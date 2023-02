Gelieferte Waffen vielfach schon kaputt Nun organisiert Pistorius die Reparatur

Die Liste, auf der die Bundesregierung die Militärhilfe für Kiew dokumentiert, hat eine stattliche Länge angenommen. Deutschland liegt bei der Militärhilfe mittlerweile hinter den USA auf dem zweiten Platz. Kanzler Olaf Scholz (SPD), dem oft Zaudern in der Lieferfrage vorgeworfen wurde, konnte daher vergangene Woche sagen, es sei eben das Ziel gewesen, „unsere Unterstützung von Anfang an so anzulegen, dass wir sie lange durchhalten“.

Dazu braucht es einen steten Nachschub an Munition, der freilich noch stockt. Zum Durchhalten gehört aber auch, dass beschädigtes oder verschlissenes Gerät wieder instand gesetzt wird. Und die Zahl der Schadensfälle ist hoch.

„Schon jetzt ist rund die Hälfte der schweren Waffensysteme, die Deutschland der Ukraine geliefert hat, reparaturbedürftig oder ist bereits repariert worden“, berichtet der FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber: „Der mit Abstand größte Teil davon ist der Abnutzung im Dauereinsatz geschuldet – es gab aber auch Schäden durch feindlichen Beschuss, zum Glück bisher keine Totalausfälle.“

Schwere Waffen für die Ukraine

forderte der Bundestag die Bundesregierung auf, die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg auch zu unterstützen. Im Juni folgte die erste Lieferung. Neun Brückenlegepanzer Biber, 32 Flakpanzer Gepard, fünf Mars-Mehrfachraketenwerfer, 15 Bergepanzer, 50 Dingo-Transporter, 14 Panzerhaubitzen 2000 und ein Luftverteidigungssystem Iris-T sind seither an schwerem Gerät bereits geliefert worden.

Vorbereitet wird unter anderem der Transport von 14 Kampfpanzern Leopard 2 A6, 40 Schützenpanzern Marder, fünf Dachs-Pionierpanzern und eines Patriot-Abwehrraketensystems.

Die ersten Panzerhaubitzen 2000 wurden im Herbst in Litauen wieder in Schuss gebracht. Am Bundeswehrstandort im Baltikum betreiben die Rüstungsfirmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall ein Reparaturzentrum. Das war wegen der größeren Entfernung freilich nur eine Notlösung, im Dezember eröffnete KMW in der slowakischen Stadt Michalovce eine Instandsetzungshalle, nur gut 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Polen soll weiteren „Repair Hub“ für Leopard-Panzer bekommen

In Polen, wo schon die US Army ihre Systeme wieder gefechtsbereit macht, soll für Leopard-Panzer ein weiterer „Repair Hub“ entstehen, wie es im Englischen prägnanter heißt. Das kündigte Premier Mateusz Morawiecki kürzlich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an, wo es auch zu einem vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius vermittelten Gespräch mit Rheinmetall kam.

Beide Standorte erfüllen unterschiedliche Aufgaben, sind aber für die deutsche Militärhilfe von Bedeutung. In der Slowakei geht es um das Gerät, das die Bundeswehr abgegeben hat, in Polen um die kürzlich von der Bundesregierung zum Export freigegebenen Leopard-1-Panzer aus Industriebeständen, von denen etwa bei Rheinmetall 88 Stück ausgemustert auf dem Hof stehen.

In beiden Fällen aber waren und sind noch Hürden zu überwinden, um die Reparaturzentren voll ans Laufen zu bringen. Davon, dass alles bereits langfristig angelegt sei, wie von Kanzler Scholz angedeutet, kann noch keine Rede sein.

Polen war anfänglich der bevorzugte Standort für die Bundeswehr. Wie aus dem Verteidigungsministerium zu hören ist, wollte die Warschauer Regierung jedoch polnische Ingenieure die Wartungsarbeiten ausführen lassen und dafür Konstruktionszeichnungen der deutschen Hersteller haben – was diese ablehnten.

Berlin sucht „händeringend“ eine Lösung mit Bratislava

In Michalovce gibt es andere Probleme. Im Dezember wurden auf Basis eines Abkommens mit der Slowakei zwar erste deutsche Haubitzen repariert. Dies sei ein Beitrag dazu, „dass die von uns übergebenen und so erfolgreich eingesetzten Waffensysteme auch dauerhaft einsatzbereit sind“, so Brigadegeneral Christian Freuding, der im Verteidigungsministerium den Sonderstab Ukraine leitet, bei der Inbetriebnahme. Seither aber läuft es nicht mehr rund.

Um die Ukraine dauerhaft unterstützen zu können, sind die Reparaturzentren von entscheidender Bedeutung. Denn früher oder später müssen alle Waffensysteme instand gesetzt werden. Der FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber

So soll sich Gerät vor der Grenze stauen, da die Slowakei auf den Zollformalitäten an der EU-Außengrenze besteht. So ist es in Berliner Regierungskreisen zu hören. Demnach mussten Mars-Mehrfachraketenwerfer den weiten Weg zur Reparatur nach Deutschland antreten. Verzögerungen gibt es offenbar auch, weil zum Transport nur in der Slowakei lizensierte Firmen beauftragt werden dürfen.

Die Regierung in Bratislava bestreitet das. In Michalovce sei „alles bereit“, sagte kürzlich Martina Koval Kakascikova, Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Ihr Minister Jaroslav Nad hatte bereits zuvor erklärt, ihm lägen „keine Informationen darüber vor, dass die Ausrüstung wochenlang an der slowakischen Grenze warten würde“. Vielmehr gebe es Probleme mit „einem zuständigen deutschen Unternehmen, das die Reparaturarbeiten durchführen sollte“.

Einer Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums zufolge befindet man sich mit der slowakischen Seite „in konstruktiven Gesprächen“ und suche „händeringend nach einer Lösung“. Das Thema stehe auf der Prioritätenliste des neuen Ressortchefs Pistorius weit oben.

„Um die Ukraine dauerhaft unterstützen zu können, sind die Reparaturzentren von entscheidender Bedeutung“, sagt auch FDP-Mann Faber, schließlich müssten „früher oder später alle Waffensysteme instand gesetzt werden“. Dazu brauche es auch die Standorte, „die die Ukrainer dezentral im eigenen Land aufbauen wollen“. Dafür müssten deren Ingenieure bei deutschen Herstellern ausgebildet werden.

