Bei einem Anschlag auf das libysche Außenministerium in der Hauptstadt Tripolis sind am Dienstag offenbar mehrere Menschen getötet worden. Aus Sicherheitskreisen hieß es, Selbstmordattentäter hätten das Haus unter Beschuss genommen und zwei der drei Angreifer hätten sich dann in dem Gebäude in die Luft gesprengt. Ein Attentäter sei von Sicherheitskräften erschossen worden. Zudem seien sechs Menschen verletzt worden. Bei den Angreifern handele es sich wahrscheinlich im Militante der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS).

Seit dem Sturz des langjährigen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 herrscht Chaos. Die international anerkannte Regierung in Libyen ist schwach und hat weite Teile des nordafrikanischen Landes nicht unter Kontrolle.

Libyen spielt auch in der Flüchtlingskrise in Europa eine große Rolle. Die Europäische Union setzt bei der Abriegelung der Grenzen auch ganz wesentlich auf die Mitarbeit der Anrainer, vor allem der nordafrikanischen Staaten. Die kontroverseste dieser Kooperationen ist die mit Libyen. Das Land wird weiter vom Bürgerkrieg zerrissen, dennoch erhielt seine Küstenwache viel Geld und Ausrüstung von der EU, damit sie Migrantenboote daran hindert, nach Norden aufbrechen. (AFP, Tsp)