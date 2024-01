Der Arche-Gründer zum Thema Kinderarmut „Schon Viertklässler wissen, was sie werden: Bürgergeldbezieher“

Herr Siggelkow, Sie arbeiten seit Jahrzehnten mit armen Kindern. Löcher in den Schuhen, morgens kein Frühstück: Entspricht dieses Klischee der Realität?

Wir haben mittlerweile Schuldirektoren, die uns anrufen und sagen: „80 Prozent unserer Kinder kommen ohne Frühstück in die Schule, die schaffen es nicht, sich zu konzentrieren. Können Sie helfen?“ Es ist Fakt, dass es in der Ernährung große Defizite gibt. Das ist aber nur ein Teil einer viel größeren Misere. Wir haben mittlerweile bundesweit knapp 50.000 Schüler pro Jahr, die ohne Abschluss die Schulen verlassen. Wir haben also erhebliche Bildungsdefizite und eine große Chancenungleichheit. Man justiert hier und da nach, zum Beispiel mit kostenlosem Essen in der Schule, aber das sind alles nur Tropfen auf den heißen Stein.