Der Kanzlerberater und der Krieg Jens Plötner will nicht mehr als Russland-Versteher gelten

Er wird etwas geahnt, ein bisschen auch darauf gehofft haben im Herbst 2021. Diplomaten mit jahrelanger Erfahrung und Kontakten in alle Welt laufen in Berlin schließlich nicht im Überfluss herum. Der Anruf, dass der neue Bundeskanzler ihn gern sprechen würde, ereilte ihn dann in seinem Büro im Auswärtigen Amt.

Jens Plötner, heute 56 Jahre alt, kennt Olaf Scholz damals nur flüchtig. Wenn sich der Sozialdemokrat mit Parteifreund und Außenminister Frank-Walter Steinmeier traf, war dessen langjähriger Büroleiter ab und zu dabei.

Besser kannte er Steffen Hebestreit, einst Journalist und heute Regierungssprecher, sowie Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, Scholz’ rechte Hand und zeitweise Finanzstaatssekretär. Diese beiden sind wohl auf die Idee gekommen, Plötner könne in ihre Truppe passen.

Zur Person Jens Plötner, geboren 1967 in Eutin, studierte Jura und Politik an den Unis von Hamburg und Bordeaux sowie an der Pariser Sorbonne, ehe er 1994 in den Auswärtigen Dienst eintrat. In den Jahren 2007 und 2008 war er stellvertretender Leiter des Ministerbüros von Frank-Walter Steinmeier (SPD). In dessen zweiter Amtszeit leitete er es von 2014 bis 2017. In diese Zeit fielen auch die entscheidenden Gespräche zum Atomabkommen mit dem Iran. Im Anschluss war er – bis Scholz ihn ins Kanzleramt holte – politischer Direktor im Auswärtigen Amt und einer der engsten Mitarbeiter von Außenminister Heiko Maas (SPD). Jens Plötner (rechts) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in New York. © dpa/Michael Kappeler

Diese Truppe, das ist der innere Zirkel der Macht. In diesen kriegerischen Zeiten erst recht. Als außen- und sicherheitspolitischer Berater, mit der entsprechenden Abteilung der Regierungszentrale unter sich, ist er in diesen Fragen erster Ansprechpartner für Scholz.

Plötner brauchte keine Einarbeitungszeit

„Der Kanzler entscheidet“, betont Plötner: „Meine Rolle ist es, ihm Handlungsoptionen und Argumente an die Hand zu geben.“ Das klingt bescheiden, zugleich hat kein anderer Außenpolitiker so direkten Zugang zu Scholz, wenn es um Krieg und Frieden geht – wohl nicht mal die Außenministerin.

Einarbeitungszeit brauchte er keine. Das war quasi Jobvoraussetzung, da sich im Herbst 2021 die Krise mit Russland längst zugespitzt hatte und der Kanzler zwar als Minister Erfahrungen in globaler Finanzpolitik gesammelt hatte und privat weit gereist, aber eben kein Vollblut-Außenpolitiker war.

„Für Scholz war es gerade am Anfang besonders wichtig“, berichtet der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid, „jemanden an seiner Seite zu haben, der sofort loslegen, auch mal auf geheime diplomatische Mission gehen kann und nicht erst Leute kennenlernen muss.“

Drei oder vier Mal habe ich den Kanzler nachts aus dem Bett klingeln müssen – am 24. Februar 2022 natürlich, aber auch als im November 2022 Raketen in Polen einschlugen. Jens Plötner, außen- und sicherheitspolitischer Berater von Olaf Scholz

Plötner kennt alle, um die es jetzt geht. Seinem Gegenpart im Stab des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begegnete er während der Minsker Friedensverhandlungen, mit denen er als Steinmeiers Vertrauter unzählige, letztlich vergebliche Stunden zubrachte. Die Nummern der nationalen Sicherheitsberater von Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden fanden sich ebenso in seinem Telefonbuch.

Reist Olaf Scholz wie zuletzt nach China, fliegt der Mann von der schleswig-holsteinischen Ostseeküste weitgehend unbemerkt ein paar Wochen vorher schon mal hin, um diplomatisch das Feld zu sondieren. Da werden dann denkbare gemeinsame Formulierungen zur Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz vorbesprochen. Scholz’ Mann für die Welt verbringt viel Zeit mit dem Versuch, Putins Verbündete zu überzeugen, ihm ins Gewissen zu reden. Sofern das geht.

Mehrmals täglich spricht er sich mit Scholz ab, auf dessen Reisen ist er immer dabei, aktuell im Baltikum. Mal kommt der Kanzler mit Ideen, mal trägt der Berater Handlungsoptionen vor. „Wir haben einen sehr angenehmen, unkomplizierten Austausch und reden nicht viel um den heißen Brei herum“, berichtet Plötner.

Brennt es irgendwo auf der Welt, meldet sich das immer besetzte Lagezentrum des Kanzleramts bei ihm – und er sich, wenn es ernst ist, bei Scholz. „Drei oder vier Mal habe ich den Kanzler nachts aus dem Bett klingeln müssen – am 24. Februar 2022 natürlich, aber auch als im November 2022 Raketen in Polen einschlugen, von denen man anfangs mutmaßte, es könnten russische gewesen sein.“

Strack-Zimmermann sieht Plötner als Teil des Problems

Der Krieg gegen die Ukraine und die Art und Weise, wie Deutschland darauf reagiert, haben seine Rolle im Hintergrund stärker in den Vordergrund rücken lassen. Hat das Zaudern, das Scholz bei der Waffenhilfe für Kiew vorgehalten wird, zuletzt bei den Taurus-Marschflugkörpern, mit ihm zu tun? Identifiziert er sich noch so sehr mit der Russlandpolitik des von ihm weiter hochgeschätzten Steinmeier, dass ihm ein Kurswechsel unmöglich ist? War er zu sehr Teil davon?

Plötner ist der Inbegriff der desaströsen deutschen Russlandpolitik der letzten 15 Jahre, vor deren Scherbenhaufen wir jetzt stehen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungspolitikerin der FDP

Für Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die seit Kriegsbeginn mehr von Scholz fordert, ist sein Berater Teil des Problems. Längst ist man sich in Abneigung verbunden. Beim einzigen Treffen vor gut einem Jahr, als sich die Debatte noch um Kampfpanzer drehte, verwies er auf seinen Wehrdienst.

Der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses war das nicht Expertise genug. Die Liberale will auf der Bundeswehrtagung, als sie wieder einmal nach neuen Waffenlieferungen fragte, Plötners Reaktion gehört haben: „Boah, die Alte nervt.“

„Boah, die Alte nervt“: Das soll Jens Plötner über die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesagt haben. © Imago/dts Nachrichtenagentur

Sie erinnert an einen Satz bei einer seiner öffentlichen Aussagen, die an einer Hand abzuzählen sind. Vor knapp zwei Jahren sagte Plötner bei der Gesellschaft für Auswärtige Politik zu einem beschleunigten EU-Beitritt der Ukraine: „Nur weil man angegriffen wird, wird man nicht automatisch ein besserer Rechtsstaat.“ In der Sache wird tatsächlich keine Ausnahme vom strengen Prozedere gemacht – doch nährte Plötners Wortwahl den Verdacht, er habe nicht viel Sympathie für Kiew übrig. Ein Verweis auf die künftigen Beziehungen zu Russland tat ein Übriges.

Der späte Konter der FDP-Frau hat es in sich. „Nur weil man sich außen- und sicherheitspolitischer Berater des Bundeskanzlers nennen darf, hat man nicht den großen Durchblick“, sagt Strack-Zimmermann: „Plötner ist der Inbegriff der desaströsen deutschen Russlandpolitik der letzten 15 Jahre, vor deren Scherbenhaufen wir jetzt stehen.“

Plötner schrieb an der „Steinmeier-Formel“ mit

Dass er eng mit dieser Geschichte verwoben ist, würde auch Plötner nicht bestreiten. Natürlich war ihm und anderen Beteiligten einst klar, dass das Minsker Abkommen der Ukraine bittere Zugeständnisse abverlangte, da die Russen sich erst nach einer langen Abfolge abgestimmter Schritte hinter ihre Grenze zurückziehen sollten. Die „Steinmeier-Formel“, an der Plötner mitschrieb, ging für Kiew nicht auf.

Sein ehemaliger Chef: Der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD, Mitte) und seine Büroleiter Plötner (links) im Jahr 2014 auf dem Weg zur UN-Vollversammlung. © dpa/Daniel Bockwoldt

„Natürlich hätten wir in den Minsker Verhandlungen seinerzeit anders agiert, wenn wir gewusst hätten, was am 24. Februar 2022 passiert“, meint Plötner im Rückblick: „Wer heute sagt, er habe nach der Annexion der Krim 2014 schon genau gewusst, wohin das alles führen würde, dem kann ich nur gratulieren.“

Schon damals war er „ein klassisches Gewächs des Auswärtigen Amtes“, dessen Beamte aus Nils Schmids Erfahrung „in jeder noch so ausweglosen Situation politische Anknüpfungspunkte zu finden“ versuchen - und „stets selbstbewusst auftreten“. Das ist eine höfliche Umschreibung für eine gewisse Überheblichkeit im Umgang. Davon nehmen seine Kritiker den „schönen Jens“ nicht aus.

So gehört er zu jenen, die an den Kontext der alten Politik erinnern: Hatte nicht US-Außenministerin Hillary Clinton nach Putins Feldzug gegen Georgien 2008 einen Beziehungsneustart mit dem Kreml angestrebt? Waren es nicht die Deutschen, die nach der Krim trotz enger Gaspartnerschaft jahrelang alle sechs Monate gegen Widerstand die Verlängerung der Sanktionen durchboxten? Intervenierte nicht Berlin in Paris, als Emmanuel Macron auf Wiederannäherung bedachte Liebesgrüße nach Moskau schickte?

Auch ich habe politisch einen weiten Weg zurückgelegt. Mein Blick auf Russland hat sich massiv verändert in den vergangenen Jahren. Jens Plötner, außen- und sicherheitspolitischer Berater von Olaf Scholz

Jens Plötner war auch in die Vor- und Nachbereitung involviert, als Ende 2019 in Frankreichs Hauptstadt das bisher einzige, von vielen Hoffnungen begleitete Gipfeltreffen von Putin und Selenskyj stattfand. Für lautstarke Kritiker wie den früheren ukrainischen Berlin-Botschafter Andrij Melnyk überwog die deutsch-russische Nord-Stream-Gaspolitik das diplomatische Bemühen jedoch bei Weitem. Er verortete Plötner in einem „Spinnennetz der Russland-Kontakte“.

Schweigen gehört zum Stellenprofil

Es gehört zu seiner Stellenbeschreibung, dass Plötner auf solch harte Anwürfe nicht öffentlich reagiert. Vor einem Jahr hat er in einem Regierungs-Podcast einmal zum Vorwurf der zögerlichen Ukrainehilfe Stellung genommen. Im Kanzleramt würden keine anstehenden Entscheidungen hinausgeschoben aus Unentschlossenheit, sagte er damals:. Vielmehr würden das Für und Wider genau abgewogen und mit verschiedenen Partnern besprochen, „weil die Lage so ernst ist“. So sind der Kanzler und er auch vor dem Nein zu Taurus vorgegangen.

Zum eigentlichen Hauptvorwurf, dass er Rücksicht auf Russland nehmen und der Ukraine deshalb kaltherzig nur das notwendigste Gerät zum Überleben an die Hand geben will, damit sie in Verhandlungen mit Moskau einwilligt, hat Plötner öffentlich aber noch nichts gesagt. Dass er es jetzt doch tut, zeigt zumindest, dass er die Erzählung über sich zurechtrücken will – und sich missverstanden fühlt.

Vielleicht bringen in dieser Weltlage, die Plötner als „belastend und deprimierend“ beschreibt, das Laufen und das Segeln auf dem Wannsee auch einfach nicht genug Ausgleich und Entlastung. Möglicherweise ist er es auch einfach leid, manchen als verkappter Agent Putins im Kanzleramt zu gelten.

Seine Erklärung beginnt mit dem Eingeständnis, vieles einmal anders eingeschätzt zu haben: „Auch ich habe politisch einen weiten Weg zurückgelegt“, sagt er: „Mein Blick auf Russland hat sich massiv verändert in den vergangenen Jahren.“ Er wandelt ein Wort seines Chefs ab: „Wir sind alle Kinder der Zeitenwende.“

Viele Erfolge der Diplomatie bestehen darin, etwas verhindert zu haben, sie sind oft unsichtbar, aber für einen selbst nicht. Jens Plötner, außen- und sicherheitspolitischer Berater von Olaf Scholz

Zum Kremlchef gibt es klare Worte: „Ich bin wütend, weil Putin den Krieg nach Europa zurückgebracht hat“, der „so viel Leid über die Menschen in der Ukraine und auch über sein eigenes Land“ gebracht habe: „Ich kenne niemanden in der Bundesregierung, der glaubt, dass es mit Putin ein Zurück in die Zeit vor dem 24. Februar 2022 geben wird.“

Deutsch-französische Initiative in Arbeit

Wohin es stattdessen geht, ist offen. Aktuell bereitet Plötner im Stillen nicht nur die Schweizer Ukraine-Friedenskonferenz vor. Vor allem Chinas Teilnahme wäre wichtig, aber auch die Länder des globalen Südens wollen überzeugt werden von der Sicht der Deutschen und Europäer auf den fernen Konflikt.

Parallel werden Emmanuel Macrons Staatsbesuch und das deutsch-französische Regierungstreffen am Monatsende auf Schloss Meseberg vorbereitet. Das könnte der Ort sein für eine gemeinsame Initiative für ein stärkeres Europa, das sich trotz trüber Aussichten wie der auf Donald Trumps Rückkehr in der Welt behauptet. „Gerade in dieser Position“, sagt Plötner über seinen Job, „gibt es eine besondere Verantwortung, alles zu tun, damit es wieder besser wird.“

„Manchmal“, erzählt er weiter, „sind es auch die kleinen Schritte, für die Öffentlichkeit kaum erkennbar, die einen wieder Hoffnung schöpfen lassen.“ So wie 2020, als er für die deutsche Ratspräsidentschaft nachts um zwei Uhr die Iren und Malteser so weit hatte, dass aus einem EU-Geldtopf Waffen an Partnerländer geliefert werden dürfen. Was damals eine Randnotiz war, machte die aktuelle europäische Militärhilfe für die angegriffene Ukraine überhaupt erst möglich.

„Viele Erfolge der Diplomatie bestehen darin, etwas verhindert zu haben“, erklärt der Kanzlerflüsterer, „sie sind oft unsichtbar, aber für einen selbst nicht.“

In diese Kategorie gehören zwei Wochen des vergangenen Jahres, als ein großer Teil von Plötners Arbeitszeit von Zypern in Beschlag genommen wurde. Eigentlich ging es um eine Lappalie: Die türkischen Zyprioten wollte in der UN-Pufferzone zum Inselteil der griechischen Zyprioten eine Straße erneuern – hatten aber keine Baugenehmigung dafür. Der Streit darüber drohte zu eskalieren – tagelang versuchte Plötner in Athen und Ankara sowie über die Vereinten Nationen die Wogen zu glätten – dort mit Erfolg.