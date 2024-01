Erster Bundesparteitag in Berlin Wagenknecht-Partei BSW sucht nach Europawahl-Kandidaten

Zum Auftakt des ersten Bundesparteitags des Bündnis Sahra Wagenknecht hat die Schriftstellerin Daniela Dahn an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 79 Jahren erinnert. Parteigründerin Sahra Wagenknecht habe sie gebeten, dazu zu sprechen, sagte Dahn am Samstag in Berlin. „Von diesem Parteitag geht unmissverständlich das Engagement für Antirassismus und Antifaschismus aus“, sagte die Schriftstellerin als erste Rednerin im Berliner Kino Kosmos.

Der nachdrückliche Wunsch, alle Deutschen hätten für immer aus der Geschichte gelernt, habe sich leider nicht erfüllt, fügte sie hinzu. „Der Schoß ist fruchtbar immer noch.“ Dahn erinnerte an die großen Opfer der Roten Armee der Sowjetunion im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland und bei der Befreiung des Konzentrationslagers.

Es sei gut, dass nun wenigstens eine konsequente Friedenspartei im Parlament sei, sagte Dahn. Zur Europapolitik sagte sie: „Diese EU als transatlantische Filiale der USA ist wahrlich vom Kopf auf die Füße zu stellen.“

Die Partei hatte sich Anfang Januar gegründet und Sahra Wagenknecht und die frühere Linksfraktions-Chefin Amira Mohamed Ali zu Vorsitzenden gewählt. Der erste bundesweite Parteitag mit zunächst rund 380 Teilnehmern sollte am Samstag Programm und Kandidaten zur Europawahl am 9. Juni bestimmen. Als Spitzenkandidaten designiert sind der frühere Linken-Europaabgeordnete Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel, früher Oberbürgermeister von Düsseldorf.

Die Partei vertritt in der Sozial- und Wirtschaftspolitik eher linke Positionen mit umfassenden Sozialleistungen für Rentner oder Arbeitslose, fordert aber eine strikte Begrenzung der Migration. Sie tritt dafür ein, wieder Gas und Öl aus Russland zu beziehen. Zudem ist sie gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und verlangt Verhandlungen mit Russland. Im Entwurf des Europaprogramms plädiert das BSW dafür, Kompetenzen der EU wieder den Mitgliedsstaaten zu übertragen. (dpa)