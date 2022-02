Digitale Patientenakten – Weg zum „gläsernen Mensch“ oder echter Fortschritt?

In China habe eine schlechte Gesundheitsversorgung, ein Mangel an Ärzten und Krankenhäusern dazu geführt, dass das Land diese Not mit Technologie ausgleichen wolle, berichtet die Auslandskorrespondentin Dana Heide vom Handelsblatt. Viele große Unternehmen investieren massiv in den Bereich. Daten seien aber auch leichter verfügbar als in Deutschland, die Gesetze zum Schutz seien deutlich geringer ausgeprägt, sagt sie.

Wie mit Patientendaten umgegangen werden soll, ist eine ethische Frage die Christiane Woopen von der Universität Bonn beschäftigt. Aus der ethischen Perspektive sei es für sie eigentlich eine Pflicht, Daten qualitativ in die Forschung einzuspeisen und anschließend wieder in das System zurück zu bringen. „Um ein lernendes System aufzubauen“, sagt sie. „Gesundheit ist ein ethisch herausragendes Gut“. So könnten Daten aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen zusammengeführt und Profile erstellt werden. Das wäre relevant für Prävention und Therapien, gehe aber auch klar in Richtung „gläserner Mensch“, sagt Woopen. Für diese Ambivalenz seien bestimmte Sicherheitsmaßnahmen nötig, wie zum Beispiel Verwertungsgebote.

Wie gut es mit dem Datenmanagement funktionieren kann, zeigt der Blick nach Israel. Eyal Zimlichman des Sheba Medical Center sagt, sie hätten schon vor 20 Jahren die Entscheidung getroffen, Daten digital auszutauschen. „100 Prozent aller Anbieter sind in dem System“, sagt er. So konnte sich Israel auch den enormen Vorsprung in der Impfquote gegen das Coronavirus holen: „Sobald irgendwo ein Test gemacht wurde, wurde das im gesamten System ausgetauscht.

Das hat uns wirklich geholfen, sehr schnell zu handeln“, sagt Zimlichmann.

Das jetzige Problem der digitalen Patientenakten, „viele bringen noch nichts. Es gibt keinen großen Vorteil“, sagt Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse. Das sieht auch Markus Leyck Dieken des Unternehmens gematik so: „Die Ärzte brauchen Zeit, derzeit sind alle noch mit Corona beschäftigt“. Er ist sich aber sicher, dass dieses Jahr eine neue Patientenakte kommen werde, sobald die Ärzte wieder etwas Luft haben, die Krankenkassen dafür werben und die Patienten den Nutzen erkennen.