Kindergeld und Freibetrag Warum im Koalitionsstreit so vieles durcheinandergeht

FDP-Finanzminister Christian Lindner will den Kinderfreibetrag erhöhen, SPD und Grüne fordern, dass dann auch das Kindergeld steigen müsse. Schon tobt der Ampel-Streit. Was ist denn da schon wieder los?

Die Überraschung zuerst: Eigentlich haben Kindergeld und Kinderfreibetrag gar nicht so viel miteinander zu tun. In der öffentlichen Debatte entsteht der gegenteilige Eindruck, auch deshalb wird so manches missverstanden. Aber der Reihe nach.

Das Kindergeld ist eine sozialpolitische Leistung: Der Staat will Menschen, die Kinder groß ziehen, finanziell unterstützen. Das kann er in recht beliebiger Höhe tun oder lassen. Wie hoch das Kindergeld ist, ist also eine politische Entscheidung. Derzeit beträgt es 250 Euro pro Kind, es wurde zum Jahresbeginn 2023 außerplanmäßig und kräftig erhöht.

Die beiden Leistungen sind miteinander verbunden

Der Kinderfreibetrag hingegen stammt aus dem Steuerrecht. Dort gibt es den verfassungsrechtlich garantierten Grundsatz, dass jenes Einkommen nicht besteuert werden darf, mit dem eine Person ihr Existenzminimum sichert. Das gilt für Erwachsene – und natürlich auch für Kinder.

Die erwirtschaften ihren Lebensunterhalt aber nicht selbst, sondern das tun die Eltern. Also sind es die Eltern, denen der Kinderfreibetrag bei der Einkommenssteuer zugute kommt. Die Bundesregierung könnte den Kinderfreibetrag nicht einfach abschaffen oder beliebig zusammenstreichen. Er ist höchstrichterlich garantiert, verringert das zu versteuernde Einkommen und damit die Steuern, die Eltern zu zahlen haben.

Im Höchstfall macht das nach Lindners Plänen künftig umgerechnet 377 Euro pro Kind und Monat aus. Das ist aber nicht unbedingt als Steuererleichterung zu sehen – sondern diese fiktiven Steuern auf das Existenzminimum dürfen eben von vornherein gar nicht erst erhoben werden.

Werden Äpfel mit Birnen verglichen?

Die beiden Leistungen haben also vom Rechtsprinzip her gedacht wenig miteinander zu tun. Trotzdem sind sie rechtlich miteinander verbunden. Das Finanzamt prüft automatisch, wie hoch die Steuerentlastung von Eltern durch den Kinderfreibetrag ist. Haben Eltern mit eher geringem Einkommen mehr Kindergeld bekommen, als ihnen als Entlastung durch den Kinderfreibetrag zugestanden hätte, dürfen sie den Rest des Kindergeldes als Sozialleistung obendrauf behalten.

Ist die Entlastung durch den Kinderfreibetrag hingegen höher als das Kindergeld, gibt es durch die Steuererklärung zusätzliches Geld zurück. Das ist für ein Paar derzeit ungefähr bei gemeinsam 80.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen der Fall. Das Kindergeld ist dann im Grunde nichts anderes als eine Vorauszahlung auf eine Steuerrückzahlung, die den Eltern am Ende des Jahres ohnehin zugestanden hätte.

Das führt zur Gretchenfrage: Lassen sich die 250 Euro Kindergeld sinnvoll mit den derzeit 377 Euro maximale Ersparnis durch den Kinderfreibetrag vergleichen? Ist dem Staat jedes Kind gleich viel wert?

Nein, sagen die Sozialverbände und fordern, das zu ändern. Ihr Argument: 377 Euro sind mehr als 250 Euro, also bevorzugt der Staat Gutverdienende. Auch von SPD und Grünen ist das zu hören. Es lässt sich aber argumentieren, dass da Äpfel mit Birnen verglichen werden. Schließlich haben Gutverdienende nur deshalb eine so hohe Steuererleichterung, weil sie überhaupt so viele Steuern zahlen und Einkommen erwirtschaften.

Finanzminister Christian Lindner (FDP). © IMAGO/Political-Moments/imago

Steuersystematisch ist ein anderer Vergleich sinnvoller: Ein gut verdienendes Ehepaar mit Kindern soll weniger Steuern zahlen als ein gut verdienendes Ehepaar ohne Kinder. Denn im einen Fall ist Nachwuchs zu versorgen, im anderen nicht. Dass dieser Unterschied gemacht wird, stellt der Freibetrag sicher.

Auch am anderen Ende der Einkommensskala ist der Vergleich zwischen 250 und 377 Euro plastisch, trifft aber nicht unbedingt den Kern. Wer zum Beispiel komplett vom Bürgergeld lebt, bekommt keineswegs nur die 250 Euro Kindergeld, sondern vielmehr das komplette Existenzminimum für sein Kind vom Staat als Sozialleistung garantiert.

Sozialverbände kritisieren übrigens, dass das Kindergeld in diesem Fall im Bürgergeld aufgeht und vom Regelsatz wieder abgezogen wird. Sie fänden es besser, wenn das Kindergeld noch obendrauf käme.

Im Kern geht es um die Frage: Soll es einen Unterschied machen, ob Menschen Einkommen selbst erwirtschaften, oder soll für jedes Kind der gleiche Betrag unterm Strich stehen, auch wenn der Staat dafür direkt aufkommen muss?

Der Staat könnte, wenn er wollte, bei der Steuer großzügiger sein als im Sozialrecht – nicht aber geiziger. Rechtlich ist vorgeschrieben, dass der Staat mindestens das Existenzminimum, das er als Sozialleistung gewährt, auch als Freibetrag in der Steuer berücksichtigen muss. Dieser Logik folgt Finanzminister Lindner, wenn er nun darauf verweist, der Freibetrag müsse angehoben werden, weil auch die Regelsätze im Bürgergeld gestiegen sind.

Dennoch hält etwa Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, die Differenz von 250 und 377 Euro für eine „schreiende Ungerechtigkeit“. Er fordert, das Kindergeld für alle in einem ersten Schritt auf 300 Euro und perspektivisch auf die vollen 377 Euro anzuheben.

Das zumindest wird sicher nicht das Ergebnis des derzeitigen Koalitionsstreits sein. Denn das wäre aller üblichen Haushaltslogik zufolge schlicht nicht bezahlbar.