• Die aktuellen Zahlen zur Pandemie

Die Johns-Hopkins-Universität meldet weltweit mehr als 4,2 Millionen bestätigte Infizierte und rund 288.000 Tote. In Deutschland sind inzwischen knapp 173.000 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, von ihnen sind fast 7700 verstorben. Die Zahl der Neuinfektionen verringert sich kaum noch. Seitens des Robert Koch-Instituts hieß es am Dienstag, die Infektionen hätten "ein Plateau" erreicht. RKI-Vizepräsident Lars Schaade formulierte es so: "Wenn wir uns alle vernünftig verhalten, haben wir die Chance, die zweite Welle zu vermeiden. Aber auch nur dann."

Bund und Länder haben sich auf folgende Grenze geeinigt: Treten in einem Landkreis mehr als 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner auf, dann sind das zuviel, Corona-Lockerungen müssen wieder zurückgenommen werden. Doch da für das eng bewohnte Berlin die 50 viel zu hoch angesetzt ist, hat sich der Senat jetzt ein eigenes System ausgedacht. Die Corona-Ampel basiert auf drei Indikatoren, einmal der Zahl der Neuinfektionen, die bei 20 schon in die "gelbe" Ampelphase kommt, dem Reproduktionsfaktor sowie der Zahl der verfügbaren Intensivbetten. Wie das genau funktioniert, erklärt hier Ronja Ringelstein.

Der Reproduktionsfaktor, also die Angabe darüber, wie viele weitere Personen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, liegt laut Robert Koch-Institut in Deutschland weiter über "1". Das RKI will künftig zusätzlich auch noch einen sogenannten geglätteten R-Wert mitteilen, bei dem Schwankungen besser ausgeglichen würden. Wie das funktionert, können Sie hier lesen.

Unter dem Stichwort "Grenzöffnung" wird im Moment heftig darüber debattiert, wann und wie schnell man wieder weg von Grenzkontrollen hin zum Zustand des Schengen-System der offenen Grenzen zurückkehren kann. Der Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer wächst diesbezüglich, unter anderem Armin Laschet, Unions-Freund und NRW-Ministerpräsident, wünscht sich hier jetzt rasche Veränderungen.

Doch auch wenn Kanzlerin Angela Merkel durchaus Hoffnung auf eine schrittweise Öffnung der Grenzen macht, sind Pfingst- und Sommerurlauber damit erstmal nicht gemeint. Wie hier die Situation aussieht, haben Georg Ismar, Christoph von Marschall und Albrecht Meier aufgeschrieben.

Karl Lauterbach war vor der Corona-Pandemie ziemlich ins Abseits geraten. Doch jetzt ist der SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologe nicht nur äußerst gefragter Talk-Show-Gast. Er hat auch deutlich an Einfluss gewonnen, den er auch nutzt. Nina Breher über ein unerwartetes Comeback

+ Europäische Wirtschaftsverbände fordern gesamteuropäische Hilfen zur Überwindung der Krise.

+ Twitter will härter gegen Tweets vorgehen, die Experten als irreführend oder falsch einstufen.

+ Thüringen erlaubt Versammlungen ohne Teilnehmerbegrenzung.

+ Trumps Berater Fauci warnt vor zu frühen Lockerungen.

• "Ich bin wieder gesund": Manuela Schwesig hat ihre Krebstherapie erfolgreich abgeschlossen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin war an Brustkrebs erkrankt. Am Dienstag nun verkündete die 45-Jährige vor Journalisten die frohe Nachricht.

• Elon Musk lässt Tesla-Werk wieder hochfahren: Trotz eines Verbots fährt Musk die Produktion in seinem Werk in Kalifornien wieder hoch. Er inszeniert sich als Kämpfer für unternehmerische Freiheit - auf Kosten der Gesundheit seiner Arbeíter.

• Neue SPD-Chefs in Berlin am 31. Oktober: Nach der Absage des SPD-Parteitages im Mai soll die neue SPD-Doppelspitze aus Familienministerin Franziska Giffey und Fraktionschef Raed Saleh nun im Herbst gewählt werden. Michael Müller soll Regierender Bürgermeister bleiben.

• Tod in der Nordsee: Fünf erfahrene Surfer sind vor der holländischen Küste ums Leben gekommen. Jetzt rätselt man, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Der Rezept-Tipp: Mit Käse überbackenes Gemüse schmeckt eigentlich immer. So auch das Fenchelgratin nach Alison Roman. Außerdem ist es schnell gemacht und passt - dank der ätherischen Noten des Fenchels - schön zum Frühling.

Unser Hör-Tipp: Erst gestern berichteten wir über steigende Zahlen von sexuellem Missbrauch an Kindern, deshalb möchte ich Ihnen heute den englischen Podcast "Pixels from a Crime Scene" empfehlen. Er analysiert in sechs Teilen, welche Rolle das Internet beim weltweiten sexuellen Missbrauch von Kindern spielt - und was dagegen getan werden kann.

Unsere Streaming-Tipps: Die Pianistin Elena Bashkirova lädt wie seit Jahren ein zum Kammermusikfestival im Jüdischen Museum - dieses Jahr auf dessen Youtube-Kanal. Heute Abend beginnt das erste Konzert um 20 Uhr.

An ihrer Alkohol-Sucht sterben jedes Jahr weltweit Millionen von Menschen. Der Dokumentarfilmer Andreas Pichler hat einen beeindruckenden Film über den "Globalen Rausch" gedreht, der heute um 20 Uhr 15 auf Arte läuft. Und natürlich auch in der Mediathek zu finden ist.

US-Außenminister Mike Pompeo reist am Mittwoch nach Israel, um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dessen neuen Regierungspartner Benny Gantz zu treffen. Dabei soll es um Israels Pläne einer Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlands gehen. Nachdem im Januar der umstrittene Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump vorgestellt worden war, hatten Ende Januar hatten die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern wieder zugenommen.

5 - Fünf Jahre fuhr Sebastian Vettel in der Formel 1 für Ferrari. Mit großen Hoffnungen war er dort gestartet, in Michael Schumachers Fußstapfen sollte er treten. Doch dann kam alles anders.

