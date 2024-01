Die Wagenknecht-Partei und die Europawahl „Ich glaube nicht an einen Erdrutschsieg mit 15 Prozent“

Herr Thomeczek, am Montag wurde die neue Wagenknecht-Partei offiziell gegründet und Fabio De Masi als einer der beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl vorgestellt. Wie wichtig sind solche verhältnismäßig prominenten Namen für das Projekt?

De Masi ist durch seine Arbeit in Finanz-Untersuchungsausschüssen bekannt und inhaltlich profiliert. Das ist für Wagenknecht ein Pfund. Gerade für neue Parteien ist es wichtig, die einzelnen politischen Themenfelder mit kompetenten Personen besetzen zu können.

Über den Befragten © Kathrin Nolte, WWU Dr. Jan Philipp Thomeczek ist Politikwissenschaftler an der Universität Potsdam und forscht zu populistischen Parteien. Er hat den BSW-O-Maten entwickelt, mit dem Interessierte herausfinden können, wie weit sie mit den Positionen des BSW übereinstimmen.

Wovon wird es abhängen, ob die Partei Erfolg hat?

Es geht jetzt natürlich darum, öffentlich sichtbar zu werden und in Talkshows aufzutreten. Das macht Wagenknecht seit Jahren mit Erfolg, es wird aber nicht mehr reichen. Die Leute aus der zweiten Reihe müssen bekannter werden, also neben De Masi zum Beispiel auch der zweite Spitzenkandidat für die Europawahl, Thomas Geisel. Und natürlich muss das BSW seine Ressourcenbasis sichern. Dafür braucht es einen Erfolg bei der Europawahl, der Abgeordnetenmandate, Büros und Wahlkampfkostenerstattung erbringen würde. Das wäre eine wichtige Ausgangsbasis für alles Weitere. Das große Ziel ist natürlich die Bundestagswahl 2025.

Wie ist die Ausgangslage für den Europawahlkampf?

Bei der Europawahl reicht schon deutlich unter einem Prozent bundesweit für einen Sitz. Deshalb ist die Wahl traditionell ein Sprungbrett kleiner Parteien, und diese stecken viele Ressourcen in den Wahlkampf. Die Konkurrenz zwischen den Kleinparteien ist also größer als sonst. Auch Freie Wähler, Volt, Piraten und andere werben um Stimmen.

Wie konservativ genau das BSW sich aufstellt, wird spannend zu beobachten sein. Jan Philipp Thomeczek, Politikwissenschaftler

Was wäre für das BSW ein Erfolg?

Ein Einzug ins Europaparlament ist komfortabel in Reichweite angesichts von bundesweit teils zweistelligen Umfrageergebnissen. Ob es ein Mandat wird oder drei oder fünf, darauf kommt es am Ende gar nicht an. Ich glaube nicht an einen Erdrutschsieg mit 15 Prozent, dafür ist die Zeit, um sich zu etablieren, dann doch zu kurz. Aber wer weiß? Die AfD hat 2014 mit 7,1 Prozent ein überraschend gutes Ergebnis bei der Europawahl erzielt. Das war für die Entwicklung der Partei ein entscheidender Schritt. Und wir kennen aus anderen Ländern das Phänomen, dass die Europawahl gern als Gelegenheit für Protest genutzt wird.

Für wen ist das BSW attraktiv?

Für alle, die eine linke Wirtschafts- und Sozialpolitik mit einem eher konservativen Gesellschaftsbild im Paket angeboten bekommen möchten – was es so bisher nicht gab. Das BSW kann also Menschen mobilisieren, die bisher ziemlich große Kompromisse bei ihrer Wahlentscheidung eingehen mussten. Wie konservativ genau das BSW sich aufstellt, ist einer der Punkte, die in den kommenden Monaten spannend zu beobachten sein werden.

Was kann der Anlass für AfD-Wähler sein, zu sagen: „Ach komm, dann nehme ich doch lieber das BSW“?

Genau diese neue Kombination. Vermutlich hat die AfD Anhängerinnen und Anhänger, denen das Konservative wichtig ist, die aber die teils neoliberalen Positionen der AfD eigentlich nicht unterstützen wollen und denen die AfD im Grunde doch zu radikal ist. Die könnten jetzt wechseln. Sprichwörtlich ist oft die Rede davon, die AfD werde aus Notwehr gewählt. Das ist für manche nun vielleicht nicht mehr nötig.

Sahra Wagenknecht sagt, beim Ukraine-Krieg gehe es darum, ob das Land zum Aufmarschgebiet amerikanischer Militärbasen und amerikanischer Raketen werde. Das würde in der demokratischen Mitte wohl einhellig als Verdrehung der Tatsachen gesehen. Kann dieses Thema auch Wähler abschrecken?

Umfragen zeigen, dass die Meinungen zu diesem Thema in Ost- und Westdeutschland sehr unterschiedlich sind. Gerade in Ostdeutschland ist das BSW mit diesen Thesen also absolut anschlussfähig. Und auch hier schlummert Potenzial, Publikum von der AfD abzuwerben. Die AfD äußert sich zu diesem Thema sehr ähnlich, vielleicht aus anderen Gründen, aber das ist unterm Strich egal.