Einwanderung von Fachkräften Wenn Rassismus und Bürokratie zum Standortnachteil werden

Wie oft scheitern Fachkräfte aus dem Ausland, die gern nach Deutschland einwandern würden, an Hindernissen, und was sind die Gründe? Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat zu diesen Fragen am Mittwoch neue Daten vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesarbeits- und dem Bundesfamilienministerium erhoben wurden.

Die Untersuchung zeigt: Rassismus und Diskriminierung sind für eingewanderte Fachkräfte ein relevantes Problem – ebenso wie die teils sehr zähen Abläufe in den Behörden.

Im Herbst 2022 wurden knapp 29.000 Personen erstmals befragt, die Interesse daran hatten, als Fachkräfte nach Deutschland einzuwandern. Im Frühjahr und Herbst 2023 folgten weitere Befragungsrunden. Von den mehr als 6000 Befragten, die bei der Schlussrunde dabei waren, haben drei Viertel einen Hochschulabschluss – es sind also die besonders gut Qualifizierten, die für den deutschen Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden.

Sind die Menschen da, folgt oft Ernüchterung

„Relativ wenige schaffen es, tatsächlich nach Deutschland zu kommen. Innerhalb eines Jahres sind es deutlich weniger als fünf Prozent“, sagte am Mittwoch bei der Präsentation Thomas Liebig, leitender Ökonom bei der OECD. „Häufig hapert es schon daran, einen Termin bei der Visa-Behörde zu bekommen oder mit den passenden Arbeitgebern in Kontakt zu kommen.“

Sind die Menschen erst einmal hier, folgt oft die Ernüchterung. Dazu wurde die Zustimmung zu einer Aussage abgefragt, nämlich: „Deutschland hat ein echtes Interesse daran, ausländische Fachkräfte zu gewinnen.“ Von denjenigen, die noch im Ausland sind, stimmen 55 Prozent zu. Von jenen aber, die es schon nach Deutschland geschafft und neue Alltagserfahrungen gesammelt haben, sagen das nur noch 33 Prozent.

Die Menschen würden deutlich mehr Diskriminierungserfahrungen machen, als sie vor der Zuwanderung erwartet hätten, sagte Liebig. „Die Werte sind erschreckend hoch.“ So berichten 52 Prozent der Zugewanderten von Diskriminierung bei der Wohnungssuche, vor der Zuwanderung erwartet hatten das 34 Prozent. Jeweils 37 Prozent berichten von Diskriminierung auf der Straße, in Geschäften und in Restaurants. Jeweils 30 Prozent fühlen sich auf der Ausländerbehörde sowie durch Nachbarn diskriminiert, 15 Prozent von der Polizei.

Das sagt ein Einwanderungswilliger, der gescheitert ist „Ich war von November 2022 bis Mai 2023 in Deutschland, das war während des Krieges in der Ukraine. Mir war nicht klar, wie viel Auswirkungen dieser auf die deutsche Wirtschaft hatte und wie hoch die Inflation war. Ich bin Mechatronik-Ingenieur aus Malaysia. Ich habe an der University of Leeds in England studiert, Deutschland damals besucht und etwas Deutsch gelernt. Deshalb habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Ich kam im November 2022 mit einem Visum für Arbeitssuchende an, das mir sechs Monate Zeit gab, einen Job zu finden. Die Beantragung des Visums verlief reibungslos, es dauerte nur drei Wochen in der deutschen Botschaft in Kuala Lumpur. Aber als ich in Deutschland ankam, reichte die Zeit einfach nicht aus, um einen Job zu finden. Zuerst kamen die Weihnachtszeit und Silvester, und ich hatte den Eindruck, dass alle mit den Festtagen beschäftigt waren. Dann, im Januar, begannen die Bewerbungsverfahren, aber alles dauerte extrem lange. Ich hatte mehr als 20 Vorstellungsgespräche, aber niemand wollte einen Vertrag abschließen. Was ich sehr oft hörte, war: Wir melden uns bald, aber dann dauerte es Wochen und Wochen. Die Ressourcen der Arbeitsagentur waren darauf ausgerichtet, die Flüchtlinge aus der Ukraine zu versorgen. Am Ende musste ich mich entscheiden, nach Ablauf des Visums nach Malaysia zurückzukehren, denn ohne einen konkreten Arbeitsvertrag konnte ich nicht länger bleiben. Ich war sehr enttäuscht, denn ich hatte viel Geld gespart, um nach Deutschland zu kommen. Ich würde gerne wiederkommen, aber im Moment habe ich nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu.“ Yong Hoi Leong , Kuala Lumpur

Abgefragt wurden auch viele einzelne Faktoren, die die Lebensqualität beeinflussen. Von allen am schlechtesten abgeschnitten hat „Kontakt mit der Ausländerbehörde“. Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass mehr als die Hälfte aller Zugewanderten insgesamt mit ihrem Leben in Deutschland ziemlich oder sogar sehr zufrieden sind.

Liebig spielte auch an auf die Möglichkeit, dass bei den Landtagswahlen im Herbst ein AfD-Ministerpräsident ins Amt kommen könnte. „Das würde medial stark ins Ausland transportiert und hätte potentiell große Wirkung auf die Fachkräfteeinwanderung“, so eine Einschätzung.

„Schlimm“ nannte die Erkenntnisse Fabian Langenbruch, stellvertretender Abteilungsleiter im Arbeitsministerium. Er sprach davon, der Punkt sei gekommen, an dem jedermann gefragt sei, für eine andere Willkommenskultur zu sorgen. Langenbruch berichtete von einer Reise von Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) nach Kanada. Dort hätten die beiden eine Gruppe dort eingewanderter Fachkräfte nach Erfahrungen mit Rassismus gefragt. „Da wurden wir verwundert angeguckt.“

Und wenn die AfD ab Herbst einen Ministerpräsidenten stellt?

Die wichtigsten Kriterien, sich ausgerechnet für Deutschland zu interessieren, seien die Annahme, dass es hier gute Arbeits- und Karrierechancen gibt sowie eine hohe öffentliche Sicherheit. Doch was in der Theorie gut klingt, ist in der Praxis oft schwierig: Fast 40 Prozent der tatsächlich nach Deutschland Gezogenen haben die lange Wartezeit auf ein Visum als Hürde wahrgenommen.

Dabei handelt sich um Menschen, deren Arbeitskraft Deutschland dringend braucht. Das gilt angesichts des Arbeitskräftemangels ganz generell. Und fast die Hälfte der Befragten, die es in der Schlussbefragung tatsächlich nach Deutschland geschafft hatten, kommt sogar aus den Branchen Ingenieurwesen und IT, wo besonders dringend Fachleute gebraucht werden.

Die Ampel hat sich vorgenommen, alles besser zu machen, und im vergangenen Jahr ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Als die Befragung begann, war es noch nicht inkraft. Mittlerweile lässt sich sagen: Nur jeder Dritte kennt das neue Gesetz, aber immerhin äußern sich die, die es kennen, eher positiv.

Das Hauptproblem aus Liebigs Sicht: die langen Wartezeiten auf die Visa. „Die Mutter aller Flaschenhälse“ nennt er das Phänomen. Es brauche mehr Personal bei Visastellen und natürlich eine umfassende Digitalisierung. Daran wird im Außenministerium gearbeitet.

Und dann ist da noch das Thema Sprache. „Diejenigen, die nur mit Englischkenntnissen kommen, springen eher ab“, sagt Liebig. Schließlich bestehe das Leben nicht nur aus dem Job, wo womöglich Englisch gesprochen werde, sondern es gehe um die Integration in den Alltag. Die aktuellen Entscheidungen, das Goethe-Institute im Ausland zu schließen, hält Liebig für falsch. Sein Appell: „Aufmachen statt schließen! Bitte!“