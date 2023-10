Deutscher „Iron Dome“ in Brandenburg Verzögert der Krieg gegen Israel die Raketenabwehr?

Die Landesgrenze geht mitten hindurch: Ein Teil des Bundeswehrstandorts Schönewalde mit dem Fliegerhorst Holzdorf liegt in Brandenburg, der andere in Sachsen-Anhalt. Daher sind am Montag beide Ministerpräsidenten gekommen, Dietmar Woidke (SPD) aus Potsdam, Reiner Haseloff (CDU) aus Magdeburg, um sich von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zeigen zu lassen, von wo potenzielle Raketenangriffe auf Deutschland künftig abgewehrt werden sollen.