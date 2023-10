Historikerin Morina zum Einheitstag „Teile der CDU kratzen an der demokratischen Ordnung“

Frau Morina, am Dienstag feiert die Spitze der deutschen Politik den Tag der Deutschen Einheit. Hören Sie sich die Reden an – aus staatsbürgerlichem Interesse oder aus wissenschaftlicher Pflicht?

Ja, das tue ich. Aus wissenschaftlichem Interesse und aus staatsbürgerlicher Betroffenheit will ich wissen, wie die Politik den Stand der Dinge beschreibt.

Meist wird bei diesem Anlass die Einheit unseres Landes beschworen. Sie sind in der DDR und den neuen Ländern aufgewachsen, forschen und lehren heute als Professorin im Westen. Sind sich beide Teile Deutschlands heute nicht fremder als noch vor 20 oder 30 Jahren?

Das kommt immer darauf an, wo man hinschaut und wen man fragt. Die Diskussion leidet nach meinem Eindruck daran, dass sie oft zu einseitig und zu apodiktisch geführt wird. In Wirklichkeit sind wir schon weiter, ein schematisches Ost-West-Denken hilft nicht.

Es ist schade, dass der Tag der Deutschen Einheit fast eine Art Bilanzstichtag geworden ist, an dem es mehr um Gewinne und Verluste geht als um den einzigartigen historischen Moment, den er eigentlich markiert. Und er wird zu wenig genutzt, um darüber nachzudenken, wie die Gesellschaft insgesamt aussieht und in Zukunft aussehen sollte.

Zur Person Christina Morina, 47, ist Professorin für Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Sie wurde in Frankfurt (Oder) geboren, wuchs in der DDR und nach 1990 in Brandenburg auf und studierte und lehrte auch in den USA und in den Niederlanden. Ihr Buch „Tausend Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren“ (Siedler) erschien vor wenigen Tagen. Darin untersucht sie anhand bisher unerforschter Selbstzeugnisse wie Bürgerbriefen und Flugblättern die Demokratievorstellungen von Bürgerinnen und Bürger. Sie zeigt, dass viele DDR-Bewohner sich mit ihrem Land und dessen „volksdemokratischen“ Idealen identifizierten, dem Staat und seinen Institutionen gegenüber aber skeptisch blieben. Diese Staatsferne gepaart mit einem spezifisch ausgeprägten Bürgersinn wirke bis heute nach. Sie bildet der Autorin zufolge einen der Nährböden für den Aufstieg rechtspopulistischer und -extremer Kräfte. © imago/HMB-Media/Volker Danzer

Vergangene Woche ergab eine Umfrage von Forsa: 60 Prozent der Befragten sagen, das Trennende überwiege das Gemeinsame, im Westen sind es 57 Prozent, im Osten gar 75 Prozent. Wie kommt es zu solchen Werten?

Sicher gibt es Trennendes. Aber solche Umfragen können selbst dazu führen, dass die Suche nach Unterschieden noch forciert wird und sich bestimmte Erzählungen verfestigen. Die Art, wie dieser Diskurs geführt wird, folgt seit Langem der gleichen Logik. Er fußt auf der Prämisse, dass alle Differenzen irgendwann verschwinden sollen und eine „innere Einheit“ entsteht.

Ich finde diese Prämisse fragwürdig, denn in einer liberalen Demokratie gehören unterschiedliche politische Haltungen und Mentalitäten dazu, man sollte anders über diese Verhältnisse sprechen und die Bürgerinnen und Bürger auch anders dazu befragen.

In der Endphase der DDR gingen dort Hunderttausende auf die Straße, um für ihre Freiheit zu kämpfen, doch 30 Jahre später sind die neuen Länder eine Hochburg der AfD geworden. Ist das ein Widerspruch oder hängt das eine mit dem anderen zusammen?

Einerseits hat die demokratische Revolution viele Menschen nachhaltig geprägt und sie dazu aktiviert, sich lebenslang zu engagieren, nicht zuletzt in der Politik vom Lokalen bis auf die Bundesebene. Andererseits fanden die spezifischen demokratischen Ideen des Herbstes 1989 wenig Berücksichtigung.

Es ist auffällig, wie stark die volks- und basisdemokratischen Vorstellungen der SED und aus dem Umbruch nachwirken, die Idee eines sozial und national homogenen Volkes. Heute sind diese Ideen der Kern der Programmatik der AfD und entfalten so politische Wirkung.

Was ist der Inhalt dieser Programmatik?

Die AfD nennt es „solidarischen Patriotismus“. Dahinter steckt die Vorstellung, dass unsere Gesellschaft eigentlich eine Gemeinschaft nur „echter Deutscher“ sein soll.

Das ist ein Rückfall um Jahrzehnte, eine Rückkehr zu Vorstellungen einer völkischen Ordnung, in der staatsbürgerliche und menschenrechtliche Maßstäbe weniger wiegen. Auch Sozialleistungen sollen dann nicht mehr nach Bedürftigkeit, sondern nach Zugehörigkeit vergeben werden. Die Partei vertritt also ein Gebräu aus sozialistischen und nationalistischen Ideen, die weit zurück ins 20. Jahrhundert reichen.

Um den Preis der Ausgrenzung und Abwertung von Menschen, welche die AfD nicht zu den Deutschen zählt?

Richtig. In dieser Logik sind etwa Kinder von Zuwanderern weniger wert als Kinder von vermeintlich alteingesessenen Deutschen, darauf läuft es hinaus, auf rassistisch begründete Ungleichheit.

Hat die AfD weitere Ideen der ostdeutschen demokratischen Revolution gekapert?

Das hat sie. Ein weiterer wichtiger Kontinuitätsstrang ist die Kritik an der repräsentativen Demokratie und das Versprechen von direkter Demokratie, etwa durch Plebiszite. Damit empfiehlt sich die AfD als Bürgerbewegung; sie ist die derzeit einzige größere Partei, die sich für eine Direktwahl des Bundespräsidenten ausgesprochen hat. Sie knüpft, mehr oder weniger bewusst, an Ideen der demokratischen Revolution an, die im Zuge der Wiedervereinigung randständig blieben.

Welche Rolle spielt die Erfahrung der Selbstermächtigung im Wendejahr 1989, als der Protest von Hunderttausenden die DDR kollabieren ließ, heute noch?

Viele haben damals die Erfahrung gemacht, dass individuelles demokratisches Engagement sehr wirksam sein und sogar eine Diktatur stürzen kann. Andere halten die Demokratie der Straße für eine veritable Alternative zu den mühsamen und in ihren Augen nicht zufriedenstellenden Verfahren der demokratischen Konfliktaushandlung auf parlamentarischem Wege.

Die AfD setzt diese Straßenmacht-Erinnerung sehr bewusst ein, indem sie regionale Protestbewegungen einbindet, Stichwort Pegida und deren Ableger. Allerdings kann diese Protestform politisch sehr destruktiv wirken, denn sie erzeugt zwar mediale Aufmerksamkeit und gesellschaftliche Mobilisation, ist aber letztlich nicht auf Kompromiss, also repräsentativdemokratische Konfliktlösung, ausgerichtet.

„Tausend Aufbrüche“ erscheint im Siedler Verlag. © Siedler Verlag

Ihr ostdeutscher Historiker-Kollege Ilko-Sascha Kowalczuk meint: Die Saga vom Volksaufstand in der DDR sei eine Lebenslüge, denn nur eine Minderheit habe protestiert, die meisten hätten sich der Diktatur duckmäuserisch gebeugt. Liegt er damit falsch?

Das ist eine Zuspitzung, die ich nicht teile. Es kommt darauf an, auf welchen Zeitpunkt man blickt. Im Sommer 1989 war die Oppositionsbewegung noch klein, trotzdem war die DDR-Gesellschaft in der Breite bereits hoch politisiert. Auch viele DDR-Bürgerinnen und Bürger, die keiner oppositionellen Gruppe angehörten, haben Wege gesucht, um Veränderungen herbeizuführen.

Das zeigen die Bürgerbriefe sehr eindrücklich, die ich für mein Buch untersucht habe. Dieses Engagement nahm im Herbst 1989 an Dynamik zu, Hunderte von Briefen mit Vorschlägen gingen etwa beim Neuen Forum ein. Bald beteiligten sich Hunderttausende an Demonstrationen. Weite Teile der DDR-Gesellschaft – aber natürlich nicht „das Volk“ – waren zu diesem Zeitpunkt politisch sehr wach und bewegt.

In der DDR gab es den staatlich verordneten Antifaschismus, in der Bundesrepublik kämpften viele für einen kritischen Umgang mit dem NS-Erbe, mit der Folge, dass dieser heute zur Staatsräson Deutschlands gehört. Warum wirkt der brutale Geschichtsrevisionismus der AfD nicht mehr abschreckend?

Ich würde nicht von Staatsräson sprechen, sondern von einem gesellschaftlichen Selbstverständnis, das durch eine schwierige und unvollkommene, aber doch fundierte Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen gesellschaftlichen Grundlagen geprägt ist. Das ist die westdeutsche Erfahrung. Dieser selbstkritische Reflexionsstand steht heute unter Druck von zwei Seiten: von rechts, aber auch von vermeintlich links-progressiven Kräften.

In der DDR hat es keine vergleichbare Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus als gesellschaftlicher Bewegung gegeben. Deshalb werden Forderungen wie die nach der Versöhnung „des Nationalen“ mit „dem Sozialen“ in Ostdeutschland als weniger anstößig empfunden.

Der geöffnete Grenzübergang in Berlin-Steglitz am 9. November 1989. © Imago/Photothek/Thomas Imo

Vor allem westdeutsche Analytiker haben die größere Nähe zu autoritären Vorstellungen im Osten auf die Prägung der Menschen in einer Diktatur zurückgeführt, andere betonten aber die Prägekraft der Übergangsphase nach 1989 mit ihren Zumutungen. Wer hat recht?

Beide. Die Diktatur hat tiefe Spuren hinterlassen, und zusätzlich wirkt der Umbruch nach 1989 enorm nach. Der Grad der Zustimmung zur Demokratie ist aber trotz dieser Einschnitte relativ hoch.

In ihrer großen Mehrheit identifizieren sich die Ostdeutschen mit dieser Bundesrepublik. Die Mehrheit nimmt sich eben nicht als Bürger zweiter Klasse wahr, auch diese Umfragen sind problematisch. Eine Gesellschaft wird auch dadurch geformt, welchen Erzählungen, welchen Versionen von sich selbst sie anhängt.

Sie ziehen eine positive Bilanz, trotzdem die Frage: Hätte es besser laufen können?

Es hätte besser laufen können, aber ich habe keine Geschichte der verpassten Chancen geschrieben, das wäre eine andere historische Fragestellung. Ich versuche, Ursachen zu ergründen und Zusammenhänge zu beschreiben.

Wir sollten die Lage in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts nicht mit der Gegenwart gleichsetzen. Christina Morina

Sie verweisen darauf, dass mit Angela Merkel als Kanzlerin (2005 bis 2021) und Joachim Gauck als Bundespräsident (2012 bis 2017) zwei Ostdeutsche höchste politische Verantwortung trugen. Haben sie daran gearbeitet, dass sich Ost- und Westdeutsche besser verstehen?

Sicher haben beide ihren Teil zum Gelingen der „Berliner Republik“ beigetragen. Ich argumentiere in meinem Buch aber auch: Angela Merkel hätte mehr tun müssen, um den Aufstieg der AfD einzudämmen, der in ihrer Amtszeit passierte – weil sie besser Bescheid wusste.

Erst am Ende ihrer vierten Amtszeit hat sie die demokratiepolitische Lage im Osten klar angesprochen. Das war zu spät. Angesichts ihrer gründlichen Kenntnis Ostdeutschlands hätte ich erwartet, dass sie die Demokratieentwicklung dort konkreter, dezidierter zur Regierungsaufgabe macht.

Angela Merkel 2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt in Berlin-Spandau. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Hat nicht Merkels Flüchtlingspolitik seit dem Herbst 2015 dazu beigetragen, die AfD zwei Jahre später in den Bundestag zu befördern?

Der Aufstieg der AfD lässt sich nicht monokausal erklären. Die Mehrheit der deutschen Gesellschaft hat Merkels Haltung, die sie im Übrigen vertreten hat, ohne je eine menschenverachtende Sprache zu gebrauchen, mitgetragen. Im Ausland wurde sie auch deshalb zur Symbolfigur der freien Welt. „Time“ kürte sie gar zur „Person of the Year“.

Manche sehen in der Stärke der teils rechtsextremen AfD Parallelen zur Endphase der Weimarer Republik und dem Aufstieg der Nationalsozialisten. Sie auch?

Nein. Wir sollten die Lage in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts nicht mit der Gegenwart gleichsetzen. Dies ist irreführend und heizt nur die politische Atmosphäre weiter auf. Er hilft auch wenig dabei, die politischen Zusammenhänge heute besser zu verstehen. Die Unterschiede von damals zu heute sind groß.

Sehr wichtig ist, dass die Deutschen die Erfahrung eines Abgleitens der Demokratie in eine rechte Diktatur in ihrer Geschichte schon einmal gemacht haben, sie prägt bis heute die bundesdeutschen Institutionen, Gesetze und Verfahren fundamental. Und anders als in der Weimarer Republik stützen über zwei Drittel der Deutschen heute die Demokratie.

Wenn Sie in die Geschichte schauen: Wie wichtig ist es dann, dass demokratische Parteien die sogenannte Brandmauer zur AfD verteidigen und nicht mit ihr kooperieren?

Eine der zentralen Lehren des Buches „Wie Demokratien sterben“ von Steven Levitsky und Daniel Ziblatt heißt: Es kommt ganz besonders auf die Konservativen an, wenn es darum geht, rechtsextreme Parteien von der Macht fernzuhalten. Sie müssen der Verlockung kurzfristiger Machtgewinne widerstehen und nicht der Illusion verfallen, man könne durch fallweise Kooperation oder Duldungsexperimente diese Kräfte langfristig eindämmen.

Vor diesem Hintergrund ist es außerordentlich gefährlich, wie die Union gerade ihre Haltung zur AfD aufweicht. Dass sie nun inhaltlich und in ihrer Sprache nicht nur Punktuelles, sondern geradezu die Substanz der AfD übernimmt, wie Friedrich Merz mit seiner unsäglichen Aussage zur Gesundheitsversorgung von Geflüchteten offenbart hat, ist sehr beunruhigend. Das ist ein neuer Tiefpunkt, auch Teile der CDU kratzen damit an der demokratischen Ordnung des Landes.

Wünschen Sie sich für Ihr Buch jenseits wissenschaftlicher Aufklärung eine politische Wirkung?

Ich wünsche mir eine gesellschaftliche Wirkung, dass Menschen sich nach der Lektüre bewusster mit der Frage auseinandersetzen, was Demokratie für sie bedeutet und welche Rolle sie selbst darin spielen. Wenn das Buch ein wenig dazu beiträgt, dass in einer Gesellschaft, in der ja nicht nur West- und Ostdeutsche, sondern auch viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben, die Polarisierung abnimmt und besser, informierter über gemeinsame Grundlagen gesprochen wird, dann wäre etwas erreicht.