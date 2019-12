Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist nach Einschätzung des „Time Magazine“ Person des Jahres 2019. Ausgezeichnet werde die Gründerin von Fridays for Future, weil sie „Millionen Menschen inspiriert“ habe, sich für Klimaschutz einzusetzen.

Was mit einem empörten Teenager und einem plötzlichen Ausbruch der Rebellion begonnen habe, sei zu einem der unwahrscheinlichsten und schnellsten Aufstiege zu globalem Einfluss der Weltgeschichte geworden.

Sie hätte in den 16 Monaten seit ihrem ersten Schulstreik enorm viel erreicht: vor den UN gesprochen, den Papst getroffen und sich mit dem US-Präsidenten Donald Trump gestritten. Zudem hätte Thunberg den Klimastreik von vier Millionen Menschen weltweit am 20. September initiert, das sei „die größte Klimademonstration in der Menscheitsgeschichte“ gewesen.

Es sei der 16-Jährigen gelungen, „Sorgen über den Planeten in eine weltweite Bewegung zu verwandeln, die einen globalen Wandel verlangt“. Auf der „Times“-Titelseite prangt ein Foto Thunbergs mit der Überschrift „Die Macht der Jugend“.

Für ihren Einsatz wurde Thunberg in diesem Jahr bereits mit dem Alternativen Nobelpreis und dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet.

Greta Thunberg in Madrid auf der Klimakonferenz Foto: REUTERS/Juan Medina

Greta Thunberg sorgte mit mehreren sehr emotionalen Reden für Aufsehen, etwa vor der UN oder beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Am Mittwoch sprach sie vor der Weltklimakonferenz in Madrid. Dort zeigte sie sich ungewöhnlich optimistisch: „Es gibt Hoffnung, ich habe sie gesehen.“

Gleichzeitig aber mahnte sie sehr viel drastischere Maßnahmen an, um die Emissionen zu senken. „Wir müssen den Kohlenstoff im Boden lassen“, forderte sie. Es sei so wichtig, die Erderwärmung zu begrenzen, „denn schon bei einem Grad mehr sterben Menschen“, sagte Thunberg.

Das „Time-Magazine“ kürt jedes Jahr eine Persönlichkeit des Jahres. Im vergangenen Jahr wurde so der ermordete saudiarabische Journalist Jamal Khashoggi posthum geehrt. (Tsp, dpa, Reuters)