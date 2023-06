„Iron Dome“ für Deutschland wird bestellt Neue Raketenabwehr kommt mit finanziellem Risiko

Die Leerstelle, die lange gar nicht als solche empfunden wurde, soll nun so rasch, wie nur es irgend geht, beseitigt werden. „Von deutscher Seite besteht aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage ein dringender Bedarf“, so steht es in einer aktuellen Vorlage der Bundesregierung, über die der Haushaltsausschuss des Bundestages an diesem Mittwoch entscheiden wird, „die Fähigkeitslücke in der Territorialen Flugkörperabwehr schnellstmöglich zu schließen.“