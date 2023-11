Betont kühler Empfang für Erdogan Steinmeier und Scholz begrüßen den mehr als schwierigen Partner

Berlin hat sich nicht besonders hübsch gemacht an diesem Tag. Das graue Novemberwetter passt zur politischen Ansage, den mehr als schwierigen Staatsgast Recep Tayyip Erdogan nicht mit allzu viel Pomp zu empfangen und ihm nur das protokollarische Minimum zuzubilligen.

So auch im Schloss Bellevue, wo der türkische Präsident vom deutschen empfangen wird. Zwar wurde, wie schon zuvor nach der Ankunft am Flughafen, ein roter Teppich ausgerollt – mehr aber auch nicht. Frank-Walter Steinmeier hat zudem ein Gesicht aufgesetzt, aus dem wohl sprechen soll, dass ihm dieser Besuch keine Freude, sondern ein notwendiges Übel ist. Die ernste Miene des Bundespräsidenten begleitet auch den zweiten Handschlag mit Erdogan, nachdem der sich ins Gästebuch eingetragen hat.

Die Botschaft, die Steinmeier mimisch zu übermitteln versucht, ist klar: Die Bundesrepublik, die sich nach dem 7. Oktober ihrer historischen Verantwortung für Israels Sicherheit neu bewusst geworden ist, kann nicht freudestrahlend einen Staatschef empfangen, der Israel als „Terrorstaat“ bezeichnet und die Terroristen der Hamas als „Freiheitskämpfer“. Keine zwei Minuten später entschwinden die beiden Präsidenten ins Gespräch darüber, ehe Erdogan zu Olaf Scholz (SPD) anschließend ins Kanzleramt aufbricht.

Geschützt von insgesamt 2800 Polizeikräften, die dazu noch eine Weltkriegsgranate in der Nähe von Bellevue zu entschärfen hatten, erwarten sie in der Regierungszentrale trotz allem einen konstruktiven Besuch.

Gefahr einer Verbalattacke besteht

Dabei ist bis kurz vor dem Treffen sogar noch unklar, ob es überhaupt eine Pressekonferenz geben würde. Zwei Tage zuvor hat sich Regierungssprecher Steffen Hebestreit dazu lediglich „optimistisch“ geäußert. Der Gefahr eines solchen Auftritts sind sich alle bewusst: Erdogan könnte in Berlin, auf deutschem Boden, Israel erneut als Terrorstaat diffamieren und einen Genozid an den Palästinensern unterstellen. Scholz müsste als Bundeskanzler dann umgehend widersprechen.

Bei einer Pressekonferenz mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas hatte Scholz im vergangenen August eine Holocaust-Relativierung unkommentiert stehengelassen und war scharf kritisiert worden.

Schwierig ist es freilich immer schon gewesen, wenn sich Scholz mit Erdogan getroffen hat, was in der Amtszeit des Kanzlers zuvor dreimal der Fall war. Jede Begegnung, ob beim Antrittsbesuch in Ankara kurz nach Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, bei den Vereinten Nationen in New York vor gut einem Jahr oder beim Nato-Gipfel diesen Sommer in Vilnius, folgte demselben Muster: Rechtfertigungsdruck, Erfolgsmeldung und politischer Preis, der zu dafür entrichten war.

2800 Polizeikräfte haben am Freitag rund um den Staatsbesuch von Recep Tayyip Erdogan für Sicherheit gesorgt.

In die türkische Hauptstadt, als Erdogan dem Neuling Scholz noch wie einem Schuljungen den richtigen Platz für den Empfang der militärischen Ehren zuwies, begleitete den deutschen Regierungschef die Erwartung, sich für die inhaftierten deutschen Staatsangehörigen einzusetzen. Schon damals betonte er jedoch, wie bedeutsam Erdogan gerade in der aktuellen Lage sei – als Vermittler zwischen Moskau und Kiew sowie als Nato-Verbündeter, der trotz seiner Kontakte zu Wladimir Putin russischen Kriegsschiffen die Fahrt durch den Bosporus ins Schwarze Meer verwehrte. Auf der Haben-Seite durfte Scholz in Ankara unwidersprochen behaupten, dass Einigkeit in der Verurteilung des russischen Angriffskrieges bestehe.

Bemerkenswert am ersten Treffen des neuen Kanzlers mit Erdogan war rückblickend auch die Klarheit, mit der Scholz ansprach, dass die Türkei, nicht zuletzt wegen der vielen Türkischstämmigen in Deutschland, ein immer wichtigerer Partner werden soll – Erdogan hin, Erdogan her.

Scholz will bessere Beziehungen

Es ging um Energielieferungen, mit denen sich Deutschland von russischem Gas unabhängig machen wollte und schon damals um die Wiederbelebung des Flüchtlingsabkommens mit der EU. „Wir wollen unsere bilateralen Beziehungen nach Kräften ausbauen und die gewaltigen Potenziale unserer Zusammenarbeit voll ausschöpfen“, so Scholz nach gerade einmal drei Amtsmonaten: „Dafür steht meine Regierung.“

In der litauischen Hauptstadt Vilnius war dann womöglich der bisherige Höhepunkt dieser Entwicklung zu erleben. Im Bewusstsein, dass Erdogan nach seinem erneuten Wahlsieg vom Mai noch sehr lange ein realpolitischer Faktor bleiben würde, sah Scholz geflissentlich über dessen schwedischen Erpressungsversuch hinweg. Um die Blockade von Stockholms Weg in die Nato aus dem Weg zu überwinden, kam man den Wünschen des türkischen Staatschefs nach einer neuen EU-Perspektive seines Landes weit entgegen.

Dahinter steckte auch Scholz. Stolz berichtete er, sich beim europäischen Gipfel zuvor „sehr dafür eingesetzt“ zu haben, dass die Brüsseler Kommission Vorschläge zur Vertiefung der Beziehungen unterhalb der Schwelle eines EU-Beitritts zur Gemeinschaft entwickeln werde. Auch das soll neben der Freilassung der Hamas-Geiseln wieder ein Thema des Abendessens sein, zu dem Scholz und Erdogan verabredet sind.