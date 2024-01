Klimaaktivisten in der Krise War es das für Fridays for Future?

Es ist ein dunkler Montagabend, Ende November, in Berlin-Treptow. In einem kleinen Raum in einem Einkaufszentrum hat sich die örtliche Gruppe von Fridays for Future (FFF) versammelt. Elf Aktivisten sind erschienen. Sie sitzen in einem geschlossenen Kreis zusammen. Einer ist zum ersten Mal dabei, deshalb gibt es eine Vorstellungsrunde.