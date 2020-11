Ein islamistischer Anschlag in der Wiener Innenstadt hat europaweit für Entsetzen gesorgt. Die Angreifer töteten am Montagabend mindestens vier Menschen, mehrere weitere wurden verletzt, unter ihnen ein Polizist. Ein Attentäter wurde von der Polizei erschossen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sprach von einem „widerwärtigen Terroranschlag“. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte: „Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich erschüttert über die Angriffe. „Ich bin in diesen schrecklichen Stunden, in denen Wien Ziel terroristischer Gewalt geworden ist, in Gedanken bei den Menschen dort und den Sicherheitskräften, die der Gefahr entgegentreten“, erklärt die Kanzlerin auf Twitter.

„Wir Deutschen stehen in Anteilnahmen und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde“, schreibt die Kanzlerin weiter. „Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf.“

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) schrieb auf Twitter: „Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll.“ Auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar sei, seien die Gedanken bei den Verletzten und Opfern.

Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilten die Attacke.

Israels Präsident Reuven Rivlin hat den Anschlag von Wien verurteilt. „Unsere Gedanken und Gebete sind mit den Österreichern, während wir die verabscheuungswürdige Terrorattacke aus der vergangenen Nacht in Wien mit Sorge verfolgen“, schrieb Rivlin am Dienstag bei Twitter.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Entsetzen über den tödlichen Anschlag in Österreichs Hauptstadt Wien geäußert. „Wir sind schockiert“, schrieb er am Dienstagmorgen auf Twitter.

Mitgefühl gelte den Opfern, Verletzten und Angehörigen. „Wir stehen fest an der Seite Österreichs.“ (dpa, afp, Reuters)