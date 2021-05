Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Corona-Lockerungen in Berlin: Ab Mittwoch wird geöffnet – nur bei den Schulen ändert sich nichts. Außengastronomie, Kulturevents: Ab Mittwoch kehrt das öffentliche Leben zurück – die Schulen aber bleiben im Wechselmodell. Auch Barbetreiber sind unsicher. Von Saara von Alten, Tanja Buntrock und Pia Tietjen.

• Aerosole im Freien – wie sicher bin ich draußen vor einer Corona-Infektion? Der Sommer kommt, die Menschen treffen sich wieder draußen. Wie hoch die Ansteckungsgefahr da ist, hängt auch vom Wetter ab. Von Lea Schulze.

• Folgen der Pandemie – wie sollen die Kinder das je wieder aufholen? Unter der Pandemie haben Kinder und Jugendliche besonders gelitten. Nun ist eine Menge nachzuholen und zu heilen. Wie kann das gelingen? Von Maria Kotsev und Hans Monath.

• Einbruch ins Grüne Gewölbe. Ein halbes Jahr auf der Flucht - nun sitzt der fünfte Remmo-Mann in U-Haft.Seit eineinhalb Jahren werden die Diebe des Sachsengeschmeides gesucht. Jetzt fasste die Polizei in Berlin-Treptow einen weiteren Mann aus dem Berliner Remmo-Clan. Von Alexander Fröhlich und Silvia Perdoni.

• Was der Impfgipfel bringen soll. Merkel und Lauterbach für schnelle Schüler-Impfungen. Wettlauf mit der Zeit: Die indische Virusvariante ist extrem ansteckend. Um die Corona-Lage nachhaltig zu stabilisieren, rückt eine Impfgruppe in den Fokus. Von Georg Ismar.

Berliner Bär, Locherungsgymnastik, Lockdown, Coronavirus Karikatur: Klaus Stuttmann

Was wurde diskutiert?

• Generationenkonflikte: Besteuert doch die Krisenprofiteure! 20 Millionen Rentner bekommen mehr Geld – obwohl die Jüngeren auf einem Corona-Schuldenberg sitzen. Ist das fair? Ein Plädoyer für einen dritten Weg von Caroline Fetscher.

• Ist Europa heute eine einsame Frau in zerrissenen Kleidern? Die EU behandelt Osteuropa stiefmütterlich, gerät global aber selbst an den Rand: Was diese Verschiebungen für die Demokratie bedeuten. Ein Gastbeitrag von Nora Bossong.

• Ohne Corona-Abstand gegen Rassismus: Die Massenkundgebung in Berlin zu „Black Lives Matter“ war für viele begeisternd. In Covid-19-Zeiten müssen wir Rassismus aber anders bekämpfen, schreibt Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt im Checkpoint-Newsletter.

• Nahost – wenn ein Deutsche vermitteln kann, dann Joschka Fischer. In dieser hochexplosiven Lage zwischen Israelis und Palästinensern ist politische Aktion nötig. Ein Deutscher hätte als Mittler große Reputation. Eine Kolumne von Stephan-Andreas Casdorff.

Foto: Die Grünen, picture alliance/dpa, imago images/Markus Heine, Grüne Jugend Berlin

Was können Tagesspiegel-Abonnent:innen lesen?

• Jung, divers und radikal – könnten diese jungen Leute Baerbock das Leben schwer machen? Die Grünenvorsitzende will ins Kanzleramt. Junge Aktivisten in den Bundestag. Sie drängen jetzt in die Fraktion – kann das gutgehen? Von Felix Hackenbruch.

• Besser leben mit 50+. Wie Sie ohne Einbußen früher in Rente gehen können. Will man vor 67 in Rente gehen, beginnt das große Rechnen. Welche Abschläge muss ich in Kauf nehmen? Wie kann ich das ausgleichen? Ein Wegweiser von Veronika Csizi.

• Vom Rassismus-Opfer zum Rassisten-Freund: Der Einwanderersohn, der zum Posterbox der Rechten wurde. Für die Querdenken-Bewegung schmeißt er Partys, dem NPD-Chef schüttelte er die Hand – Nana Domena wollte kein Opfer mehr sein. Nun hetzt er selbst. Von Paul Gäbler.

• Im Hohenzollernstreit wäre eine Einigung möglich gewesen. Die Gespräche mit der Adelsfamilie sind gescheitert. Das hätte nicht so kommen müssen. Es gab nur drei selbstverständliche Bedingungen. Ein Gastbeitrag. Von Manja Schüle.

Was können wir unternehmen?

Lesen: Und zwar diesen Essay von Kerstin Decker: Vom Klassenfeind zur Cancel Culture. „Wokeness“ gab es auch in der DDR – sie hieß nur anders. Der Streit um Identitätspolitik und kulturelle Aneignung kocht an deutschen Theatern hoch. Gerade Ostler erkennen hier Muster aus der DDR wieder.

Gucken: Der menschliche Faktor. Das Museum Europäischer Kulturen zeigt ab Freitag Porzellanservice mit kobaltblauen Fingerspuren.

Aufatmen: Nach der Lockerung der Bundesnotbremse startet die Kultur wieder draußen, vor Publikum. Franka Potente, Yayoi Kusama oder Lana Bastaši ć: Lesen Sie hier, was Open-Air-Kinos, Literaturhäuser, Theater und Museen in den nächsten Tagen alles zeigen.

Was sollte ich für morgen wissen?

Zwei richtungsweisende Verfahren zur Doppelbesteuerung am Bundesfinanzhof – mit möglichen Folgen für zehntausende Rentner und für die deutschen Finanzämter. Je nach Ausgang könnten außerdem auf den Bundeshaushalt Belastungen in Milliardenhöhe zukommen.

Taiwan schalltet auf Vorsicht um: Taiwan reagiert mit landesweiten Schulschließungen auf einen Anstieg der Corona-Fallzahlen. Von Mittwoch bis Ende kommender Woche sollen alle Schüler zu Hause online unterrichtet werden. Für den Inselstaat ist das ein außergewöhnlicher Eingriff, denn bis zuletzt galt dort das Infektionsgeschehen als weitestgehend unter Kontrolle. Vergangene Woche aber wurden fast 1000 Ansteckungen registriert – seit Beginn der Pandemie waren es insgesamt nur 2260.

Ein Jahr nach der spektakulären Flucht zweier Männer aus einer geschlossenen Psychiatrie in Bedburg-Hau am Niederrhein beginnt am Mittwoch in Kleve der Prozess gegen einen der Ausbrecher, einen 44-jährigen Deutschen. Er ist wegen Geiselnahme, besonders schweren Raubs und Widerstands angeklagt und muss mit mindestens fünf Jahren Haft rechnen. Der andere – zur Tatzeit 37 Jahre alte – Ausbrecher war von der Polizei erschossen worden, nachdem er in Aachen auf einem Spielplatz eine unbeteiligte Frau mit einem Messer bedroht hatte.

Zahl des Tages!

290: Schweden suchte einen eigenen Weg aus der Coronakrise – und scheiterte. Jetzt zählt es europaweit zu den Ländern mit den meisten Coronavirus-Fällen. Die Zahl der Covid-19-Toten sinkt zwar. Doch die Sorgen bleiben groß. Der Inzidenzwert liegt bei 290.