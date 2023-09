Früherer Hamburger Bürgermeister Klose gestorben Ein Hanseat bis zuletzt

Er war als Politiker seiner Zeit voraus, zeit seines Lebens: Hans-Ulrich „Uli“ Klose. Der herausragende Sozialdemokrat ist jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben.

Uli Klose war nicht nur der jüngste Chef eines Bundeslandes, mit 37 Jahren als Erster Bürgermeister Hamburgs von 1974 bis 1981. Er war auch der, der als erster erklärter Linker mal so richtig sparen wollte, aus Verantwortung für künftige Generationen.

Und der, der früh die Abkehr von der Atomenergie erzwingen wollte – aber damit scheiterte: Weil die SPD ihm auf seinem Kurs gegen das benachbarte Atomkraftwerk Brokdorf nicht folgen wollte, trat Klose als Bürgermeister 1981 zurück. Eine Überraschung. Doch nur für die, die ihn in seiner Konsequenz nicht kannten. Sein leiser Ton sollte niemanden darüber hinwegtäuschen.

Drei Jahrzehnte im Bundestag

Von 1983 an war Klose dann im Bundestag, sehr lange sogar, immer hochgeachtet. 30 Jahre lang vertrat er den Wahlkreis Harburg, später Bergedorf-Harburg, bis zuletzt direkt gewählt. Vizepräsident wurde Klose, für paar Jahre auch Fraktionschef, von 1991 an. 1994 musste er zum Bedauern vieler für Rudolf Scharping Platz machen; der hatte die Bundestagswahl gegen Helmut Kohl knapp verloren.

Hans-Ulrich Klose (SPD) bei einer Bundestagssitzung im Jahr 2012. © dpa/Maurizio Gambarini

In der relativ kurzen Zeit an der Fraktionsspitze hinterließ Klose großen Eindruck, trotz konzilianter Art. Seine wägenden Reden waren von einer Qualität, intellektuell, rhetorisch, dass er einen besonderen Fan gewann: Wolfgang Schäuble, Pendant, Gegen- und manchmal Mitspieler auf der anderen, der Unionsseite. Der spricht bis heute mit Hochachtung von ihrer gemeinsamen Zeit.

Klose war auch wieder einer der Ersten, der in der SPD die Notwendigkeit erkannte, die Asylgesetzgebung der Realität anzupassen. Das passte beileibe nicht allen in Partei und Fraktion. Aber links zu sein hieß für diesen Sozialdemokraten nicht zuletzt, Zeitgenosse zu sein. Für ihn galt der Satz frei nach Hannah Arendt: Wer Fakten als bloße Meinungen betrachtet, begeht Realitätsflucht.

Darum auch war Klose eigentlich vor allen anderen links der Mitte für die deutsche Einheit; er sah den Willen der Menschen in der DDR und plädierte sehr früh für einen Beitritt nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Wie es dann ja auch geschah.

Nach dem Fraktionsvorsitz kam aber noch was. Und was alles! Klose wurde ein herausragender Außenpolitiker, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, kurz auch Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt.

Hamburg passte zu Klose

„Uli“ Klose, ein Pflichtmensch und ein unabhängiger Geist. In Breslau geboren, machte er in Bielefeld Abitur, studierte in Freiburg und Hamburg Recht, arbeitete in der Hansestadt als Jugendstaatsanwalt. Die Stadt passte zu ihm und er zu ihr; ein Hanseat vom Habitus blieb er in allen Funktionen. Den Verdienstorden der Republik lehnte er ab, wie ein geborener Hamburger. Und nach der großen politischen Zeit widmete er sich der Stiftungsarbeit, nicht der Verlockung des großen Geldes, der Malerei und den Gedichten.

Die Partei verdankt ihm viel. Er war einige Jahre ihr Schatzmeister, von 1987 bis 1991, als er Fraktionschef wurde, und sah – auch hier wieder als einer der ersten – das Potenzial der wachsenden älteren Generation. Direkt nach dem Fraktionsvorsitz war Klose bis 1997 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft AG60Plus.

Jetzt ist Hans-Ulrich Klose friedlich zu Hause eingeschlafen. Er litt an Alzheimer. Vor einiger Zeit war er noch mit seiner Frau, der Berliner Ärztin Anne Steinbeck-Klose, in einem Bootshaus am Wannsee. Das gegenseitige Erkennen war eine bleibende Freude.

Der Chef der heutigen SPD-Fraktion im Bundestag, Rolf Mützenich, würdigte Klose als „herausragenden Politiker und feinen Menschen“. Dieser habe sich „mit Anstand und Würde den politischen Herausforderungen gestellt“. Das kann man wohl sagen.