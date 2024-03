Geht der Osten für die demokratische Mitte verloren? Im schlimmsten Fall regiert die AfD alleine

CDU und Linkspartei in einer gemeinsamen Regierung: Rund ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Thüringen ist zum ernst zu nehmenden Szenario geworden, was vor Kurzem noch politisch undenkbar gewesen wäre. Und auch in Sachsen, wo ebenfalls am 1. September gewählt wird, ist die Lage höchst unübersichtlich. Diskutiert wird, ob im Osten aus Sicht der demokratischen Parteien die Unregierbarkeit droht. Welche Konstellationen sind denkbar?

1 Thüringen

Schwierig bis höchst schwierig war die Regierungsbildung in Thüringen schon in den vergangenen Jahren. Nun ist die Lage noch komplexer.