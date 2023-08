Finanzierung der Sozialversicherungen Die Systemsprenger – ein CDU-Duo will den Sozialstaat umbauen

Politikern wird oft vorgeworfen, sie würden nicht über die Legislaturperiode hinaus denken. Das zumindest lässt sich gegen die beiden CDU-Abgeordneten Kai Whittaker und Markus Reichel nicht vorbringen.

Ganz im Gegenteil: Was sie sich vorgenommen haben, ist ein Projekt, für das eher in Dekaden gedacht werden muss. Denn Whittaker und Reichel, beide der breiten Öffentlichkeit nicht besonders bekannt, haben sich nicht weniger als einen Komplettumbau für die Einnahmenseite des deutschen Sozialstaats vorgenommen.

Wir wollen den Teich vergrößern, aus dem wir schöpfen und somit die Beitragslast für viele senken. Kai Whittaker, CDU-Bundestagsabgeordneter

Doch dafür müssten sie erst ihre Partei überzeugen. Und dann die Republik. Denn der Vorschlag klingt ein wenig, als käme er nicht von der CDU, sondern von der Linkspartei.

Das schlagen die beiden Abgeordneten vor

Es geht um die Frage, wie die Sozialversicherungen finanziert werden, also Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Bisher ist die Finanzierung dieser Versicherungen stark an abhängige Beschäftigung gekoppelt. Wer angestellt ist oder als Arbeitgeber Menschen beschäftigt, zahlt Beiträge.

Die beiden Abgeordneten Kai Whittaker, 38, ist seit 2013 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für Raststatt, Baden-Württemberg. Er studierte an der University of Bristol VWL und BWL, und hat einen Master in europäischer politischer Ökonomie. 1999 wurde er Mitglied der Jungen Union. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Markus Reichel, 55, ist seit 2021 Bundestagsabgeordneter, er gewann in Dresden ein Direktmandat. Er ist Diplom-Mathematiker und schrieb seine Dissertation über die Markteinführung von erneuerbaren Energien. Seit 2011 ist Reichel Landesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Sachsen.

Whittakers und Reichels Vorschlag: Künftig sollten alle Einkommensarten herangezogen werden, also auch Kapitaleinkünfte und das Einkommen durch selbstständige Arbeit. Auf alle Zahlungseingänge im Laufe eines Jahres soll ein einheitlicher Sozialversicherungsbeitrag erhoben werden. Es wäre ein vollständiger Systemwechsel.

Das Ziel ist, den Faktor Arbeit massiv zu entlasten. „Dass uns Fach- und Arbeitskräfte fehlen, ist zum Kardinalproblem der deutschen Wirtschaft geworden. Deshalb ist es dringend notwendig, neu zu denken und die Abgabenlast auf Arbeit massiv zu reduzieren“, sagt Reichel.

Und jetzt: Die Rente genießen. Wie die sozialen Sicherungssysteme am besten finanziert werden, ist seit jeher hochumstritten. © Imago/Uwe Umstätter

Es geht aber auch um ganz grundsätzliche Fragen. Im Moment laste das Gros der Abgaben auf der Mittelschicht und unteren Mittelschicht, sagt Whittaker. Das müsse sich ändern. „Wir wollen den Teich vergrößern, aus dem wir schöpfen, und somit die Beitragslast für viele senken. Dadurch werden insbesondere Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet.“

Vor einem Jahr haben die beiden Abgeordneten ihren Vorschlag in knapper Form schon einmal veröffentlicht, das Echo blieb überschaubar. Nun gehen sie mit einem sechsseitigen Konzept an die Öffentlichkeit. Sie wollen es als Beitrag zur CDU-internen Diskussion um ein neues Grundsatzprogramm verstanden wissen.

Die Grundidee ist plausibel und belebt die Debatte, aber die Art der Kalkulation ist zu schlicht. Johannes Geyer, stellvertretender Leiter der Abteilung Staat beim Wirtschaftsforschungsinstitut DIW Berlin

Derzeit liegen die Sozialabgaben für alle Versicherungsarten zusammen bei knapp 40 Prozent. Die beiden Abgeordneten rechnen einerseits mit dem sogenannten Primäreinkommen in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamts, in dem alle Einkommensarten enthalten sind. Das setzen sie in Beziehung zu den Ausgaben, die derzeit für alle Sozialversicherungen insgesamt anfallen.

Teilt man die Ausgaben durch die Einkünfte, ergibt sich rechnerisch ein Beitragssatz von 27,6 Prozent – deutlich niedriger als derzeit. Die Entlastung für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen wäre, wie Whittaker sagt, spürbar. Die Zuschüsse des Staates aus Steuermitteln sollen obsolet gemacht werden.

„Die Grundidee ist plausibel und belebt die Debatte, aber diese Art der Kalkulation ist zu schlicht angesichts der riesigen Veränderungen, die sich ergeben würden“, bewertet der Ökonom Johannes Geyer, stellvertretender Leiter der Abteilung Staat beim Wirtschaftsforschungsinstitut DIW Berlin, das Vorhaben.

Menschen mit hohem Einkommen aus abhängiger Beschäftigung würden deutlich stärker belastet

Auf Einkünfte aus Kapital würden künftig deutlich mehr Abgaben fällig als derzeit, auch wenn die beiden Abgeordneten vorschlagen, gleichzeitig das Steuersystem zu reformieren. „Das würde für eine vollkommen andere Anreizstruktur als derzeit sorgen, entsprechend würden Menschen in sehr großem Umfang ihre ökonomischen Entscheidungen anpassen. Zum Beispiel bei der Frage, ob sie eine vermietete Wohnung als Alterssicherung halten“, sagt Geyer. „Welche Effekte sich insgesamt ergeben würden, ist gar nicht seriös zu schätzen.“

Das würde sich ändern – und das bliebe, wie es ist Kapitaleinkünfte sollen nicht mehr mit der Kapitalertragssteuer belastet werden, sondern mit dem individuellen Einkommenssteuertarif. Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung und aus Kapital wären bei Steuern und Sozialabgaben vollständig gleichgestellt.

Arbeitgeber sollen weiterhin ihren Anteil an den Sozialversicherungsbeiträgen für ihre Arbeitnehmer tragen.

Die Unternehmenssteuern würden so weit wie möglich abgeschafft. Denn der erwirtschaftete Ertrag würde entweder als Arbeitslohn oder als Dividende mit Abgaben belastet. Was im Betriebsvermögen verbleibt, soll nicht besteuert werden.

Die Erbschaftssteuer würde abgeschafft, ebenso formal die Vermögenssteuer, die de facto ohnehin nicht erhoben wird.

Möglichst alle Menschen sollten in das System einzahlen, also zum Beispiel auch Beamte.

Bei Selbstständigen und Freiberuflern wären die Einkünfte, also Einnahmen minus Betriebsausgaben, Grundlage für den Sozialversicherungsbeitrag. Das müssten sie bei ihrer Preisgestaltung berücksichtigen.

Zur Ausgabenseite der Sozialversicherungen machen die beiden Abgeordneten keine Vorschläge. Bei ihrem Konzept geht es rein um die Einnahmen.

Bei manchen der angestrebten Wirkungen ist schon heute klar, dass sie politisch hochumstritten wären. Zum Beispiel hätten Menschen mit sehr hohem Einkommen aus abhängiger Beschäftigung bei weitem mehr Sozialabgaben zu zahlen als derzeit. Denn bisher gibt es in den Sozialversicherungen sogenannte Beitragsbemessungsgrenzen: Für Einkommen, das darüber liegt, werden keine Abgaben fällig. Diese Grenzen wollen Reichel und Whittaker abschaffen.

Dann würden Menschen jenseits der bisherigen Grenzen auf jeden Euro den vollen Beitragssatz zahlen. Dieser würde sich in einen Umlageanteil und einen Beitragsanteil aufteilen. Für höhere Einkommen würde der Beitragsanteil immer weiter schmelzen. Das würde bedeuten: Ein immer höherer Teil des Sozialversicherungsbeitrags sorgt nicht dafür, dass individuell ein höherer Leistungsanspruch entsteht, sondern dient der solidarischen Finanzierung des gesamten Systems.

Es ist nur einer von vielen Punkten, bei denen Kai Whittaker und Markus Reichel noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben, wenn ihr Konzept eine Chance auf Umsetzung haben soll.