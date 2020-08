Der Komiker Fips Asmussen mit 82 Jahren gestorben, wie die Nachrichtenagentur AFP von seiner Lebenspartnerin erfuhr.

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge bestätigte auch seine älteste Tochter den Tod. Er sei bereits am Sonntag im Carl-von-Basedow-Klinikum in seiner Heimatstadt Querfurt in Sachsen-Anhalt gestorben. Sie sagte der "Bild"-Zeitung, Asmussen sei drei Tage vor seinem Tod wegen seiner Krebserkrankung in das Krankenhaus eingeliefert worden.

Über das Privatleben von Fips Asmussen, der mit bürgerlichem Namen Rainer Pries hieß, ist relativ wenig bekannt. Der Komiker hatte zahlreiche CDs, Singles und Bücher veröffentlicht, mit seinen Programmen ging er in Deutschland, aber auch im Ausland, auf Tour. Besonders bekannt war er für seine Parodien und Flachwitze, ab den 70er Jahren gewann er in Deutschland an Bekanntheit.

Der Künstler mit seinen kleinen Locken und einer gestreiften Weste als Markenzeichen verkaufte Millionen Tonträger. Er bekam unter anderem drei Goldene Schallplatten.

Der Komiker Oliver Kalkofe parodierte Asmussen regelmäßig in seiner Sendung „Kalkofes Mattscheibe" und machte sich über Asmussens Witze lustig.

Auf Twitter schreibt Kalkofe nun, der „Kult-Kalauer-König“ sei tot - und stellt klar: „ Auch wenn er nie wirklich über meine Parodie lachen konnte, ich habe seine Auftritte immer sehr genossen." (Tsp, AFP, dpa)