„Mehr Rhein an die Spree!“ Wie Hessens Wahlsieger die Merz-CDU verändern könnte

An Selbstvertrauen mangelt es ihm jetzt nicht mehr. Noch kurz vor der Wahl wollte er nicht recht an den Sieg glauben, befürchtete, die Ampelparteien könnten eine Mehrheit erringen und ihn aus dem Ministerpräsidentenamt jagen, das er bisher nur von Vorgänger Volker Bouffier geerbt, nicht aber an der Urne errungen hatte. Boris Rhein ist schließlich ein gebranntes Kind: Als er 2012 Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Frankfurt werden wollte, wurde er trotz bester Umfragewerte noch auf der Zielgeraden abgefangen.

Diese Zweifel sind Geschichte, als er am Montagmorgen mit einem beeindruckenden Ergebnis im Rücken vor der CDU-Parteizentrale in Berlin vorfährt. Selbstbewusst erklärt er vor Beginn der Nachwahlbesprechung in den christdemokratischen Gremien sein Erfolgsgeheimnis: „Die Strategie ist richtig gewesen, zwar eine sehr klare konservative Sprache zu sprechen, aber eben keine falschen Signale zu senden.“

Das mit den falschen Signalen hört sich wieder so an wie eine kleine Spitze oder zumindest wie ein Hinweis an den Bundesvorsitzenden. Schon im hessischen Fernsehtriell hatte Boris Rhein gesagt, die Wortwahl von Friedrich Merz, der über Zahnbehandlungen für abgelehnte Asylbewerber sprach, für die Einheimische keine Termine mehr bekämen, sei nicht die seine. Nun sieht er sich darin bestätigt, zwar über Sozialleistungen für Flüchtlinge zu sprechen, aber eben mit „Stil“ und in einem „Sound, der nie überdreht hat“. Anders als Merz?

„Unterschiedlicher Zungenschlag“

Offiziell ist beim gemeinsamen Auftritt der beiden zusammen mit der hessischen Fraktionschefin Ines Claus nichts von rivalisierenden strategischen Ansätzen zu hören. „Der Oppositionsführer in Berlin muss hin und wieder auch zuspitzen dürfen“, sagt Merz, berichtet von „sehr viel Zustimmung“ im Wahlkampf dafür und gibt sich überzeugt, dass er, der Bundesparteichef, mit der Thematisierung von Engpässen im Sozial- und Gesundheitssystem bei steigender Zuwanderung das Wahlergebnis in Hessen „nach oben“ beeinflusst hat. Rhein widerspricht nicht, sondern lobt die „tolle Zusammenarbeit“ mit der Berliner Parteizentrale: „Dieses Wahlergebnis ist ein gemeinsames Wahlergebnis.“ Und wenn es einmal „einen unterschiedlichen Zungenschlag“ geben sollte, so Rhein, sei das ja nur allzu menschlich.

Boris Rhein, der sich erst einmal auf das neu verteidigte Amt in Wiesbaden konzentrieren dürfte, stellt nicht die Macht-, wohl aber die Stilfrage. Er tickt als früherer Landesinnenminister und Mitglied der CDU-eigenen Mittelstandsvereinigung MIT sicherheits- und wirtschaftspolitisch durchaus ähnlich wie Merz. Er setzt ganz auf „Geschlossenheit“, eine politische Attacke auf den Chef ist vorerst nicht zu erwarten.

NRW-Ministerpräsidentenkollege Hendrik Wüst indes freut sich beim Verlassen des Adenauerhauses, dass die Union nun über einen weiteren Siegertypen, möglicherweise gar einen Konkurrenten für Merz oder Wüst verfügt, wenn es um die künftige Aufgabenverteilung geht: „Gut so!“

Blaupause für Berlin?

Der „fehlerfreie Wahlkampf“, den CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nun Rhein und dem hessischen Landesverband bescheinigte, hat in der Bundespartei gleichwohl viel Beachtung gefunden. Jetzt sind in der Partei Stichworte wie „Renaissance der Bürgerlichkeit“ oder „Konservatismus mit Stil“ zu hören, die als „Blaupause“ für den Bund dienen könnten. „Das ist ein Ergebnis, von dem die Bundespartei lernen kann und sollte“, sagt einer aus dem Vorstand und nimmt davon die Parteispitze nicht aus, wenn er fordert: „Friedrich Merz muss kommunikativ geschickter werden.“

Rheins Einfluss und Sichtbarkeit auf Bundesebene wächst nun allein deshalb, weil er gerade den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen hat und in den nächsten Wochen und Monaten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über Migration und den vorgeschlagenen „Deutschland-Pakt“ verhandeln wird.

In der Partei ist er ohnehin der Mann der Stunde mit der Art und Weise, wie er seinen Wahlerfolg errungen hat. „Die klare Bestätigung als Ministerpräsident stärkt auch das Gewicht von Boris Rhein als wichtige Stimme in der Bundes-CDU“, sagte der stellvertretende Parteichef Andreas Jung dem Tagesspiegel: „Wir werden als Union gemeinsam Erfolg haben, wenn Oppositionsarbeit in Berlin und Regierungsverantwortung in den Ländern optimal verzahnt werden.“ Mit einem kleinen Wortspiel drückt er aus, dass ihm die Methode Wiesbaden gut gefällt als mögliches Vorbild für Berlin: „Mehr Rhein an der Spree!“