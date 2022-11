Eine Verteidigung der Letzten Generation Wir müssen mehr über die Blockaden beim Klimaschutz als auf den Straßen sprechen

Mit jedem zehntel Grad mehr schmilzt nicht nur das Eis auf unseren Gletschern oder in der Arktis, sondern auch der Grad der Freiheit unserer Kinder. Die Wissenschaft ist mit Blick auf die Klimakrise eindeutig und sieht auch eine enorme Gefahr für unsere Demokratie. Mit der Einhaltung des Pariser Klimaabkommens würden wir nicht nur unser Klima und unsere Lebensgrundlagen schützen, sondern auch unsere Demokratie und Freiheit.

Es ist paradox, aber die Schuld an fehlender Entschlossenheit beim Klimaschutz wird in der Debatte gerade denjenigen zugeschoben, die aus Angst um diesen Planeten mehr Maßnahmen einfordern. Es waren und sind die Scheuers, Dobrindts und Merz‘ dieser Republik, die Klimaschutz blockieren und nun am lautesten die Kriminalisierung der gesamten Klimabewegung vorantreiben.

Während sie jahrelange selbst gegen geltendes Recht beim Klimaschutz verstoßen haben, fordern sie nun völlig überzogen härtere Strafen, um der Debatte um mehr Klimaschutz zu entfliehen. Ohne Frage übertreten einige in ihrem Protest bewusst Gesetze. Die Debatte dazu ist aber völlig aus den Fugen geraten.

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von April 2021 ist Klimaschutz Verfassungsrecht, unser Grundgesetz wurde damit generationengerecht ausgelegt. Klimaaktivist*innen sehen dieses Recht und damit ihren Freiheitsanspruch gebrochen. Oft sind die Protestierenden junge Menschen, die in ihrer Frustration zu drastischen Mitteln greifen – friedlich, aber zweifelsohne durch Gesetzesverstöße.

Am Ende entscheiden dann aber zurecht die Gerichte und nicht der CDU-Parteivorsitzende über die rechtlichen Konsequenzen möglicher Straftaten. Michael Bloss und Marcel Emmerich lehnen Vorverurteilungen ab

Blockaden sind nervig, teilweise sogar gefährlich, sicher aber sehr belastend für jeden Menschen, der im Stau steht oder am Flughafen wartet. Aber anders als Alexander Dobrindt behauptet, sind die Klimaaktivst*innen damit nicht mit Terroristen zu vergleichen. Mit jedem Schrei nach Nulltoleranz, nach härteren Strafen und Wegsperren, mit jedem Terror- oder Extremismusvergleich soll vielmehr die gesamte Klimabewegung diskreditiert werden. So was kennt man sonst nur aus autoritären Staaten.

Eine Versachlichung der Debatte tut dringend not. Niemand muss den Zielen der Letzten Generation zustimmen oder ihre Aktionen gutheißen. Aber es gehört zur Demokratie, zivilen Ungehorsam auszuhalten. Eine Protestform, die Jürgen Habermas schon 1983 als „unverzichtbaren Bestand einer reifen politischen Kultur” bezeichnete. Dabei gibt es verfassungsrechtliche Vorgaben und es gibt Grenzen des Widerstands. Gewalt ist völlig inakzeptabel und darf kein Mittel politischer Auseinandersetzung sein. Das Ziel darf nicht beliebig sein und Menschenleben dürfen nicht gefährdet werden.

Die Klimakrise ist schuld, nicht die Blockierer

Friedrich Merz mag das bitter aufstoßen, wenn er der Ruhe wegen großspurig nach Strafen ruft. Dieser „autoritäre Legalismus”, wie ihn damals Habermas bezeichnete, und wie ihn Merz jetzt einfordert, mag für manche verführerisch sein, aber er ist brandgefährlich für unsere Demokratie und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Denn unsere Welt gerät nicht durch Blockaden der Klimabewegung in Brand, sondern durch die Klimakrise.

Bereits heute erhitzt sich Europa doppelt so schnell wie andere Kontinente. In Deutschland erleben wir mit der Flut im Ahrtal, wie schnell und tödlich die Klimakrise zuschlagen kann. Dürren lassen unsere Wälder und Felder absterben, der Rhein war dieses Jahr zeitweise nur noch ein Rinnsal und damit auch der Warenverkehr blockiert.

Gerade unter vielen jungen Menschen bestehen erhebliche Zweifel ob der Handlungsfähigkeit des Staates. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Politik muss beweisen, dass sie in der Lage ist, das Klima und damit unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Wenn wir das Klima aufs Spiel setzen, verlieren wir auch die Demokratie. Dessen sollten sich auch diejenigen bewusst sein, die ganz offensichtlich das Anliegen des Klimaschutzes diskreditieren, um sich nicht mit anstrengenden Fragen der CO2-Bepreisung oder dem Kohleausstieg auseinandersetzen zu müssen.

Das Gute ist, wir stehen nicht am Anfang. Die Europäische Union hat mit dem Europäischen Grünen Deal einiges auf den Tisch gelegt. Neue Klimaziele bis 2030, erhöhte Ausbauziele für die Erneuerbaren, das Verbrenner-Aus 2035 oder eine europäische Solarpflicht, die schrittweise bis 2030 eingeführt wird. Neue Milliardenprojekte stehen für unsere Wirtschaft bereit, um die Wasserstoffwirtschaft hochzufahren und damit beispielsweise CO2-neutralen Stahl zu produzieren.

Auch im Bund treten wir entschlossen der Klimakrise entgegen und stärken wichtige Programme im Klima- und Transformationsfonds. Wir verbinden die Bekämpfung der fossilen Energiekrise mit dem Klimaschutz, stärken die Effizienzberatung und legen ein Programm für den schnelleren Austausch alter Heizungsanlagen mit Wärmepumpen auf.

Das alles sind keine Luftschlösser, sondern ist bereits beschlossene Sache. Dass das Vorgehen beim Klimaschutz nicht fehlerlos ist, war von Anfang klar und genau deswegen muss es Kurskorrekturen geben. Denn die Ziele und Maßnahmen sind gut, aber reichen noch nicht, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu drücken.

Und genau das ist der Ankerpunkt, an dem wir uns alle gemeinsam wiederfinden müssen. Wir müssen mehr über die Blockaden derjenigen reden, die konsequenten Klimaschutz immer wieder bewusst ausbremsen und weniger über die Blockaden auf der Straße.

