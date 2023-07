Mafia-Expertin Zora Hauser „Geldwäsche ist in Deutschland sehr einfach“

Frau Hauser, die Bundesrepublik gilt als Paradies für organisierte Kriminalität. Warum ist das so?

Als Wissenschaftlerin frage ich mich, was sind die Bedingungen, die das Phänomen möglich machen? Ich habe mich vor allem mit der italienischen ‘Ndrangheta-Mafia beschäftigt. Oft ist die Antwort: ein abwesender Staat, fehlendes Vertrauen in die Institutionen, Arbeitslosigkeit und Korruption. All das ist in Deutschland nicht stark ausgeprägt, viel weniger als in Süditalien. Trotzdem ist diese Mafia in Deutschland sehr aktiv, und sie gleicht der in Kalabrien. Das ist sehr bemerkenswert.