Der Klebefriede von Hannover Kann der Deal eines grünen Oberbürgermeisters als Vorbild dienen?

Der Grünen-Politiker Belit Onay ist Oberbürgermeister von Hannover, und der erste, der mit den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ öffentlichkeitswirksam einen Deal vereinbart hat.

Offenbar war das nicht so schwer. Nur ein Gespräch hatte es zwischen Vertreterinnen der Aktivisten und der Stadt gegeben. „Am Ende war klar, dass wir eigentlich eng beieinander waren. Es geht schließlich um Klimaschutz“, sagte Onay dem Tagesspiegel.

Seit Monaten kleben sich die Aktivisten auf Asphalt fest, beschmieren Denkmäler oder Kunstwerke. Auch in Hannover. Dort hatten sie, wie in anderen Städten auch, dem Rat ein Ultimatum gesetzt, um auf ihre Forderungen zu reagieren.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay © dpa/Julian Stratenschulte

Onay machte ihnen ein Angebot: „Ultimaten und Drohungen gegen den Rat akzeptieren wir nicht, ich stehe aber gerne für einen konstruktiven Austausch mit der Bundesebene zur Verfügung“, schrieb er auf Instagram.

Seit wenigen Tagen gibt es nun den Klebefrieden von Hannover. Autofahrer müssen dort nicht mit weiteren Blockaden durch die Aktivistinnen und Aktivisten rechnen. Doch die Verhandlungen sind umstritten.

Die „Letzte Generation“ nutzte die Aufmerksamkeit, um von der Bundesregierung zu fordern, mit ihnen zu sprechen. „Wir wollen nicht stören. Wir wollen auf den Boden der Verfassung zurückgelangen und unsere Lebensgrundlagen bewahren“, schrieben sie auf Twitter.

Wie unterscheiden sich die Klimagruppen? In Deutschland gibt es verschiedene Protestgruppen für mehr Klimaschutz. Die bekannteste ist „Fridays for Future“. Sie setzen auf Masse, und organisieren große und meist friedliche Klimademonstrationen. Gruppen wie „Extinction Rebellion“ oder die „Letzte Generation“ sind radikaler, und setzen auf zivilen Ungehorsam und umstrittene Protestformen, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Der FDP-Abgeordnete und innenpolitische Sprecher der Fraktion, Manuel Höferlin, wies das Angebot zurück. „Erpressung ist keine Ausdrucksform legitimen Protests“, sagte er der „Welt“. Er halte es „für naiv und gefährlich, wenn einzelne Kommunen dieser Erpressung jetzt nachgeben“. Onay sieht das nicht so. „Der Vorwurf führt ins Leere“, sagte er, er habe sich nicht erpressen lassen. „Auch ohne dieses Gespräch unterstütze ich die Anliegen der Letzten Generation. Mit dem Gespräch haben wir eine Art Bündnis geschaffen“, sagt er.

Onay glaubt nicht an Härte im Umgang

Außer öffentliche Unterstützung musste Onay für die Einigung nicht viel geben. In einem Brief an die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen schrieb er: „Die Forderungen der Letzten Generation nach intensiveren Klimaschutzbemühungen vom Bund können auch uns dabei helfen, unsere kommunalen Klimaziele zu erreichen. Ich bitte Sie daher, diese parlamentarisch zu beraten.“

Onay warb für ein Tempolimit auf Autobahnen, eine günstigere Nachfolge für das 9-Euro-Ticket als das avisierte 49-Euro-Ticket, und für die Einsetzung von Bürger*innenräte, die im Koalitionsvertrag ebenfalls angedacht sind.

Könnte der Klimaklebefrieden von Hannover Vorbild für andere deutsche Städte sein? Um einzelne Projekte dürfe es dabei nicht gehen. „Einzelne Konfliktlagen lassen sich auf kommunaler Ebene nicht überwinden“, sagt Onay.

Andere Städte und Gemeinden reagieren anders auf die Klimakleber. Onay will über andere Städte nicht urteilen. Er sagt aber: „Ich glaube nicht, dass Härte zu etwas führt. Die Forderungen sind absolut legitim, aber der Protest ist konfrontativ. Deswegen ist er so umstritten.“ Er glaubt, der Deal hält - kann das aber zugleich nicht versprechen.

Zur Startseite