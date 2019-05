Das auf Ibiza aufgenommene Video soll bereits im Frühsommer vergangenen Jahres für eine siebenstellige Summer zum Kauf angeboten worden sein. Das berichtet die Wochenzeitung "Die Zeit", die nach eigenen Angaben Kontakt zu den Verantwortlichen des Videos hatte. Zwischenhändler haben testen wollen, ob es für die Aufnahmen einen Markt gebe. Zu den Redaktionen, denen die Mitschnitte angeboten wurden, zähle die "Süddeutsche Zeitung".

Nachdem die Verhandlungen mit den Journalisten in einer Sackgasse steckten, wandten sich die Videohändler dem Bericht zufolge vor Ostern an den Satiriker Jan Böhmermann, offenbar noch immer in der Hoffnung, für das Material Geld erhalten zu können. Daher habe Böhmermann von dem Video gewusst. Das würde seinen Auftritt bei der Romy-Preisverleihung im April erklären. Damals hatte der TV-Moderator Anspielungen auf den Inhalt des Videos gemacht.

Dass ein Geheimdienst involviert war, wie manche vermuten, glauben die "Zeit"-Journalisten nicht, dagegen spreche der eher unprofessionelle Umgang mit dem Material nach dem Treffen auf Ibiza.

Wer steckt also hinter dem Video? In Wien sei die Rede von einem größeren Geflecht an Personen mit unterschiedlichen Zielen, berichtet die "Zeit", die zu verschiedenen Zeitpunkten eingebunden gewesen seien, darunter "enttäuschte Anhänger der FPÖ", aber auch politische Gegner, die der Partei schaden wollen.

Die Zeit-Recherche bestätigt, dass ein Wiener Anwalt das Treffen vermittelte, welches letztlich zum Skandal-Video auf Ibiza führte. Das hatte zuvor schon der ehemalige FPÖ-Politiker Johann Gudenus der österreichischen Zeitung „Kurier“ gesagt. „Eine Immobilienmaklerin, die mit uns seit langem befreundet ist, hat angerufen und gesagt, da interessiert sich jemand für euer Jagdgrundstück“, behauptete Gudenus im Gespräch mit der Zeitung. „Der Anwalt hat dann den weiteren Kontakt gelegt, hat mir bestätigt, dass die Identitäten der Herrschaften echt sind“, wird Gudenus weiter zitiert. Laut "Zeit" trafen sich der Anwalt und Gudenus erstmals Ende 2016.

Erstes Treffen mit Oligarchen-Nichte in Wien

Ein erstes Treffen in Wien, bei dem auch die vermeintliche Oligarchen-Nichte dabei gewesen sein soll, hat es demnach am 24. März 2017 gegeben. Auch der Wiener Anwalt sei dabei gewesen, auf Ibiza dagegen nicht, erklärte Gudenus. Den Namen des Anwalts erwähnt der „Kurier“ in seinem Beitrag nicht, er sei der Redaktion aber bekannt.

„Ich ersuche namens meines Mandanten um Verständnis, dass dieser aufgrund von Verschwiegenheitsverpflichtungen für ein Gespräch nicht zur Verfügung stehen kann“, teilte der Anwalt des Anwalts der Zeitung mit. „Bitte beachten Sie strikt, dass mein Mandant keine Zustimmung zu identifizierender Berichterstattung erteilt.“

Das Skandal-Video aus Ibiza aus dem Sommer 2017 hat zu einer schweren Regierungskrise in Österreich geführt. Inzwischen sind keine FPÖ-Politiker mehr Teil der Regierung. Strache ist auch als FPÖ-Chef zurückgetreten. Gudenus verließ die Partei.

Mehr zum Thema Wegen Aussagen zum Ibiza-Video SPÖ will Kanzler Kurz verklagen

Die Oppositionspartei SPÖ hatte angekündigt gegen Kanzler Kurz klagen zu wollen. Das Portal ÖE24 zitierte entsprechend SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda: "Die ungeheuerlichen Anschuldigungen des Bundeskanzlers, der in mehreren Interviews behauptet, die SPÖ hätte mit dem Ibiza-Video zu tun, werden ein gerichtliches Nachspiel haben." (Tsp, dpa)