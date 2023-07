Aus für Kinderreisepass, Ausweis per Post Das ändert sich bei Passdokumenten

Die Zeiten, in denen Kinder einfach bei den Eltern in den Pass eingetragen wurden, sind schon länger vorbei. Seit 2012 brauchen selbst Babys ein eigenes Ausweisdokument für den Grenzübertritt. Der Kinderreisepass ist dabei für Ferien in passpflichtigen Ländern häufig die erste Wahl: Er ist mit 13 Euro die günstigste und auch die schnellste Variante für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, weil er sofort ausgestellt wird.