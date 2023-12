Mobilmachung in der Ukraine Droht Männern nun die Auslieferung?

Es war ein bemerkenswertes Interview, das der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow der „Bild“-Zeitung gab. Er lade alle Ukrainer im wehrfähigen Alter ein, „der Armee zu dienen“ und bezog sich explizit auf in Deutschland lebende Ukrainer.. Sie sollten sich in Rekrutierungszentren melden. „Wir besprechen auch, was passieren soll, wenn sie nicht freiwillig kommen“, sagte er. Es klang wie eine Drohung. Man bespreche zudem auch mit der Zivilgesellschaft, welche „Beschränkungen man vom Gesetz her vorschlagen könnte“.

Die Ukraine ist in einer sehr schwierigen Situation. Die militärische Lage im Osten des Landes sei „kompliziert“, sagte kürzlich der Kommandeur der Landstreitkräfte, Oleksandr Syrsky. Dem Militär fehlen neue Rekruten. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj spricht inzwischen von einer „Pattsituation“ zwischen Russland und der Ukraine. Die Armee fordert laut Präsident Wolodymyr Selenskyj die Mobilmachung Hunderttausender neuer Soldaten. Es würden 450.000 bis zu 500.000 zusätzliche Soldaten gebraucht. Die Kosten für die Rekrutierung lägen laut Selenskyj bei etwa 12,2 Milliarden Euro, die erst noch aufgebracht werden müssten.

Laut Berichten fliehen Tausende Männer ins Ausland, um sich dem Kriegsdienst zu entziehen. In Deutschland waren laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rund 197.000 Ukrainer im wehrfähigen Alter gemeldet. In der Ukraine kann laut wissenschaftlichem Dienst des Bundestags die Kriegsdienstverweigerung mit drei bis fünf Jahren Haft bestraft werden, wenn man sich während einer Mobilmachung entzieht. Was aber bedeutet das für hier lebende Ukrainer? Könnten sie aus Deutschland an die Ukraine ausgeliefert werden?

Die Auslieferung ist unwahrscheinlich

Das scheint unwahrscheinlich. Der wissenschaftliche Dienst hat sich vor wenigen Tagen mit der Fragestellung beschäftigt. Zwar sei Fahnenflucht auch in Deutschland eine Straftat, und insofern mit dem Strafrecht der Ukraine vergleichbar. Doch das Grundgesetz kennt das Grundrecht auf Verweigerung eines Kriegsdienstes mit der Waffe. Damit begründete der Bundesgerichtshof eine „Unzulässigkeit einer Auslieferung“.

197.072 Ukrainer im wehrfähigen Alter leben derzeit in Deutschland

Zudem gibt es europarechtliche Bedenken. Demnach sei ein Auslieferungsersuchen „zwingend abzulehnen“, wenn die strafbare Handlung „rein militärisch“ sei und nach „gemeinem Recht“ keine strafbare Handlung darstelle.

Das Bundesinnenministerium teilte auf Anfrage mit, allen Ukrainerinnen und Ukrainern, Frauen und Männern, werde „vorübergehender Schutz gewährt“, die Aufenthaltserlaubnisse gelten demnach bis Anfang März 2025. Auch das Bundesjustizministerium, das für Auslieferungen zuständig wäre, erklärte auf Anfrage, Auslieferungen fänden „nicht bei militärisch strafbaren Handlungen“ statt.

Ukraine wirft „Bild“ falsche Schwerpunktsetzung vor

Die „Bild“-Zeitung hatte die Aussagen des Verteidigungsministers so interpretiert, dass den Männern, die sich der Mobilmachung entzögen, eine neue Sanktionierung drohe. Das dementierte das ukrainische Verteidigungsministerium.

Die „Bild“ habe in ihrer Berichterstattung den Schwerpunkt von Umjerows Aussagen verschoben, sagte der Leiter der Presseabteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Hilarion Pavyluk, der ukrainischen News-Seite „Babel“. Der Minister habe im Interview „über Rekrutierungen generell und die Notwendigkeit, den Ukrainern im Ausland zu vermitteln, wie wichtig es für sie ist, der Armee beizutreten, gesprochen“.

Auf eine Anfrage des Tagesspiegels antwortete das ukrainische Verteidigungsministerium, es stünden „keine Diskussionen über die Mechanismen der Einberufung in die Reihen der Streitkräfte aus dem Ausland auf der Tagesordnung“.