Baerbocks Amtsantritt bei Xi Härteprobe in Peking

Für die deutsche Außenministerin dürfte es die schwierigste diplomatische Mission in den bisher 16 Monaten ihrer Amtszeit werden. Am Mittwoch und Donnerstag absolviert Annalena Baerbock ihren zweitägigen Antrittsbesuch in dem kommunistischen Land.

Heikel ist Baerbocks Aufgabe gleich aus mehreren Gründen: Ihre sehr kritische Haltung gegenüber Menschenrechtsverletzungen in dem kommunistischen Regime, der sie offen Ausdruck verleiht, stößt in Peking auf Unwillen. Gleichzeitig steht die Bannerträgerin einer wertegeleiteten Außenpolitik und Grünen-Politikerin unter strenger Beobachtung deutscher Außenpolitiker und auch ihrer Koalitionspartner, ob sie im Interesse guter Beziehungen Zugeständnisse in der Sache oder im Ton macht.

Für Spannung sorgt auch der Umstand, dass gerade in Bezug auf China immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Außenministerium und dem Kanzleramt bekannt geworden waren, etwa als Baerbocks Ministerium in seinem Entwurf für eine Chinastrategie das 1,4-Milliarden-Reich vor allem als systemischen Rivalen porträtierte.

Sie weiß, dass sie mit einer gewissen Skepsis, was die Person Baerbock betrifft, auch in Peking empfangen wird. Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef über Baerbocks Besuch in China.

Die in der EU übliche Formel lautet Partner, systemischer Rivale und Wettbewerber. Auch wegen der möglichen Genehmigung eines Verkaufs eines Teils des Hamburger Hafens an die chinesische Firma Cosco gab es Streit zwischen den Grünen und dem Kanzler. Die Ministerin muss sich also treu bleiben, ohne Gräben in der Bundesregierung sichtbar zu machen, die ein gemeinsames Handeln erschweren.

Macron hat laut deutschen Politikern einen Scherbenhaufen hinterlassen

Die größte Herausforderung für Baerbock war bei der Planung der China-Reise noch gar nicht absehbar: Mit seiner Warnung vor „blinder Gefolgschaft“ Europas nach seinem China-Besuch hat der französische Präsident Emmanuel Macron nach Meinung vieler deutscher Außenpolitiker einen Scherbenhaufen angerichtet. Denn das Plädoyer, sich nicht an der Seite der USA in eine mögliche Eskalation um Taiwan hineinziehen zu lassen, konterkariert alle deutschen und westlichen Versuche, einen Angriff auf Taiwan mit Verweis auf schwerwiegende Folgen wie Sanktionen zu verhindern.

Anders als Macron hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die den Präsidenten in Peking begleitete, vor einem „inakzeptablen“ chinesischen Angriff gewarnt. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bei seinem Besuch in Peking im November vor den Folgen eines möglichen Angriffs auf Peking gewarnt.

Baerbocks Aufgabe dürfte nun darin bestehen, die deutsche Haltung deutlich zu machen, ohne den Eindruck zu vertiefen, dass entscheidende Akteure der europäischen Politik unterschiedliche Ansätze verfolgen. Nach einem dreitägigen Militärmanöver Chinas rund um Taiwan hatte sich die EU besorgt über die Machtdemonstration geäußert und zu Zurückhaltung aufgerufen.

EU-Außenbeauftragter Borrell sollte zeitgleich mit Baerbock in Peking ankommen

Die europäischen Scherben zu kitten helfen sollte eigentlich EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Er sollte zeitgleich mit Baerbock in Peking ankommen, gemeinsam mit der deutschen Außenministerin Termine wahrnehmen und so ein Zeichen europäischer Eintracht setzen. Doch Baerbock muss auch diese Aufgabe nun ohne den EU-Außenbeauftragten stemmen, da dieser seine Reise wegen einer Corona-Infektion absagen musste.

Seine Distanz zum Engagement für Taiwan sorgte in chinesischen Medien für große Freude: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. © AFP/LUDOVIC MARIN

Ein weiteres Thema zwischen den Gastgebern und Baerbock dürfte Chinas Haltung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sein. Präsident Xi Jinping hatte zwar beim Besuch von Scholz den Einsatz und die Drohung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen verurteilt. Der angekündigte chinesische Friedensplan gilt westlichen Diplomaten und auch Baerbock im Kern als politische Werbeaktion, die in Wirklichkeit Russland schont. Baerbock hatte im März kritisiert, dass Xi Jinping bei seinem Besuch in Moskau den Krieg nicht verurteilt hatte und auf die Verantwortung Chinas für den Weltfrieden als UN-Sicherheitsratsmitglied hingewiesen.

China ist die erste Station der Ministerin auf ihrer sechstägigen Südostasienreise. Am Samstag fliegt Baerbock nach Südkorea, ab Sonntag nimmt sie am G7-Außenministertreffen in Japan teil.

Mit wenig freundlichen Worten kommentierte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich Baerbocks China-Besuch vorab. Er erwarte, dass dieser schwierig werde, meinte der SPD-Politiker, der Baerbocks Politik häufig kritisch kommentiert und ihr auch schon mangelnden Einsatz für eine diplomatische Lösung für Russlands Angriffskrieg vorgeworfen hatte.

Er erwarte, dass Baerbocks Besuch in China schwierig werde, sagte Mützenich dem Morgenmagazin von ARD und ZDF. Sie wisse, „dass sie mit einer gewissen Skepsis, was die Person Baerbock betrifft, auch in Peking empfangen wird«, meinte der Sozialdemokrat.

Er verwies dabei auf chinakritische Äußerungen der Ministerin. „Sie hat sich ja sehr – zumindest aus Sicht Chinas – undifferenziert in dieser Situation eingelassen.“ Überrascht sein von solchen Ratschlägen dürfte die Außenministerin nicht sein – und die Chance, dass sie sich davon beeinflussen lässt, ist eher gering.