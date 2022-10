Die FDP nach der Landtagswahl in Niedersachsen Am Abgrund

Christian Lindner glaubt ziemlich genau zu wissen, was das Problem seiner Partei in Niedersachsen war. „Es war für uns ein Wahlkampf, in dem wir aus Berlin, aus der Ampel, keinen politischen Rückenwind organisieren konnten“, sagte der FDP-Chef und Bundesfinanzminister am Wahlabend kurz nach 18 Uhr, als der Balken der FDP noch bei fünf Prozent ist. Lindner weiß noch nicht, dass sie aus dem Landtag geflogen sind, aber den Schuldigen hat er schon gefunden: Die Bundesregierung, der er selbst angehört.

Die Probleme der FDP haben sich in den vergangenen Stunden verschärft. Seit Russland im Februar die Ukraine überfallen hat, und die Regierung von einer Krise zur nächsten hastet, wirkt die FDP immer verlorener in der Koalition. Was mal mit der Koalitionsvertragsüberschrift „Mehr Fortschritt wagen“ begann, ist für viele in der FDP zu einem reinen Zweckbündnis verkommen. Die Niedersachsen-Wahl wird für die Partei zum Brennglas.

Man sei die Koalition eingegangen, weil die Union nicht regierungsfähig gewesen sei, sagte Lindner in den vergangenen Wochen auffallend häufig. „Unverändert ist es so, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer der FDP mit der Ampel-Koalition fremdeln“, sagte Lindner am Wahlabend. Es ist dieses Fremdeln, diese Unzufriedenheit, die die FDP-Führung vor allem beschäftigt. Die Partei hat 40.000 Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen an die AfD verloren. Das muss die Führungsebene beschäftigen.

Eine hochnervöse Partei

Für die Ampel-Koalition zahle die FDP „gewiss einen Preis bei unserem politischen Profil, weil manche die FDP als liberale Kraft nicht erkennen und glauben, wir seien auch eine linke Partei“, sagte Lindner im ZDF. Die FDP sorgt sich, zerrieben zu werden. Zu wenig Profil zu zeigen.



„Eine Koalition wird nicht funktionieren, wenn zwei Partner permanent Ideen entwickeln, wie man noch mehr Geld und noch mehr Geld ausgeben kann, und andere sich permanent mit der Frage beschäftigen müssen, wie man das Ganze organisiert und finanziert. Das wird beispielsweise aus meiner Sicht so nicht mehr funktionieren“, sagte der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in der ARD-Sendung Berliner Runde.

Die FDP hätte den weitesten Weg in die Partei gehabt. „Die Rolle und Stimme der FDP in der Koalition muss künftig noch deutlicher erkennbar sein als bisher“. So unverhohlen hat bislang kein Spitzenpolitiker der FDP die Ampel-Koalition in Frage gestellt. Die Partei ist hochnervös.

Die FDP kümmert sich um ihre Kernklientel

Dabei ist die Auffassung in weiten Teilen der Bevölkerung eine andere: Die FDP habe in der Bundesregierung wichtige Entscheidungen blockiert, gaben laut einer ARD-Umfrage 56 Prozent der Wahlberechtigten in Niedersachsen an.

Für die FDP-Spitze ist das offenbar unwichtiger als die eigenen Anhänger, die unzufrieden mit der Koalitionsarbeit sind. Sie buhlen um deren Gunst. Sie versuchen nicht, in dieser schwierigen Situation neue Wähler, ungewöhnlichere Wählerinnen und Wähler zu erreichen.

Die Ampel-Koalition hängt wie ein Mühlstein um unseren Hals Frank Schäffler, FDP-Bundestagsabgeordneter

Nicht nur Teile der Basis wollen am liebsten raus aus dem Bündnis mit SPD und Grünen: „Die Ampel-Koalition hängt wie ein Mühlstein um unseren Hals. Wir verlieren zunehmend unsere marktwirtschaftliche Glaubwürdigkeit“, twitterte der Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler am Wahlabend. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Thomas Sattelberger verstieg sich gar dazu, das Ampel-Bündnis eine „politische Vergewaltigung für die FDP“ zu nennen.

Partei zerfällt in mindestens zwei Lager

Dabei gibt es nicht nur Haderer in der Partei. Sie zerfällt in mindestens zwei Lager. Die, die am liebsten gehen würden. Und die, die die Ampel-Koalition nach wie vor als Chance sehen. Einer, der an der Koalition entschieden weniger leidet ist der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Johannes Vogel. Laut dem „Stern“ sagte er bei einer Parteiveranstaltung im September: „Es ist falsch zu sagen: Ja, wir sind jetzt irgendwie in die Ampel geraten, und eigentlich finden wir das auch scheiße, aber irgendwie müssen wir halt dableiben, weil ging nicht anders.“ Wer solle das denn wählen, fragte er.

Eine ganze Reihe von jungen, aufstrebenden FDP-Politikerinnen und Politikern dürfte das ähnlich empfinden. Ein Basismitglied, Philipp Dürr aus Köln, schrieb auf Twitter, wenn die Analyse sei, dass die FDP als linke Partei wahrgenommen werde „gehts strategisch in ganz wilde Ecken“.

Doch die Führung um Lindner herum hat die Ampel-Koalition bereits als Hauptschuldigen ausgemacht. Für die Koalition uns Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird es in den nächsten Wochen besonders schwierig, die Koalition zusammenzuhalten, trotz Lindners Zusicherung noch am Wahlabend, das Bündnis nicht verlassen zu wollen.

Am Abend kündigte Lindner an, die Profilierung der FDP in der Ampel zu schärfen, es klang wie eine Drohung an SPD und Grüne. Noch mehr Zwist in der Ampel, noch mehr Streit, und das vor dem Winter, der ohnehin ungemütlich zu werden droht.

