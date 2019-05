Im sächsischen Görlitz hat der AfD-Politiker Sebastian Wippel (36) die erste Runde bei der Wahl zum Oberbürgermeister gewonnen. Laut vorläufigem Ergebnis erhielt Wippel 36,4 Prozent der Wählerstimmen, der CDU-Bewerber Octavian Ursu kam auf 30,3 Prozent. Am 16. Juni steht nun eine Stichwahl an. Görlitz wäre die erste Stadt in Deutschland, in der die AfD einen Oberbürgermeister stellt.

Insgesamt kam die AfD in Sachsen bei den Kommunalwahlen mit 16,4 Prozent auf den zweiten Platz bei den Wählerstimmen, hinter der CDU, die auf 24,6 Prozent der Stimmen kam.

Bei der Europawahl erhielt die CDU laut vorläufigen Ergebnissen 23,2 Prozent der Stimmen, die AfD wurde zweitstärkste Partei mit 20,4 Prozent. An dritter Stelle folgte die Linke mit 14,4 Prozent.

Die SPD kam nur auf 12,5 Prozent. Die Grünen und die FDP konnten ihr Ergebnis von den letzten Wahlen 2014 fast verdoppeln: Die Grünen kamen auf 9,2 Prozent, die Liberalen auf 4,9 Prozent. (dpa)