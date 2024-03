Karl-Theodor zu Guttenberg im Interview „Ich hatte auch als Minister immer das Gefühl, nicht am richtigen Ort zu sein“

Herr zu Guttenberg, die Bilder des gegelten, über beide Zahnreihen dauerlachenden Überfliegers haben viele noch im Kopf. Und nun diese feinsinnigen Alltagsbeobachtungen eines Flaneurs in Ihrem ersten Buch. Momenteindrücke weiten sich zu Weltbefunden. Es fällt schwer, beide Personen zusammenzubringen.

Ja, und doch ist es derselbe Mensch. Keiner hat das öffentliche Bild von sich ganz in der Hand, das hat seit jeher eine stark manipulative Seite, Journalisten wissen das wohl ...

... aber die Frisur und das Lächeln gehörten Ihnen ...

... das schon. Und doch ist vieles eine Frage des Kontextes.

Zur Person © dpa/Rainer Jensen Karl-Theodor zu Guttenberg, 52, wurde 2008 Generalsekretär der CSU, 2009 Wirtschaftsminister und kurz darauf Verteidigungsminister. Da war er noch keine 40 Jahre alt. Als Wirtschaftsminister inmitten der Bankenkrise war er gegen die Rettung von Opel mit Steuergeldern, als Bundesverteidigungsminister setzte er die Wehrpflicht aus, die gerade für CDU/CSU als tendenziell unantastbar galt. Seine politische Karriere fand ein jähes Ende. Infolge einer Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit trat er zurück. Nach mehr als zehn Jahren in Amerika ist Guttenberg nun wieder da: als Dokumentarfilmer („Putin“, „Um Gottes Willen – Die Macht der Kirche in Deutschland“), Podcaster („Gysi gegen Guttenberg – Der Deutschlandpodcast“) und Autor. Ende 2023 erschien bei Herder sein erstes Buch: „3 Sekunden. Notizen aus der Gegenwart“.

Was ist passiert mit dem Karl-Theodor zu Guttenberg, dem um 2010 eine politische Zeitraffer-Karriere gelang und der schon als künftiger Bundeskanzler im Gespräch war?

Ich habe wieder zu mir selber gefunden.

Und Sie sind nicht nur unter die Dokumentarfilmer und die Podcaster gegangen, sondern nun auch unter die Autoren. Sie haben Ihr erstes Buch veröffentlicht. Die Frage „Haben Sie das selbst geschrieben?“, wäre wohl nicht gerade originell. Aber den Titel „3 Sekunden“ müssen Sie erklären!

Neurowissenschaftler sagen, die Aufmerksamkeitsspanne, die wir als JETZT empfinden, beträgt genau drei Sekunden.

Das ist doch nichts! Wo wollen Sie da anknüpfen?

Zählen Sie mal, wie viele Gedanken, die Ihnen die Gegenwart verderben können, in drei Sekunden passen. Sie können in dieser Zeitspanne aber auch Ihre Umwelt sehr bewusst wahrnehmen. Der Tag hat so viele Momente, die wir gewöhnlich nicht bemerken, die es aber wert wären.

Sie meinen das, was Ernst Bloch das „Dunkel des gelebten Augenblicks“ nannte?

Könnte man sagen. Wobei Blochs Gedanke durchaus etwas Aufhellung verträgt.

Manche haben die Szenen des Buches Anekdoten genannt. Aber handelt es sich nicht eher um das Gegenteil?

Sie meinen, weil Anekdoten eine klare Pointe haben, die man nur gut erzählen muss? Was ich da von der Bank aus sehe – Menschen im Park – hat erst einmal überhaupt keine Pointe, das ist schon richtig.

Aber nach etwa eineinhalb Seiten doch irgendwie, sonst hätten Ihre Skizzen nicht teilweise bis zu einer Million Views bekommen auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn, wo sie zuerst erschienen.

Es hat mich selber am meisten überrascht. Meine Beobachtungen hatten jeweils 3000 Zeichen, mehr geht da nicht. Aber das hat eine sehr disziplinierende Wirkung.

Ich werde geklickt, also bin ich! Ist das nicht der moderne Existenzbeweis? Hat es Sie sehr in diese Social-Media-Welt gezogen?

Überhaupt nicht, man musste mich da regelrecht hineintreten. Ich hatte meine erste größere Dokumentation gemacht ...

... das war der 90-Minuten-Film über Putin ...

... und die Kollegen sagten mir: Jetzt musst du dafür werben! Das gehört dazu. Ich habe das unter größtem Unbehagen eingesehen und fing an, auf LinkedIn für meinen Film die Trommel zu schlagen. Interessierte aber keinen.

„3 Sekunden“ erschien bei Herder. © Herder; Bearbeitung: Tagesspiegel

Und dann hatten Sie die Idee, mal etwas auf LinkedIn zu schreiben, was da sonst kein Mensch schreiben würde?

Genau. Die Kollegen riefen: Mach’s bloß nicht! Sie hielten die Idee für reinen Humbug. Aber schon der zweite oder der dritte Post dieser Art hatte sechsstellige Viewer-Zahlen, wenig später ging es auch über eine Million.

Können Sie das erklären?

Nein.

Sie können wohl nicht einmal erklären, warum die Ostdeutschen Sie einst gewissermaßen aus dem Nichts nicht etwa zum beliebtesten Politiker Deutschlands wählten, sondern zum beliebtesten Deutschen? Ein Von-und-Zu, der seinen Familienstammbaum bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen kann, taugt nicht unbedingt zur ostdeutschen Identifikationsfigur.

Es bleibt ein Rätsel. Vielleicht sollte ich einmal Gregor Gysi fragen.

Mit dem Sie den Podcast „Gysi gegen Guttenberg“ betreiben. In vielen Ihrer Buch-Szenen scheint Ihr vorheriges Leben durch. Etwa bei den Gedanken zur Verleihung des Aachener Ordens „Wider den tierischen Ernst“. Sie sehen die „aufgepusteten Egos“ der Spitzenpolitiker und ihre „Illusion geistreichen Humors“. Auch Sie seien einmal so ein bunter Ballon gewesen, schreiben Sie ...

... und der Knall beim Zerplatzen hat mir gutgetan. Ganz genau.

Aber doch nicht etwa gleich? Wie fühlt man sich als frisch geplatzter Ballon?

Zerfleddert. Aber ich wusste schon vorher, dass ich aus der Politik herauswollte. Es gab da eine Verabredung mit mir selber, mit meiner Familie.

Augenblick mal, Sie wirkten nie wie ein Rücktrittskandidat. Sie waren populärer als die Kanzlerin und, wie gesagt, schon als ihr potenzieller Nachfolger im Gespräch! Hat Sie das gar nicht gereizt?

Im Gegenteil, es hat mich tief erschreckt. Ich hatte immer, auch als Minister, das Gefühl gehabt, ich bin nicht am richtigen Ort. Nicht auf Dauer. Ich wusste, dass ich den Erwartungshaltungen nicht gewachsen bin, auch nicht den körperlichen und geistigen Belastungen. Politik ist ein großes Schauspiel.

Schauspiel? Aber Angela Merkel war doch die absolute Nicht-Schauspielerin. Im Gegensatz zu Ihnen, der Sie immer druckreif reden konnten, merkte man ihr stets die Mühe an, die richtigen Worte zu finden.

Das mag sein. Aber sie ist ein vollkommen anderer Typus. Und es gab sicher auch in ihren politischen Jahren viele Momente verminderter Wahrhaftigkeit, um es vorsichtig zu sagen. Man muss es nicht Schauspiel nennen. Aber Politik lebt davon, dass Realitäten gedehnt werden. Davon kann sich in der Spitzenpolitik niemand freihalten.

Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) im März 2011 bei einem großen Zapfenstreich in Berlin. © dpa/Maurizio Gambarini

Als die Plagiatsvorwürfe bezüglich Ihrer Doktorarbeit laut wurden, hatten Sie aber nicht vor, zurückzutreten.

Das ist falsch. Ich habe meinen Rücktritt der Bundeskanzlerin schon am ersten Abend angeboten.

War das nicht voreilig? Franziska Giffey hat gezeigt, dass man solche Affären politisch überleben kann.

Es war richtig. Für mich.

Im Unterschied zur akademischen Welt hat Ihnen das Volk nichts übel genommen. Sie wurden noch Monate nach Ihrem Rücktritt zum beliebtesten deutschen Politiker gewählt. Wie erklären Sie das?

Gar nicht.

Von 100 auf null zurückfahren. Mancher hält das nicht aus.

Auf null sind Sie nie. Aber Sie müssen den Schlafrhythmus wiederfinden. Sie müssen wieder lernen, die Ruhe zu genießen. All diese Dinge. Und das Überraschende war: Es fiel mir viel leichter, als ich dachte.

Die Welt wird wieder weiter?

Ja, und diese schöne Wahrnehmung ist verbunden mit der Feststellung, wie unbedeutend man im Räderwerk dieser Welt ist, selbst wenn man ein hohes Amt innehat.

Und das ist angenehm, auf die Umrisse eines Staubkorns zurückgeschrumpft zu werden?

Die Metapher finde ich nicht passend, am Ende geht es ums Menschsein. Ein Leben hat mehr Umrisse als ein Staubkorn.

Inzwischen sind Sie wieder Doktor. Sie haben an einer britischen Universität über eine frühe Form des Bankwesens promoviert, das correspondent banking.

Das Thema hat mich sehr interessiert, und die Arbeit heilte auch einige Wunden. Den Titel führe ich aber nicht.

Haben die Plagiatsjäger die Arbeit schon geprüft?

Anzunehmen. Sie wurde mehr als 15.000 Mal heruntergeladen.

Ihr Name fällt in der Politik heute wieder öfter. Immerhin haben Sie die Wehrpflicht abgeschafft. Manche formulieren das auch so: Mit Ihnen habe der Niedergang der Truppe angefangen. Möchten Sie das kommentieren?

Unsinn. Ich stand damals vor ganz anderen Herausforderungen als der Verteidigungsminister heute. Die eine war ein rabiates Spardiktat. Es ging um mindestens sechs Milliarden Euro. Gleichzeitig hatten wir den Einsatz in Afghanistan, und unsere Soldaten waren keineswegs so ausgerüstet, wie es ihre Aufgaben erforderten. Ich musste eine Entscheidung treffen. Klar war: An denen, die in Afghanistan ihr Leben aufs Spiel setzten, konnte ich nicht sparen.

Sie waren der erste Verteidigungsminister, der wieder das Wort „Krieg“ benutzt hat, zumindest von „kriegsähnlichen Zuständen“ in Afghanistan haben Sie gesprochen. Vorher hieß das nur „Stabilisierungseinsatz“. Sie haben auch das Gedenken für die gefallenen Soldaten in die Öffentlichkeit geholt.

Über Jahre wurden diese Toten gewissermaßen totgeschwiegen. Es gab so lange keine Kriegsgefallenen mehr in Deutschland und so sollte das bleiben. Aber es war respektlos und widersprach der Wirklichkeit. Diese Form der öffentlichen Ehrung war die Bundesrepublik den Toten schuldig.

Von allgemeiner Wehrpflicht konnte um 2010 ohnehin nicht mehr die Rede sein. Es gab nur noch 68.000 Wehrdienstleistende.

Das waren etwa 16 Prozent der jungen Männer, mehr wurden nicht gebraucht. Und die konnten zu Recht fragen: Warum gerade ich? Das Bundesverfassungsgericht hätte diese nicht-allgemeine Wehrpflicht jederzeit kippen können. Und um es ganz klar zu sagen: Die Wehrpflicht wurde damals nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt.

Und Boris Pistorius möchte sie wieder einführen. Verstehen Sie das?

Es ist eine bedenkenswerte Option. Aber sie kostet Geld. Das muss man haben.

Sie selbst haben Wehrdienst geleistet, und sogar noch ein paar Monate freiwillig drangehängt. Das war keineswegs mehr der Normalfall für junge Männer Ihrer Generation.

Wir sind der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, auch etwas schuldig. Das Bewusstsein dafür sollte nie verlorengehen. Es war eine wichtige Zeit meines Lebens, ich möchte sie nicht missen.

Sie fielen dadurch auf, dass Sie bei den Gebirgsjägern nicht den für Abiturienten vorgesehenen Lehrgang für Offiziersanwärter machten, sondern den für Hauptschüler gedachten Unteroffizierslehrgang. Haben Ihre Kameraden gewusst, dass Sie zehn Vornamen haben und Platons „Politeia“ im Original lasen?

Gott sei Dank nicht. Die Umgebung dieses Lehrgangs hat mir allerdings sehr gutgetan.

Am Ende wollte man Sie gar überreden, Berufsoffizier zu werden.

Ja, aber das ganze Leben lag vor mir, so viele Möglichkeiten. Als Offizier habe ich mich dann doch nicht gesehen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius geht noch weiter als Sie, was die Verwendung des Wortes „Krieg“ betrifft. Sind Sie einverstanden mit Ihrem Nachfolger?

Das bin ich.

Wenn Sie die finanziellen Möglichkeiten von heute hätten, würde Sie die Aufgabe noch einmal reizen?

Ich glaube, die Frage habe ich schon beantwortet. Ich gehe nicht mehr in die Politik zurück.

Sie haben die Seiten gewechselt. Sie sind unter die Kommentatoren und Beobachter gegangen, unter die Filmemacher, gar unter die Podcaster. Im Gegensatz zum Staatsdienst ist das kein klassisches Berufsprofil für den Sohn einer adligen Familie.

Gibt es das? Mein Vater entsprach schon nicht diesem Klischee. Er war Dirigent. Völlig unmöglich für manchen verbohrten aristokratischen Zeitgenossen. Aber er hat sich durchgesetzt.

Ihr Vater war ein beeindruckender Mann. Er dirigierte vor Papst Benedikt in Rom Verdis „Requiem“, nicht ohne durchblicken zu lassen, dass sowohl Komponist als auch Dirigent stark zum Atheismus neigten.

Er hat das „Requiem“ auch einmal als „Requiem für den Regenwald“ aufgeführt, das war 1990. Er war einer der ersten Grünen, ohne in die Partei einzutreten. Er war ein Klima-Apokalyptiker wie viele Aktivisten heute.

Die Musik für Ihre Wahlkampfauftritte war regelmäßig „Hell’s Bells“ von AC/DC: „Ich nehme dich mit in die Hölle!“ Was hat Ihr Vater dazu gesagt?

Nichts.

Sie waren keineswegs der erste Karl-Theodor von und zu Guttenberg in der deutschen Politik. In Ihrer Familie heißen die erstgeborenen Enkel immer nach den Großvätern.

Das ist richtig. Mein Großvater war ein heftiger Streiter gegen Willy Brandts Ostpolitik. Vordergründig so, wie man sich einen CSU-Mann vorstellte. Und doch nicht ganz: Er war sehr befreundet mit dem großen SPD-Polemiker Herbert Wehner, ursprünglich Kommunist, den man schon „die größte parlamentarische Haubitze aller Zeiten“ genannt hatte.

In gewissem Sinn knüpfen Sie an diese Familientradition an. Sie machen einen Podcast mit Gregor Gysi.

Mir tut es gut, mich unvoreingenommen, mit der nötigen Achtung, Menschen zu nähern, deren Meinung ich nicht teile. Das fehlt mir da draußen zunehmend. Diese Unerbittlichkeit gegenüber anderen Positionen ist erschreckend. Ich habe mich immer daran erfreut, wenn jemand mit Verve und Überzeugung vollkommen andere Ansichten vorzutragen weiß. Gysi und ich kommen auf den ersten Blick von zwei vollkommen verschiedenen Planeten. Aber wir brüllen uns eben nicht nieder, wir lassen einander ausreden. Ein gewisses Maß an Selbstironie und Lebenserfahrung gehören natürlich dazu.

Sie haben zuletzt mehr als zehn Jahre in den USA gelebt. Haben Sie eine Wahlprognose?

Auf eine Wiederkehr Trumps müssen wir uns wohl gefasst machen, leider. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass es am Ende des Tages auf ein paar Zehntausend Wähler aus den Swing States ankommen wird. Insofern kann sich im Stimmungsbild noch manches ändern bis zum 5. November.

Die Bundesrepublik, die Sie verlassen haben, war noch eine andere. Die politische Landschaft sah fast so aus wie immer. Heute nicht mehr. Beunruhigt Sie das?

Ich hätte 2011, als ich aus der Politik ausgeschieden bin, niemals mit einer Partei am äußersten rechten Rand gerechnet, die in Umfragen in manchen Bundesländern über 30 Prozent Zustimmung erreicht. Es liegt wohl an einem Wechselspiel mehrerer Faktoren. Zum einen ist da ein verbreitetes Empfinden, angesichts globaler Entwicklungen überfordert zu sein. Und das trifft fatalerweise auf ein Gefühl, sich in der etablierten Politik nicht mehr aufgehoben zu wissen. Das ist natürlich auch ein Spiegelbild des aktuellen politischen Personals.

Leute wie Sie gehen. Wie müssten die Politiker der Zukunft denn sein?

Jede Zeit formt ihre eigenen Vertreter, im Guten wie im Schlechten. Ich denke an Menschen, die nicht nur die Bindung an Parteiparolen kennen, sondern auch eine Unabhängigkeit im Geist, und die eine gewisse Bereitschaft zu scheitern mitbringen. Leider goutieren weder die Politik noch die Gesellschaft das Scheitern.