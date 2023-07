Ex-BND-Agent im Interview „Das Gefährlichste war der Straßenverkehr im Nahen Osten“

Herr Conrad, es gibt Kritik am BND, Ihrem ehemaligen Arbeitgeber, weil er den Militärputsch von Prigoschins Wagner-Truppe in Russland zu spät erkannt haben soll. Halten Sie den Vorwurf für gerechtfertigt?

Nein. Erstens steht der BND im Austausch mit befreundeten Diensten, die dem Vernehmen nach diese Bewegungen auch nicht erkannt haben. Dann gibt es Dienste, die behaupten, sie haben sie erkannt, ich denke an die USA. Sie verfügen aber anders als der BND über eine außerordentliche nachrichtendienstliche Befähigung.