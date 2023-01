Lambrecht-Nachfolge Kandidaten für den Schleudersessel

Eines lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wenn es um die Nachfolge von Christine Lambrecht (SPD) als Verteidigungsministerin geht: Von öffentlichen Ratschlägen wird sich Olaf Scholz nicht treiben lassen. Einen Tag nach Bekanntwerden von deren Rücktrittsabsicht schwirrten am Sonnabend Forderungen und Mahnungen durch den Raum. Der SPD-Kanzler ist aber bekannt dafür, dass er Personalentscheidungen nach eigenen Kriterien im engsten Kreis trifft und sich dabei mit der SPD-Spitze abstimmt.

Wer wird es diesmal sein, der erst ein paar Stunden vor der öffentlichen Verkündung telefonisch sein Angebot erhält? Es ist nicht so, dass die Bewerber um diesen schwierigen Posten Schlange stehen. „Keiner will dahin, jeder weiß, dass es sein Schleudersitz ist“, heißt es in der Koalition. Der Umbau der Bundeswehr nach Jahrzehnten der Unterfinanzierung ist ein politisch gefährliches Geschäft. Schon ohne die Herausforderung eines Landkriegs in Europa waren Vorgängerinnen und Vorgänger von Lambrecht oft nahe am Scheitern.

Äußerst fachkundig, aber nicht erfahren als Kabinettsmitglied: Wehrbeauftragte Eva Högl. © dpa / Michael Kappeler

Auf vier Politikerinnen und Politiker aus der SPD richtet sich nun der Blick, die Voraussetzungen mitbringen, um den Spitzenjob zu übernehmen.

Die frühere Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete und Wehrbeauftragte Eva Högl (54) war ursprünglich keine Verteidigungspolitikerin. In ihren bald drei Jahren als Wehrbeauftragte des Bundestages hat sie sich eingearbeitet, pflegt auch ein emotionales Verhältnis zur Truppe. Sie kennt jedes Problem im Detail, sei es fehlende Winterwäsche für die deutschen Soldatinnen und Soldaten der Nato-Battlegroup in Litauen, seien es die komplizierten Vorgaben des Ministeriums bei Rüstungsprojekten. Unbekannt ist, was Scholz ihr zutraut.

Parteichef Lars Klingbeil (44) ist zweifellos ein politisches Schwergewicht, bringt also die Voraussetzung mit, die Ex-Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) für entscheidend hält. Klingbeil ist Sohn eines Berufssoldaten, in seinem Wahlkreis Munster liegt der größte Truppenstandort Deutschlands. Der Pragmatiker arbeitet daran, die Außen- und Sicherheitspolitik der SPD programmatisch zu erneuern. In Grundsatzreden plädierte er für eine Führungsmacht Deutschland und ein besseres Verhältnis der SPD zur Bundeswehr. Der Truppe würde dieser Ansatz wohl gefallen. Nachteil: Ein Parteichef sollte unabhängig vom Kanzler sein, als Minister aber unterstünde er der Kabinettsdisziplin.

Zwar fachfremd, aber ein Minister, der so viel Erfahrung mitbringt und Anerkennung erfährt wie kaum ein anderer: Hubertus Heil. © dpa / Britta Pedersen

Arbeitsminister Hubertus Heil (50) gilt als Ex-Generalsekretär, Ex-Vizefraktionschef und langjähriges Kabinettsmitglied ebenfalls als sehr erfahren und einflussreich. Seit 2018 zunächst in der großen Koalition und nun in der Ampel brachte er Kern- und Herzensthemen seiner Partei voran. In der SPD ist er hoch angesehen und beliebt. Auch wegen seiner Erfahrung im Management komplizierter Prozesse könnte der Kanzler ihm zutrauen, die Reform der Bundeswehr zu stemmen. Von sich aus strebt Heil das Amt nicht an. Mehrfach aber hat er bewiesen, dass er sich in den Dienst einer größeren Sache stellt, wenn er gerufen wird. Dazu kommt: Würde Heil als Verteidigungsminister Erfolg haben, könnte er sich damit für die Nachfolge von Scholz qualifizieren.

Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (52) ist nicht erst seit dem Krieg mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt. Schon als Juso interessierte er sich für Außenpolitik, absolvierte später eine Ausbildung bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS). Der langjährige Scholz-Intimus und -Helfer ist mit den Waffensystemen vertraut, hält strategische Reden zur Außen- und Sicherheitspolitik. Nachteil: Der Jurist gilt als Koordinator im Kanzleramt als unersetzlich.

In der SPD gilt als sicher, dass Scholz seinem Ziel eines paritätisch besetzten Kabinetts treu bleibt. Mögliche Lösung: Heil geht ins Verteidigungsministerium, eine Frau wird seine Nachfolgerin. Eine neue Arbeitsministerin zu finden, sei leichter möglich, sagen Kenner der Koalition.

