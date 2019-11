Die glücklichsten Ostdeutschen leben in Thüringen. Mit einem Punktewert von 7,09 reicht das im „Deutsche Post Glücksatlas 2019“, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde, wie in den Vorjahren im bundesweiten Vergleich allerdings nur für Platz 14. Die glücklichsten Menschen sind danach in Schleswig-Holstein (7,44) zu Hause. Auf Platz zwei kam erstmals Hessen mit 7,31 Punkten. Danach folgt Hamburg mit 7,27 Punkten. Schlusslicht bildet erneut Brandenburg mit 6,76 Punkten. Berlin landet mit 6,93 Punkten auf Platz 16.

Mit ihrer Wohnung und Freizeit sind die Thüringer laut Glücksatlas besonders zufrieden (7,6). Nach Franken, Schleswig-Holstein und Württemberg kommt der Freistaat in diesem Bereich auf Platz vier. Einen Beitrag dazu liefern aus Sicht der Autoren der Studie die niedrigen Mieten: Gerade einmal 16,3 Prozent ihres Einkommens müssen die Thüringer für ihre Kaltmiete ausgeben. Besonders unzufrieden sind sie indes mit ihrer Gesundheit (6,4).

Deutsche waren nie so glücklich

Insgesamt sind die Deutschen aber so zufrieden wie noch nie. Grund für den neuen Rekordwert sei die überdurchschnittlich gestiegene Lebenszufriedenheit in Ostdeutschland. Demnach erhöhte sich das ostdeutsche Glücksniveau um 0,11 auf 7,0 Punkte. Der Glücksabstand zwischen West und Ost habe sich damit auf 0,17 Punkte verringert, heißt es in der Studie, die seit neun Jahren erstellt wird.

Der Glücksatlas, der von der Deutschen Post in Auftrag gegeben wird, ermittelt die individuelle Lebenszufriedenheit anhand von Faktoren wie Arbeit und Einkommen, Gesundheit und Alter, Familie, Sicherheit, Freizeit und Medien sowie Wirtschaftswachstum.