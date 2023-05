Aufwendige energetische Sanierung Das Kanzleramt braucht nach 22 Jahren ein neues Dach

Das vor 22 Jahren bezogene Bundeskanzleramt in Berlin braucht ein neues Dach. Die gesamte Dachfläche der Regierungszentrale soll saniert werden - „unter Berücksichtigung aktueller energetischer Anforderungen“, wie es in der öffentlichen Ausschreibung des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung heißt; die „Bild“ hatte am Mittwoch zuerst darüber berichtet. „Vorgesehen ist der komplette Rückbau des vorhandenen Dachaufbaus inklusive fachgerechter Entsorgung der Abfälle“, heißt es in der Ausschreibung.

Die Bauarbeiten sollen demzufolge im November beginnen und 2026 abgeschlossen sein. Die Bauabläufe sollten so erfolgen, „dass der Betrieb des Bundeskanzleramtes jederzeit ohne wesentliche Einschränkungen aufrechterhalten wird“, schreibt das Bundesamt.

Ausgeschrieben werden im Einzelnen Dackdeckerarbeiten, Gerüstarbeiten, Klempnerarbeiten, Glaserarbeiten, Stahlarbeiten und Elektroarbeiten. Vorgesehen ist unter anderem der Einbau von 3870 Quadratmetern Schaumglas-Dämmung mit bis zu drei Lagen. (AFP)