irgendwie anders aussieht, oder weicher wird – und hätte noch mal eine Schippe genommen. Ein Mensch reagiert grundlegend anders als eine Maschine. Und letztlich hört, fühlt und spürt man als Mensch auch einen Ort.

Kosmonaut und Astronaut: Im Dezember 2017 entstand das Foto der beiden Raumfahrtkollegen Sigmund Jähn (1937-2019) und Alexander Gerst. © Jörg Carstensen/dpa

Es kann ja nun mal nicht jeder Biologe oder Physiker ins All, um das zu verstehen, was dort passiert.

Muss er oder sie auch nicht. Wir trainieren, in solchen Umgebungen die Augen und Ohren der Forschenden am Boden zu sein, und effizient mit ihnen zu kommunizieren. Wir Menschen identifizieren uns auch über andere Menschen. Es kann auch jemand stellvertretend für sie diese neue Umgebung erfassen und erforschen.

Macht das nicht eine ganz andere Astronautenausbildung als bisher nötig?

Auf jeden Fall. Bisher ist sie auf Schwerelosigkeitsexperimente und technische Systeme der Raumstation ausgelegt, und auf Arbeiten im Raumanzug in der Schwerelosigkeit. Wenn wir jetzt zum Mond fliegen, dann wird das richtig harte Arbeit auf der Oberfläche. Feldarbeit, wie ich sie als Geophysiker und Geologe von früher kenne. Man geht raus, hat Equipment dabei. Das fällt um, wird dreckig, hat irgendwelche Macken. Und nun: Der Raumanzug ist voller Staub, und dieser Staub darf möglichst nicht in die Station gelangen. Das wäre gefährlich. Mondstaub ist wie fein zerriebenes Glas, extrem scharfkantig und spitz.

Wir sind deren Hände, Augen und Ohren. Wir müssen lernen, ein und dieselbe Sprache zu sprechen. Alexander Gerst über die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auf der Erde

Wenn angenommen im Jahr 2025 für Sie ein Flug zum Mond bevorstehen würde, müssten Sie dann nicht schon jetzt dafür ausgebildet werden?

Das hat schon längst begonnen. Aktuell findet für mich eine Ausbildung in Mondgeologie statt. Pangaea, ein Kurs der Esa, an dem auch unsere Partnerorganisationen teilnehmen. Wir werden darauf vorbereitet, den Mondboden zu erforschen und dabei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der Erde die für sie wichtigen Details zu beschreiben. Wir sind deren Hände, Augen und Ohren. Wir müssen lernen, ein und dieselbe Sprache zu sprechen. Mit Lupe oder Mikroskop an das Gestein herangehen und mit dem Hammer aufbrechen.

Wo findet diese Ausbildung statt?

In Italien, in den Dolomiten. Dann im Nördlinger Ries als ein Beispiel für einen gigantischen Einschlagkrater mit seinen typischen Gesteinen. Der Mond ist ja übersät damit. Und zum Schluss folgt Lanzarote mit mondähnlicher Lava und Basalten. Mit der Nasa war ich zur Forschung in der Antarktis.

Mit dem Herzen dabei: Alexander Gerst im Sommer 2018 auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur. © Vyacheslav Oseldeko/afp

Was bringt’s, im Eis zu forschen, wo doch das Ziel der Mond ist?

Es sind unwirtliche Gegenden. Kalt, rau. Es ist anstrengend. Dazu hat man noch dicke Handschuhe an und muss präzise wissenschaftlich arbeiten. Man lernt, unter großen Anstrengungen außerhalb seiner Komfortzone in einer lebensfeindlichen Umgebung präzise zu arbeiten. Genau das, was man auf dem Mond braucht. Es macht mir Spaß, den Naturgewalten zu trotzen und dabei faszinierende Dinge herauszufinden. Wir haben in der Antarktis 346 Meteoriten gefunden und für die Wissenschaft mit nach Hause gebracht. Die findet man sonst nirgends so zahlreich.

Haben Sie sich mit den amerikanischen Apollo-Astronauten jemals über ihre Zeit auf dem Mond unterhalten?

Ja klar. Meine Kolleginnen und Kollegen von der Nasa haben in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, sie systematisch zu befragen, als Vorbereitung auf die Artemis Missionen. Da war ich in einigen Fällen auch mit beteiligt.

Der Mond ist wie ein Naturkundemuseum für die Erdgeschichte. Alexander Gerst über die nächste Mond-Mission

Was wird anders sein als damals?

Ein Flug zum Mond ist mit heutiger Technik natürlich immer noch ein Abenteuer, aber deutlich sicherer als in den Siebzigern. Und dann wollen wir dorthin, wo noch nie ein Mensch war, in die Polarregionen vom Mond. Die Krater am Südpol. Dort gibt es das älteste zerklüftete Gestein und auch Wassereis. Diese Krater sind so tief, so steil, dass dort niemals die Sonne hineinscheint. Der Mond ist wie ein Naturkundemuseum für die Erdgeschichte, in dem alles zur Anschauung bereitsteht. Bisher sind wir in dieses Museum aber nicht weiter hineingekommen als in den Museumsshop, um dort ein paar Steinchen zu kaufen. Jetzt wollen wir viel mehr sehen und verstehen.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst und der französische Luftfahrt-Ingenieur und Astronaut Thomas Pesquet. © AFP

Müssen wir dann auch gleich noch zum Mars, reicht dafür nicht der Mond?

Wenn wir als Menschen schon immer nur ein Problem nach dem anderen gelöst hätten, dann wären wir wohl bisher nicht weiter als bis zum Höhlenausgang gekommen. Es wäre das Schlimmste für uns, was wir tun könnten. Wir müssen die wichtigen Fragen und Probleme gleichzeitig angehen. Wir können nicht mit dem Weltraum warten, bis wir alle Probleme auf der Erde gelöst haben, sonst riskieren wir dasselbe Schicksal wie die Dinosaurier. Wir gewinnen im Weltraum Wissen, mit dem wir auch Probleme auf der Erde lösen können. Der Mars hatte einmal Wasser und Atmosphäre. Er war potentiell bewohnbar und ähnlich der Erde. Warum ist er jetzt so wüst und leer? Was ist dort geschehen, und wie ersparen wir der Erde dasselbe Schicksal? Und finden wir dort Spuren von Leben? Das finde ich extrem spannend.

Wann wird es Ihrer Meinung nach eine Station auf dem Mond und wann eine auf dem Mars geben?

Das kann ich genauso wenig sagen wie Sie. Aber: Technisch wäre das jetzt schon machbar. Die Geschwindigkeit, mit der wir vorangehen, ist frei wählbar. Und das hat weniger mit den Technologien als mit der Gesellschaft und deren Entscheidungen zu tun. Also mit Ambition, der Triebfeder für den Fortschritt.

Wenn dann die Mondrakete SLS mit dem Raumschiff Orion startet, wo werden Sie den Start verfolgen?

Ich werde den Start voraussichtlich von Florida aus verfolgen, wo die Rakete vom legendären Weltraumbahnhof Cape Canaveral startet. Von dort sind damals auch die Apollo Raketen gestartet. Wenn alles klappt, dann werde ich das Donnern der Triebwerke in nur vier Kilometern Entfernung hören können, gerade außerhalb der Sicherheitszone. Das ist der zweitbeste Platz um so einen Start zu erleben. Der beste Platz ist natürlich oben in der Spitze dieser majestätischen Rakete.

Das Interview ist zuerst in der „Sächsischen Zeitung“ erschienen.

Zur Startseite