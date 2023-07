Ökonom Bofinger zur Schuldenbremse „In der Bundesregierung läuft etwas grundsätzlich falsch“

Herr Bofinger, Sie haben angesichts der jüngsten Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds kürzlich den Bundesfinanzminister auf Twitter gefragt, ob Deutschland angesichts der geringsten Wachstumsaussichten und des gleichzeitig geringsten Budgetdefizits vielleicht etwas falsch macht. Hat Christian Lindner geantwortet?

Nein, hat er nicht.

Im Gegensatz zu ihm scheinen Sie durchaus der Meinung zu sein, dass die Ampel-Regierung finanz- und wirtschaftspolitisch einen falschen Weg eingeschlagen hat.

Wir stehen in Deutschland vor sehr vielen Herausforderungen – in der Klima-, Energie- und Industriepolitik, aber beispielsweise auch beim Wohnungsbau. Unser größtes Problem ist, dass wir in dieser Lage unser kleinstes Problem zur obersten Priorität erklären.

Das wäre eine geniale Chance. Peter Bofinger über die Idee eines Sondervermögens für den sozialen Wohnungsbau

Wie meinen Sie das?

Die politische Festlegung, keine zusätzlichen Schulden zu machen, bestimmt alles andere und ist zugleich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil Deutschland im Vergleich zu anderen großen Industrieländern die geringste Verschuldungsquote hat. Das schränkt unseren Spielraum bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unnötig ein. Wir haben dafür dieselben Möglichkeiten wie China, die USA, Frankreich oder Italien, nutzen sie aber nicht, weil die FDP in der Ampel eine andere Prioritätensetzung durchgesetzt hat. Also ja: In der Bundesregierung läuft etwas grundsätzlich falsch.

Sie kennen sicher eines der Gegenargumente der FDP, nämlich die Verfassung. Es handele sich anders als bei Corona und dann im vergangenen Jahr beim Ukrainekrieg nicht mehr um unvorhersehbare Krisen, die ein weiteres Aussetzen der Schuldenbremse rechtfertigten.

Ich kann diese vermeintliche Normalität nicht erkennen. Zumindest müssten SPD und Grüne thematisieren, ob wir mit einer sehr engen Gesetzesinterpretation noch richtig liegen. In dieser strengen Auslegung ist die Schuldenbremse eine Zwangsjacke, die uns wirtschaftspolitischer Perspektiven beraubt.

Der „linke“ Ökonom Peter Bofinger Der 1954 in Pforzheim geborene Volkswirtschaftsprofessor ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes. Als Vertreter einer stärker nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik vertritt er im deutschen Wissenschaftsbetrieb gleichwohl eine Minderheitenposition.

ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes. Als Vertreter einer stärker nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik vertritt er im deutschen Wissenschaftsbetrieb gleichwohl eine Minderheitenposition. Von März 2004 bis Februar 2019 gehörte Bofinger dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an. Seine Mitglieder werden die „fünf Wirtschaftsweisen “ genannt.

“ genannt. Seit seinem Eintritt in den Ruhestand hat er an der Universität Würzburg die Seniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen inne.

Was wäre Ihr Rat?

Die SPD könnte ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau vorschlagen. Vor zwei, drei Jahren wäre das auf einem ohnehin überhitzten Markt keine gute Idee gewesen. Aber in einer Phase, in der die Baukonjunktur einbricht und wir ein riesiges Wohnungsproblem in den Städten haben, wäre das eine geniale Chance. Die FDP müsste erst einmal erklären, warum sie dagegen ist. Leider haben SPD und Grüne bereits eine koalitionspolitische Schere im Kopf, nach dem Motto: Das geht sowieso nicht. Insofern finde ich es gut, wenn Grünen-Chefin Ricarda Lang nun immerhin von einer "Investitionsagenda" spricht.

Apropos Schere im Kopf: Wir haben jetzt Christian Lindner im Ohr, der davor warnt, gerade jetzt nicht mit staatlichen Ausgabeprogrammen den Anti-Inflations-Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) zu konterkarieren. Überzeugt Sie dieses Argument auch nicht?

Die Inflation ist doch schon fast weg. Leider wird auch in den Medien zu häufig auf die falschen Zahlen geschaut, nämlich den Vergleich zum Vorjahr, also wie sich die Teuerungsrate in den vergangenen zwölf Monaten verändert hat. In diesen Werten ist aktuell überwiegend die Inflation enthalten, die vor einem halben Jahr stattgefunden hat. Im letzten Vierteljahr hat sich die Preisentwicklung deutlich entspannt – da sind wir im Euroraum auf das Jahr hochgerechnet mit 2,5 Prozent schon nahe beim EZB-Inflationsziel von zwei Prozent.

Für Sie ist die deutsche Wirtschaftsflaute also hausgemacht? Es gibt schließlich auch den Hinweis, dass gerade die Bundesrepublik besonders stark unter den inzwischen etwas geringeren Wachstumszahlen in China leide.

Natürlich spielt das auch eine Rolle, aber es geht doch darum, was wir in Deutschland tun können, um gegenzusteuern – und da spielt die abnehmende Investitionstätigkeit von Unternehmen eine große Rolle. Mit dem Inflation Reduction Act der amerikanischen Regierung bekommen Investoren in den USA ein Vielfaches von dem, was Deutschland oder die EU für Anreize setzen. Es gibt eine entsprechende Berechnung vom VDMA, also dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebauer, die aufzeigt, was Firmen bei Batterien, Wind und Solar an Förderung in den Staaten geboten bekommen. Das kann man beklagen – oder für Waffengleichheit sorgen. Wer sich entscheidet in Deutschland zu investieren, erhält die gleiche Förderung wie in den USA. .

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass beispielsweise mit dem Klima- und Transformationsfonds und europäischen Mitteln mehr Geld zur Verfügung steht als in den USA.

Bei einer Gesamtbetrachtung mag das so sein. Entscheidend ist, wie die Berechnungen des VDMA zeigen, was konkret bei den Unternehmen ankommt.

Dann müsste Ihnen doch gefallen, dass Lindner gerade an einer Prämie für Klimainvestitionen arbeitet?

Ja, das ist ein guter Vorschlag. Wir können nur dabei nicht stehen bleiben.

Nicht erst seit heute wird über die Energiekosten in Deutschland geklagt. Was halten Sie vom Industriestrompreis, den Wirtschaftsminister Robert Habeck und eine Reihe von Ministerpräsidenten fordern?

Für mich wäre da eher Europa der Ansatzpunkt. Wir reden alle vom europäischen Binnenmarkt, in dem sich aber auch ein einheitlicher Preis für Energie bilden müsste. Dahin ist es noch ein weiter Weg, aber zumindest eine Annäherung ließe sich erreichen.

Nach den Sommerferien wird im Bundestag der Haushaltsentwurf der Regierung für 2024 beraten. Wenn ich Sie richtig verstehe, sollten die Koalitionsabgeordneten ihn radikal überarbeiten und ausweiten. Aber lässt sich nicht immer ein Grund für neue Schulden finden?

Ich plädiere einfach dafür, die Probleme anzupacken – und wie gesagt, die Verschuldung ist noch das geringste unter ihnen. Schulden sind bekanntlich auch nicht gleich Schulden, der dahinterstehende Zweck ist entscheidend. Wenn wir jetzt ein großes soziales Wohnungsbauprogramm auflegen, wäre das nicht nur gut für die Konjunktur und eine vernünftige Investition, sondern auch ein gutes Signal an die Menschen im Land: Seht her, wir machen etwas Kraftvolles, damit auch ihr eine bezahlbare Wohnung bekommt. Vielleicht ließe sich damit sogar das ein oder andere Kreuz bei der AfD verhindern.